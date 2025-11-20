Приглашаем вас в путешествие по петербургским «внутренним мирам» — в дом, где за парадными дверями раскрываются истории архитектуры, быта и человеческих отношений. Вы увидите, как жили поколения петербуржцев и как менялся их быт в 20 веке.
Через бережно восстановленные детали вы откроете для себя дом как живой организм, а историю — как часть личного опыта.
Описание экскурсии
Парадная доходного дома — остановимся, чтобы рассмотреть витражи, лепнину и ковку. И выяснить, чем парадная отличается от обычного подъезда и что она говорит о жильцах.
Двор‑колодец — обсудим, зачем его придумали и как он менял городскую жизнь. А ещё поговорим об освещении, вентиляции, акустике, «второй жизни» дома и городских привычках.
Двухуровневая коммунальная квартира — здесь воссоздан быт и атмосфера советского времени. Вы узнаете, как был устроен быт и как строились отношения соседей и разных поколений под одной крышей.
Чаепитие с печеньем и Q&A — ответим на все ваши вопросы и подскажем лучшие ракурсы для фото.
Вы узнаете:
- как по лестнице, перилам, витражам и отделке понять статус дома и его жильцов
- какие детали присущи разным архитектурным стилям
- как можно сохранить архитектурный декор на старых зданиях
- кто снимал квартиры, как делили пространства, где были парадные комнаты и служебные зоны
- что поменялось в жизни квартиры после революции: уплотнение, правила соседства, дежурства и бытовые договорённости
- как различить слои времени в предметах: что — оригинал, что — реставрация
А ещё:
- Мы посмотрим на предметы повседневности и «малые технологии» — кухню, печь/плиту, сушилки, звонки, почтовые ящики — и что они рассказывают о жизни
- Поговорим о реальных историях жильцов разных эпох и о том, как менялась социальная география центра
- Научим вас замечать скрытую символику и эмблемы в декоре — и корректно их интерпретировать
- Обсудим этику посещения исторических домов: что можно, что нельзя и как себя вести
- Дадим простые советы по кадрам: где лучше всего получаются фото витражей, лестниц и интерьеров без вспышки
Организационные детали
- Экскурсия проходит в двухэтажной коммуналке, которую наша команда отреставрировала специально для экскурсий — вход только по записи с гидом
- Обратите внимание: в доме нет лифта
- Рекомендованный возраст 10+, маленькие дети — после предварительного согласования
- Чай с печеньем входит в стоимость. На входе вам нужно будет надеть бахилы (выдаём)
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
ежедневно в 16:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1020 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Невский проспект»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 16:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вячеслав — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 8370 туристов
Родился и вырос в Петербурге — городе, где каждый дом хранит историю, а каждая улочка полна загадок. Именно здесь началась любовь к экскурсиям и авторским маршрутам. Сегодня вместе с командой создаём
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ольга
20 ноя 2025
Мы семьёй, 2 взрослых и 3 детей, побывали на замечательной экскурсии от Феодора, коренного петербуржца и профессионала своего дела. Глубокое знание материала, чувство такта и индивидуальный подход - все на
Н
Наталья
2 ноя 2025
Экскурсия очень понравилась! Понравилась подача материала от Феодора: спокойно, без спешки, но при этом не затянуто и очень много информации. На все наши вопросы знал ответы - очень начитанный и
Наталья
12 окт 2025
Феодор очень приятный гид, образованный, начитанный, увлеченный. Хорошо знает город и историю коммунальных квартир, погрузил нас в атмосферу, провел по интересным локациям, без спешки и суеты. Спасибо огромное 🤗 удачи и процветания.
Вячеслав
Ответ организатора:
Наталья, большое спасибо Вам за отзыв! Нам очень приятно, что наша новая экскурсия Вам понравилась и для нас очень важно и ценно получать такую обратную связь!
Желаю Вам всего самого наилучшего и до встречи на других маршрутах:)
