Приглашаем в путешествие по одной из самых красивых рек Карельского перешейка! Вуокса покоряет извилистыми протоками, зелёными берегами и спокойной водой, идеально подходящей для первых шагов на сапе. Перед стартом вы освоите основы управления, а затем неспешно пройдёте по живописному маршруту, наслаждаясь природой, тишиной и летом.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Инструктаж и подготовка

Перед выходом на воду мы познакомим вас с оборудованием, расскажем о правилах безопасности и покажем, как уверенно управлять доской. Даже если вы никогда не катались, уже через несколько минут будете чувствовать себя комфортно.

Прогулка по живописной Вуоксе

Мы отправимся по спокойному маршруту среди зелёных берегов, небольших островков и уютных заливов. Здесь почти нет городской суеты — только вода, лес и красивые виды.

Время насладиться природой

Маршрут проходит в комфортном темпе и рассчитан на удовольствие, а не спортивные рекорды. Во время прогулки будут остановки, чтобы перевести дух, сделать эффектные снимки и побыть наедине с природой.

Организационные детали