Приглашаем в путешествие по одной из самых красивых рек Карельского перешейка! Вуокса покоряет извилистыми протоками, зелёными берегами и спокойной водой, идеально подходящей для первых шагов на сапе.
Перед стартом вы освоите основы управления, а затем неспешно пройдёте по живописному маршруту, наслаждаясь природой, тишиной и летом.
Перед стартом вы освоите основы управления, а затем неспешно пройдёте по живописному маршруту, наслаждаясь природой, тишиной и летом.
Описание экскурсии
Инструктаж и подготовка
Перед выходом на воду мы познакомим вас с оборудованием, расскажем о правилах безопасности и покажем, как уверенно управлять доской. Даже если вы никогда не катались, уже через несколько минут будете чувствовать себя комфортно.
Прогулка по живописной Вуоксе
Мы отправимся по спокойному маршруту среди зелёных берегов, небольших островков и уютных заливов. Здесь почти нет городской суеты — только вода, лес и красивые виды.
Время насладиться природой
Маршрут проходит в комфортном темпе и рассчитан на удовольствие, а не спортивные рекорды. Во время прогулки будут остановки, чтобы перевести дух, сделать эффектные снимки и побыть наедине с природой.
Организационные детали
- До места встречи вам нужно добраться самостоятельно. Такси лучше заказать заранее туда и обратно
- Программа рассчитана на взрослых и детей, которые уверенно держатся на воде. Специальная физическая подготовка не требуется
- Всё необходимое для прогулки входит в стоимость
- С вами будет инструктор из нашей команды
в пятницу, субботу и воскресенье в 12:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный
|4000 ₽
|Индивидуально для вашей группы до 5 чел.
|25 000 ₽
|Со своей доской
|3000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У церкви Андрея Первозванного на Вуоксе
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу, субботу и воскресенье в 12:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Руслан — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провели экскурсии для 334 туристов
Организую сап-прогулки в Петербурге и области. Дарю впечатления моим участникам не первый год и стараюсь для каждого. Многие возвращаются снова, и я каждому благодарен! В своих прогулках использую качественное оборудование от
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
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