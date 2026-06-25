Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

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Сладкий маршрут по Невскому проспекту. Индивидуальная экскурсия

Прикоснуться к истории десерта и раскрыть любопытные сюжеты о кондитерских и ресторанах
От Елисеевского до «Севера» — на прогулке вы увидите примечательные «сладкие» заведения и впечатлитесь их интерьерами.

Узнаете, какие шоколатье стояли у истоков кондитерского дела в России, кого называли шоколадным и мармеладным королями, какие лакомства любили императоры и многое другое. Попробуете знаменитые пышки и не устоите перед десертами в кондитерских!
5
36 отзывов
Сладкий маршрут по Невскому проспекту. Индивидуальная экскурсия
Сладкий маршрут по Невскому проспекту. Индивидуальная экскурсия
Сладкий маршрут по Невскому проспекту. Индивидуальная экскурсия

Описание экскурсии

Экскурсия как десерт

На прогулке по Невскому проспекту вас ждут самые интересные места, связанные с историей кондитерского дела в России — и рассказы о заведениях, где продавали лучшие сладости с петербуржским флером:

  • Мы осмотрим Литературное кафе Вольфа и Беранже: я раскрою, почему оно считается роковым местом.
  • На Большой Конюшенной найдем старейшую пышечную и разберемся, чем отличается пышка от пончика.
  • У здания первого ресторана поговорим о том, как раньше развлекались гости — и почему это место в советские годы называли «Лягушатником».
  • Мини-музей в кафе «Абрикосов» расскажет об известной династии (сравним их с Елисеевыми) и продемонстрирует старинные обертки, шкатулки и бонбоньерки для сладостей. А еще здесь же вы попробуете пирожное и знакомые с детства карамельки этой фирмы.
  • В Елисеевский магазин тоже обязательно зайдем: сравним интерьеры с исторических снимков и нынешнее оформление. Я объясню, в какой тайне шло строительство и какие секреты использовали владельцы, чтобы сохранить свежесть товара.
  • В знаменитой кондитерской «Север» поговорим о петербургских пирожных и их рецептах, а также обсудим, что еще здесь раньше предлагали и как отдыхали в этом заведении.
  • И в заключение я проведу вас в еще одну пышечную, где без длинных очередей предлагают отличные петербургские пышки!

Организационные детали

Дегустации пышек (по 2 пышки на человека + кофе/чай) и пирожных оплачиваются дополнительно

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе Главного штаба
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина
Ирина — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 2355 туристов
Я родом из Ленинграда. С детства мечтала показывать любимый город гостям из разных уголков планеты. Получила образование культуролога, что помогает мне хорошо разбираться в архитектуре и живописи. На экскурсиях я делаю особый акцент на близкой мне теме — царской семье Романовых. Экскурсии получаются нескучными, местами с нотками юмора и могут быть легко адаптированы на детей в группе.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 36 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
34
4
2
3
2
1
А
Экскурсия по Невскому проспекту настоящая прогулка во времени! Мы заглянули во все знаковые места, узнали истории их создания. Рекомендую всем, кто хочет почувствовать сладкий Петербург!
Экскурсия по Невскому проспекту настоящая прогулка во времени! Мы заглянули во все знаковые места, узнали истории
Экскурсия по Невскому проспекту настоящая прогулка во времени! Мы заглянули во все знаковые места, узнали истории
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Н
Мы с дочкой путешествовали с Ириной по сладкому маршруту. Эта экскурсия для тех, кому нравятся гастротуоы. В этот раз мы выбрали сладости.
Маршрут выстроен очень логистически выверен: сначала посетили пышечную, потом
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кафе и завершили в Елиссеевском магазине Нам очень понравилась позитивная Ирина, ее рассказы не только про еду, проходя мимо знаковых мест на Невском, она рассказывала и про них Активная и эмоционально и физически: пазлы сошлись, нам все понравилось Формат 2 ч прогулки по Гю Неаскому, заинтересованным в своем деле гидом, нам очень понравилось, спасибо Ирине!

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А
Мы были на экскурсии семьей с двумя сыровьями подростками - очень понравилось всем.
Учитывая, что мы были уже угулявшиеся и уставшие, я боялась что 2 часа пешком будет сложновато - но маршрут небольшой, рассказ динамичный и увлекательный Очень интересно было послушать про шоколадного короля, первый ресторан, зайти в кондитерскую и пышечную в общем спасибо большое Ирине
Ирина
Ирина
Ответ организатора:
Анна, благодарю Вас за отзыв. Усталости в Вашей компании совсем не чувствовалось)) рада, что Вы приятно и сладко провели время!
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Ю
Прекрасный гид, прекрасная экскурсия! У нас была экскурсия семьёй из четырёх человек, в том числе моя маленькая не очень усидчивая дочка, гид нашла подход и к ней, отнеслась в терпением
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и пониманием к юной слушательнице, за что огромное спасибо! По нашей вине задержались в одном из пунктов нашего маршрута, уже по ходу немного скорректировали экскурсию и уложились в хрометраж) привезла с собой много интересной информации, узнала интересные факты о местах, которые раньше просто проходила мимо. Спасибо за интересную экскурсию, терпение и доброе отношение!
P.s: гуляли мы в достаточно холодную погоду (в январские каникулы) маршрут построен таким образом, что никто не замёрз и не устал.

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О
От всей души выражаем Ирине искреннюю признательность за увлекательную и познавательную экскурсию, которую Вы провели для нашей семьи. Изначально мы записались на нее исключительно ради нашего ребенка, надеясь, что ей
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понравится путешествие в мир сладостей. Но совершенно неожиданно для себя обнаружили, насколько захватывающей оказалась эта прогулка и для нас взрослых.

Спасибо большое за интересный рассказ, доставленное удовольствие и массу новых впечатлений! Мы обязательно порекомендуем Вас друзьям и знакомым и будем рады вновь встретиться на одной из Ваших экскурсий в следующий наш приезд.

С уважением и благодарностью, Ольга.

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К
Прекрасная экскурсия! Все было познавательно, интересно и очень вкусно. Остались в восторге!
Ирина
Ирина
Ответ организатора:
Благодарю Вас за теплые слова! До новых встреч)
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