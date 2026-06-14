Петербург создавался как город на воде, и лучше всего его красота раскрывается именно с рек и каналов.
С борта уютного катера вы увидите знаменитые дворцы, мосты и набережные и насладитесь атмосферой города в под лёгкий плеск волн.
С борта уютного катера вы увидите знаменитые дворцы, мосты и набережные и насладитесь атмосферой города в под лёгкий плеск волн.
Описание экскурсии
Наш маршрут: река Фонтанка → Крюков канал → река Мойка → река Фонтанка.
По пути вы увидите:
- Семимостье — одну из самых известных видовых точек города
- остров Новая Голландия
- мосты — Поцелуев, Синий, Красный, Зелёный, Трёхколенный, Аничков и Ломоносовский
- дворцы — Юсуповский, Строгановский, Белосельских-Белозерских
- Марсово поле и Михайловский сад
- и другие достопримечательности
Если захотите, капитан расскажет о судоходстве в Петербурге и поделится интересными фактами о том, что встретится вам на пути.
Организационные детали
- На катере есть туалет, диван, столик, тент, пледы и бокалы. Можно включить свою музыку по Bluetooth. Есть спасжилеты
- С вами будет один из капитанов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На набережной канала Грибоедова
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юрий — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 226 туристов
Я родился в Ленинграде, более 5 лет работал капитаном по рекам и каналам. В моей команде профессиональные капитаны и обученные менеджеры, которые подскажут все моменты по местам посадки и маршрутам.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Прогулка прошла отлично, а наверное даже идеально! Огромная благодарность нашему капитану Дмитрию на катере «Варадеро». Максимальная внимательность, вежливость и удивительный комфорт в общении. Искренне считаю, что если бы все вокруг делали свою работу так, как Дмитрий, мир стал бы намного лучше и добрее. Спасибо!
Юрий
Ответ организатора:
Александр,благодарим за отзыв!
Рады были видеть Вас у себя на борту)
Ждем Вас снова!
Рады были видеть Вас у себя на борту)
Ждем Вас снова!
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