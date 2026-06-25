Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

От Елисеевского до «Севера» — на прогулке вы увидите примечательные «сладкие» заведения и впечатлитесь их интерьерами. Узнаете, какие шоколатье стояли у истоков кондитерского дела в России, кого называли шоколадным и мармеладным королями, какие лакомства любили императоры и многое другое. Попробуете знаменитые пышки и не устоите перед десертами в кондитерских!

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-7 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от 7000 ₽ за экскурсию

Ваш гид в Санкт-Петербурге

Описание экскурсии

Экскурсия как десерт

На прогулке по Невскому проспекту вас ждут самые интересные места, связанные с историей кондитерского дела в России — и рассказы о заведениях, где продавали лучшие сладости с петербуржским флером:

Мы осмотрим Литературное кафе Вольфа и Беранже: я раскрою, почему оно считается роковым местом.

На Большой Конюшенной найдем старейшую пышечную и разберемся, чем отличается пышка от пончика.

У здания первого ресторана поговорим о том, как раньше развлекались гости — и почему это место в советские годы называли «Лягушатником».

Мини-музей в кафе «Абрикосов» расскажет об известной династии (сравним их с Елисеевыми) и продемонстрирует старинные обертки, шкатулки и бонбоньерки для сладостей. А еще здесь же вы попробуете пирожное и знакомые с детства карамельки этой фирмы.

В Елисеевский магазин тоже обязательно зайдем: сравним интерьеры с исторических снимков и нынешнее оформление. Я объясню, в какой тайне шло строительство и какие секреты использовали владельцы, чтобы сохранить свежесть товара.

В знаменитой кондитерской «Север» поговорим о петербургских пирожных и их рецептах, а также обсудим, что еще здесь раньше предлагали и как отдыхали в этом заведении.

И в заключение я проведу вас в еще одну пышечную, где без длинных очередей предлагают отличные петербургские пышки!

Организационные детали

Дегустации пышек (по 2 пышки на человека + кофе/чай) и пирожных оплачиваются дополнительно