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Секреты русской традиционной кухни

4.9
16 отзывов
Irina M.
Irina M. – Гид из Санкт-Петербурга
В приятной домашней обстановке вы научитесь готовить блюда русской национальной кухни 🥧.

Какие именно — на ваш выбор.

Я с удовольствием поделюсь секретами и интересными рецептами.

После мастер-класса вы сможете сами их доработать.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🍤Можно и покушать
  • 👣Пешеходная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-2 человек

  • 2 500 ₽ за экскурсию

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Секреты русской традиционной кухни
Секреты русской традиционной кухни

Что вы увидите

  • аутентичную питерскую коммуналку в сердце Петроградской стороны в доме архитектора Иосифа Долгинова
  • построенном в 1913 году
Предлагаю Вашему вниманию мастер-класс по выпечке домашнего хлеба.
Открою для вас секреты выпечки и старинный русский рецепт.
На моем мастер-классе Вы узнаете тонкости приготовления вкусного домашнего хлеба, который будет радовать Вас и Ваших близких.
Аромат свежеиспеченного хлеба добавит уюта Вашему дому и порадует гостей.
Продукты предоставляю. Готовый хлеб Вы сможете забрать с собой.
Время приготовления занимает 2, 5 часа.
Во время выпечки хлеба скоротаем время за чаем или вином 🍷 (на Ваш выбор).
Пишите, буду очень рада поделиться секретами выпечки.

По желанию заказчика можно приготовить:

    -Творожная запеканка
    -Борщ
    -Блинчики
    -Салат селедка под шубой
    Во время одного кулинарного мастер-класса мы приготовим одно блюдо на Ваш выбор.
    Если мы будем готовить Борщ на нашем кулинарном мастер-классе, Водка включена в цену мастер-класса и сервируется к Борщу по желанию заказчика.
    Что входит
    • Все продукты включены в стоимость мастер-класса
    • от вас нужно лишь прекрасное настроение и хороший аппетит!
    Что не входит
    • Личные расходы
    Начало и место завершения
    🚩 метро Петроградская, улица Подковырова, 4
    Секреты русской традиционной кухни
    Секреты русской традиционной кухни
    Секреты русской традиционной кухни
    Секреты русской традиционной кухни
    Секреты русской традиционной кухни
    Секреты русской традиционной кухни

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    Irina M.
    Irina M.
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    16 отзывов оставили туристы

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