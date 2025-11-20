Мои заказы

Жизнь доходного дома Петербурга

Двор-колодец, парадная и двуэтажная коммуналка - с чаепитием
Приглашаем вас в путешествие по петербургским «внутренним мирам» — в дом, где за парадными дверями раскрываются истории архитектуры, быта и человеческих отношений. Вы увидите, как жили поколения петербуржцев и как менялся их быт в 20 веке.

Через бережно восстановленные детали вы откроете для себя дом как живой организм, а историю — как часть личного опыта.
Описание экскурсии

Парадная доходного дома — остановимся, чтобы рассмотреть витражи, лепнину и ковку. И выяснить, чем парадная отличается от обычного подъезда и что она говорит о жильцах.

Двор‑колодец — обсудим, зачем его придумали и как он менял городскую жизнь. А ещё поговорим об освещении, вентиляции, акустике, «второй жизни» дома и городских привычках.

Двухуровневая коммунальная квартира — здесь воссоздан быт и атмосфера советского времени. Вы узнаете, как был устроен быт и как строились отношения соседей и разных поколений под одной крышей.

Чаепитие с печеньем и Q&A — ответим на все ваши вопросы и подскажем лучшие ракурсы для фото.

Вы узнаете:

  • как по лестнице, перилам, витражам и отделке понять статус дома и его жильцов
  • какие детали присущи разным архитектурным стилям
  • как можно сохранить архитектурный декор на старых зданиях
  • кто снимал квартиры, как делили пространства, где были парадные комнаты и служебные зоны
  • что поменялось в жизни квартиры после революции: уплотнение, правила соседства, дежурства и бытовые договорённости
  • как различить слои времени в предметах: что — оригинал, что — реставрация

А ещё:

  • Мы посмотрим на предметы повседневности и «малые технологии» — кухню, печь/плиту, сушилки, звонки, почтовые ящики — и что они рассказывают о жизни
  • Поговорим о реальных историях жильцов разных эпох и о том, как менялась социальная география центра
  • Научим вас замечать скрытую символику и эмблемы в декоре — и корректно их интерпретировать
  • Обсудим этику посещения исторических домов: что можно, что нельзя и как себя вести
  • Дадим простые советы по кадрам: где лучше всего получаются фото витражей, лестниц и интерьеров без вспышки

Организационные детали

  • Экскурсия проходит в двухэтажной коммуналке, которую наша команда отреставрировала специально для экскурсий — вход только по записи с гидом
  • Обратите внимание: в доме нет лифта
  • Рекомендованный возраст 10+, маленькие дети — после предварительного согласования
  • Чай с печеньем входит в стоимость. На входе вам нужно будет надеть бахилы (выдаём)
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

ежедневно в 16:00

Стоимость экскурсии

Вячеслав
Вячеслав — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 8370 туристов
Родился и вырос в Петербурге — городе, где каждый дом хранит историю, а каждая улочка полна загадок. Именно здесь началась любовь к экскурсиям и авторским маршрутам. Сегодня вместе с командой создаём
читать дальше

прогулки по Северной столице, в которые вложены душа и внимание к каждой детали. Эти маршруты — не просто экскурсии, а живые истории, позволяющие почувствовать настоящий Петербург, увидеть его скрытые уголки и узнать тайны, незаметные на первый взгляд. Всегда рады делиться любовью к городу и делать каждую встречу особенной. Добро пожаловать в Петербург — и до скорой встречи!

Отзывы и рейтинг

Ольга
Ольга
20 ноя 2025
Мы семьёй, 2 взрослых и 3 детей, побывали на замечательной экскурсии от Феодора, коренного петербуржца и профессионала своего дела. Глубокое знание материала, чувство такта и индивидуальный подход - все на
читать дальше

высоте. Спасибо, мы получили колоссальное удовольствие от прогулки и беседы со знатоком. В квартире тоже очень приятно, а после прогулки ещё и тепло и вкусно. Желаю благополучия и развития Вашему проекту! 🙌

Н
Наталья
2 ноя 2025
Экскурсия очень понравилась! Понравилась подача материала от Феодора: спокойно, без спешки, но при этом не затянуто и очень много информации. На все наши вопросы знал ответы - очень начитанный и
читать дальше

культурный молодой человек.
Единственный момент, в описании экскурсии было указано про чай с печеньем, которого не было) Ходили на экскурсию с детьми 9 и 11 лет, думала, что если они подустанут от информации, то чаепитие их подбодрит)) Но Феодор рассказывал так учлекательно, что было интересно всем.

Наталья
Наталья
12 окт 2025
Феодор очень приятный гид, образованный, начитанный, увлеченный. Хорошо знает город и историю коммунальных квартир, погрузил нас в атмосферу, провел по интересным локациям, без спешки и суеты. Спасибо огромное 🤗 удачи и процветания.
Вячеслав
Вячеслав
Ответ организатора:
Наталья, большое спасибо Вам за отзыв! Нам очень приятно, что наша новая экскурсия Вам понравилась и для нас очень важно и ценно получать такую обратную связь!
Желаю Вам всего самого наилучшего и до встречи на других маршрутах:)
Желаю Вам всего самого наилучшего и до встречи на других маршрутах:)

