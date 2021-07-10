Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

Была на экскурсии 24 мая, маршрут компактный, очень понравилось, что не пришлось далеко ходить. Ирина подстроилась под мои запросы и провела индивидуальную экскурсию в удобное для меня время. Гид подготовила интересные фото кондитерских прежних времен и рассказывала занимательные исторические факты. Мне понравилось в кафе Абрикосов, мини-музей со старинными газетами, коробочками и фантиками от конфет дореволюционных времен. Ирина раздала подборку напечатанных рецептов известных пирожных и т. п. Благодарю, информативно, занимательно.