Предлагаю Вашему вниманию мастер-класс по выпечке домашнего хлеба.
Открою для вас секреты выпечки и старинный русский рецепт.
На моем мастер-классе Вы узнаете тонкости приготовления вкусного домашнего хлеба, который будет радовать Вас и Ваших близких.
Аромат свежеиспеченного хлеба добавит уюта Вашему дому и порадует гостей.
Продукты предоставляю. Готовый хлеб Вы сможете забрать с собой.
Время приготовления занимает 2, 5 часа.
Во время выпечки хлеба скоротаем время за чаем или вином 🍷 (на Ваш выбор).
Пишите, буду очень рада поделиться секретами выпечки.
По желанию заказчика можно приготовить:
-Творожная запеканка
-Борщ
-Блинчики
-Салат селедка под шубой
Во время одного кулинарного мастер-класса мы приготовим одно блюдо на Ваш выбор.
Если мы будем готовить Борщ на нашем кулинарном мастер-классе, Водка включена в цену мастер-класса и сервируется к Борщу по желанию заказчика.