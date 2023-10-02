Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

Прокатиться по парадным улицам и набережным, зарядиться драйвом и сделать яркие фотографии
Неважно, сколько вам лет, каковы ваши вкусы и предпочтения: это приключение пробудит в вас любовь к скорости, северному ветру и огням Петербурга! На комфортабельных мотоциклах с профессиональным инструктором вы промчитесь по набережным и проспектам, полюбуетесь Зимним дворцом и фасадами Невского. А после сможете устроить небольшую мото-фотосессию.
Покорять улицы города мы будем на комфортабельных мотоциклах марки Honda GoldWing 1800. Маршрут позволит вам за полчаса увидеть главные символы Санкт-Петербурга! В компании водителя-инструктора вы промчитесь мимо Зимнего дворца, вдоль Марсова поля, по Дворцовой набережной и блистательному Невскому проспекту, а затем вернётесь в точку старта и сделаете стильные фотографии. Дополнит палитру впечатлений душевная беседа на мото-темы, которые вы не сможете обсудить ни с одним экскурсоводом мира.
Пробный маршрут
Если вы впервые садитесь на мотоцикл и побаиваетесь кататься полчаса, мы можем предложить вам пробную 15-20-минутную поездку. Она охватит все те же точки, но пройдёт более стремительно и не будет включать в себя фотосессию. Поверьте, четверти часа вам хватит, чтобы развеять страхи, понять, что мотопрогулка абсолютно безопасна и комфортна.
Организационные детали
За рулём профессиональные водители-инструкторы, путешественники находятся на пассажирском сидении мотоцикла
Поедем на комфортабельных мотоциклах марки Honda GoldWing 1800
В стоимость включена необходимая экипировка: мотоциклетный шлем, а также непродуваемый мото-дождевик на случай непогоды
Перед поездкой мы проведём небольшой инструктаж, чтобы сделать её комфортной и безопасной
Также мы можем помочь в бронировании отеля, билетов на мероприятия, организации вашего отдыха, составления маршрута
На маршрут допускаются дети старше 12 лет
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость фото-прогулки
Тариф
Стоимость
Участник
6500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе метро Адмиралтейская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 30 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 646 туристов
Уже несколько лет проводим обзорные мотопрогулки по Петербургу и мотопутешествия по его окрестностям. Наши опытные водители станут для вас надёжными проводниками, покажут главные достопримечательности, развод мостов, красоту белых ночей и читать дальшеуменьшить
ночного Петербурга.
У нас много программ, но по вашему желанию составим индивидуальный маршрут. Также можем задействовать мотоциклы на вашем мероприятии и принимаем заявки на участие в мотопробегах в качестве пассажиров.
С нами вы получите море ярких впечатлений!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 33 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Яна
Большое спасибо ребятам за прогулку по вечернему Питеру. Поначалу было страшно, но в итоге кайфово. Нас было 6 девчонок, ехали весело, с музыкой, по самым красивым местам. Пол часа мало, берите час!
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Ю
Юлия
О, это было отлично! Нас забрали согласно договоренности у Мариинского театра и доставили в наш отель на Миллионной. Опасалась, что ребята будут громкоголосыми, грубоватыми, развязными. Оказалось, это милейшие интеллигентнейшие парни, читать дальшеуменьшить
внимательные и надежные! Маршрут выбран живописный. Сначала везут достаточно неспешно и по прямой, потом быстрее и маневреннее. В конце маршрута вручают подарок. В следующий визит планирую с ними же кататься. 100% рекомендацьон!
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Наталья
Шикарная мотопрогулка "Сердце Петербурга" с Игорем! Драйв!Восторг!Море эмоций! Большое Вам спасибо! Ещё хочу!!! ❤🔥👍 Плей-лист тоже прекрасен! 🎶
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Дмитрий
Ребята большие профессионалы. Вся поездка прошла гладко и ровно. Была остановка для фотосессии. Однозначно рекомендую.
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А
Айнагуль
Сбылась моя мечта… прокатиться с ветерком по Петербургу,это была лучшая экскурсия! Байкеры к тому же,ещё и лучшие фотографы!
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Л
Лариса
Огромная благодарность Наталье и всем гидам/капитанам/водителям за наш такой насыщенный и полный впечатлениями день!!! Наталья помогла нам организовать наш незабываемый день в Санкт-Петербурге, за который мы успели совершить головокружительное путешествие читать дальшеуменьшить
на мотоциклах, незабываемую экскурсию по Эрмитажу и захватывающую поездку на частном катере и завтрак и обед в потрясающих местах! Она учла все наши пожелания и курировала нас весь день. Такого потрясающего дня рождения у меня не было еще никогда! Впечатлений хватит на всю жизни! Мы остались в полном восторге!!! Очень рекомендую!!!
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