Предлагаю Вашему вниманию мастер-класс по выпечке домашнего хлеба.

Открою для вас секреты выпечки и старинный русский рецепт.

На моем мастер-классе Вы узнаете тонкости приготовления вкусного домашнего хлеба, который будет радовать Вас и Ваших близких.

Аромат свежеиспеченного хлеба добавит уюта Вашему дому и порадует гостей.

Продукты предоставляю. Готовый хлеб Вы сможете забрать с собой.

Время приготовления занимает 2, 5 часа.

Во время выпечки хлеба скоротаем время за чаем или вином 🍷 (на Ваш выбор).

Пишите, буду очень рада поделиться секретами выпечки.

По желанию заказчика можно приготовить:

-Творожная запеканка

-Борщ

-Блинчики

-Салат селедка под шубой

Во время одного кулинарного мастер-класса мы приготовим одно блюдо на Ваш выбор.

Если мы будем готовить Борщ на нашем кулинарном мастер-классе, Водка включена в цену мастер-класса и сервируется к Борщу по желанию заказчика.