Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

От Елисеевского до «Севера» — на прогулке вы увидите примечательные «сладкие» заведения и впечатлитесь их интерьерами.
Узнаете, какие шоколатье стояли у истоков кондитерского дела в России, кого называли шоколадным и мармеладным королями, какие лакомства любили императоры и многое другое. Попробуете знаменитые пышки и не устоите перед десертами в кондитерских!
Узнаете, какие шоколатье стояли у истоков кондитерского дела в России, кого называли шоколадным и мармеладным королями, какие лакомства любили императоры и многое другое. Попробуете знаменитые пышки и не устоите перед десертами в кондитерских!
Описание экскурсии
Экскурсия как десерт
На прогулке по Невскому проспекту вас ждут самые интересные места, связанные с историей кондитерского дела в России — и рассказы о заведениях, где продавали лучшие сладости с петербуржским флером:
- Мы осмотрим Литературное кафе Вольфа и Беранже: я раскрою, почему оно считается роковым местом.
- На Большой Конюшенной найдем старейшую пышечную и разберемся, чем отличается пышка от пончика.
- У здания первого ресторана поговорим о том, как раньше развлекались гости — и почему это место в советские годы называли «Лягушатником».
- Мини-музей в кафе «Абрикосов» расскажет об известной династии (сравним их с Елисеевыми) и продемонстрирует старинные обертки, шкатулки и бонбоньерки для сладостей. А еще здесь же вы попробуете пирожное и знакомые с детства карамельки этой фирмы.
- В Елисеевский магазин тоже обязательно зайдем: сравним интерьеры с исторических снимков и нынешнее оформление. Я объясню, в какой тайне шло строительство и какие секреты использовали владельцы, чтобы сохранить свежесть товара.
- В знаменитой кондитерской «Север» поговорим о петербургских пирожных и их рецептах, а также обсудим, что еще здесь раньше предлагали и как отдыхали в этом заведении.
- И в заключение я проведу вас в еще одну пышечную, где без длинных очередей предлагают отличные петербургские пышки!
Организационные детали
Дегустации пышек (по 2 пышки на человека + кофе/чай) и пирожных оплачиваются дополнительно
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе Главного штаба
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 2355 туристов
Я родом из Ленинграда. С детства мечтала показывать любимый город гостям из разных уголков планеты. Получила образование культуролога, что помогает мне хорошо разбираться в архитектуре и живописи. На экскурсиях я делаю особый акцент на близкой мне теме — царской семье Романовых. Экскурсии получаются нескучными, местами с нотками юмора и могут быть легко адаптированы на детей в группе.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 36 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Экскурсия по Невскому проспекту настоящая прогулка во времени! Мы заглянули во все знаковые места, узнали истории их создания. Рекомендую всем, кто хочет почувствовать сладкий Петербург!
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Н
Мы с дочкой путешествовали с Ириной по сладкому маршруту. Эта экскурсия для тех, кому нравятся гастротуоы. В этот раз мы выбрали сладости.
Маршрут выстроен очень логистически выверен: сначала посетили пышечную, потом
Маршрут выстроен очень логистически выверен: сначала посетили пышечную, потом
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А
Мы были на экскурсии семьей с двумя сыровьями подростками - очень понравилось всем.
Учитывая, что мы были уже угулявшиеся и уставшие, я боялась что 2 часа пешком будет сложновато - но маршрут небольшой, рассказ динамичный и увлекательный Очень интересно было послушать про шоколадного короля, первый ресторан, зайти в кондитерскую и пышечную в общем спасибо большое Ирине
Учитывая, что мы были уже угулявшиеся и уставшие, я боялась что 2 часа пешком будет сложновато - но маршрут небольшой, рассказ динамичный и увлекательный Очень интересно было послушать про шоколадного короля, первый ресторан, зайти в кондитерскую и пышечную в общем спасибо большое Ирине
Ирина
Ответ организатора:
Анна, благодарю Вас за отзыв. Усталости в Вашей компании совсем не чувствовалось)) рада, что Вы приятно и сладко провели время!
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Ю
Прекрасный гид, прекрасная экскурсия! У нас была экскурсия семьёй из четырёх человек, в том числе моя маленькая не очень усидчивая дочка, гид нашла подход и к ней, отнеслась в терпением
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О
От всей души выражаем Ирине искреннюю признательность за увлекательную и познавательную экскурсию, которую Вы провели для нашей семьи. Изначально мы записались на нее исключительно ради нашего ребенка, надеясь, что ей
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К
Прекрасная экскурсия! Все было познавательно, интересно и очень вкусно. Остались в восторге!
Ирина
Ответ организатора:
Благодарю Вас за теплые слова! До новых встреч)
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