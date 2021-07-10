Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

18 июня гуляли с Ириной по Невскому проспекту. Посетили любимые места - литературное кафе, пышечную (где нам очень повезло- не было очереди), Елисеевский магазин, музей в кафе Абрикосов.

Везде были раньше, но было интересно послушать рассказ профессионала об этих местах. Ирина так увлеченно рассказывает, что невольно заряжаешься ее энергией! Очень приятная в общении девушка. Нам очень понравилось! Рекомендую гида, желаю ей разработать другие интересные маршруты.