Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

Сладкий маршрут по Невскому проспекту

Прикоснуться к истории десерта и раскрыть любопытные сюжеты о кондитерских и ресторанах

5
6 отзывов
От Елисеевского до «Севера» — на прогулке вы увидите примечательные «сладкие» заведения и впечатлитесь их интерьерами.

Узнаете, какие шоколатье стояли у истоков кондитерского дела в России, кого называли шоколадным и мармеладным королями, какие лакомства любили императоры и многое другое.

Попробуете знаменитые пышки и не устоите перед десертами в кондитерских!
Сладкий маршрут по Невскому проспекту
Сладкий маршрут по Невскому проспекту
Сладкий маршрут по Невскому проспекту
Сладкий маршрут по Невскому проспекту
Сладкий маршрут по Невскому проспекту
Сладкий маршрут по Невскому проспекту
Сладкий маршрут по Невскому проспекту
Сладкий маршрут по Невскому проспекту
Сладкий маршрут по Невскому проспекту
Сладкий маршрут по Невскому проспекту

Что вас ожидает

Экскурсия как десерт

На прогулке по Невскому проспекту вас ждут самые интересные места, связанные с историей кондитерского дела в России — и рассказы о заведениях, где продавали лучшие сладости с петербуржским флером:

  • Мы осмотрим Литературное кафе Вольфа и Беранже: я раскрою, почему оно считается роковым местом.
  • На Большой конюшенной найдем старейшую пышечную и разберемся, чем отличается пышка от пончика.
  • У здания первого ресторана поговорим о том, как раньше развлекались гости — и почему это место в советские годы называли «Лягушатником».
  • Мини-музей в кафе «Абрикосов» расскажет об известной династии (сравним их с Елисеевыми) и продемонстрирует старинные обертки, шкатулки и бонбоньерки для сладостей. А еще здесь же вы попробуете знакомые с детства карамельки этой фирмы.
  • В Елисеевский магазин тоже обязательно зайдем: сравним интерьеры с исторических снимков и нынешнее оформление. Я объясню, в какой тайне шло строительство и какие секреты использовали владельцы, чтобы сохранить свежесть товара.
  • В знаменитой кондитерской «Север» поговорим о петербургских пирожных и их рецептах, а также обсудим, что еще здесь раньше предлагали и как отдыхали в этом заведении.
  • И в заключение я проведу вас в еще одну пышечную, где без длинных очередей предлагают отличные петербургские пышки.

Организационные детали

Дегустация пышек и другие «сладкие» расходы оплачиваются отдельно.

🚩 Начало и место завершения: в районе Главного штаба
Время проведения: в пятницу в 17:00
  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Ирина
Ирина
Я родом из Ленинграда. С детства мечтала показывать любимый город гостям из разных уголков планеты. Получила образование культуролога, что помогает мне хорошо разбираться в архитектуре и живописи. На своих экскурсиях я особый акцент делаю на близкой мне теме — Царской семье Романовых. Экскурсии получаются не скучными, местами с нотками юмора и могут быть легко адаптированы на детей в группе.
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6 реальных отзывов от туристов

Н
10 июля 2021
Ирина, спасибо за экскурсию. Пышки очень вкусные!
Ольга
4 июля 2021
Замечательная экскурсия, всё понравилось; рекомендую всем!
А
29 июня 2021
18 июня гуляли с Ириной по Невскому проспекту. Посетили любимые места - литературное кафе, пышечную (где нам очень повезло- не было очереди), Елисеевский магазин, музей в кафе Абрикосов.
Везде были раньше, но было интересно послушать рассказ профессионала об этих местах. Ирина так увлеченно рассказывает, что невольно заряжаешься ее энергией! Очень приятная в общении девушка. Нам очень понравилось! Рекомендую гида, желаю ей разработать другие интересные маршруты.
И
12 июня 2021
Сходили на данную экскурсию, маршрут построен очень удачно, узнали много интересных фактов, даже попробовали пышки.
Очень рекомендуем эту экскурсию и гида Ирину!
М
2 июня 2021
Нешаблонная экскурсия с интересным рассказом про сладости и не только. Спасибо Ирине за увлекательную авторскую экскурсию.
Д
26 мая 2021
Была на экскурсии 24 мая, маршрут компактный, очень понравилось, что не пришлось далеко ходить. Ирина подстроилась под мои запросы и провела индивидуальную экскурсию в удобное для меня время. Гид подготовила интересные фото кондитерских прежних времен и рассказывала занимательные исторические факты. Мне понравилось в кафе Абрикосов, мини-музей со старинными газетами, коробочками и фантиками от конфет дореволюционных времен. Ирина раздала подборку напечатанных рецептов известных пирожных и т. п. Благодарю, информативно, занимательно.

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