Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

Сердце Петербурга: мототур по центру города!

Прокатиться по парадным улицам и набережным, зарядиться драйвом и сделать яркие фотографии

Неважно, сколько вам лет, каковы ваши вкусы и предпочтения: это приключение пробудит в вас любовь к скорости, северному ветру и огням Петербурга! На комфортабельных мотоциклах с профессиональным инструктором вы промчитесь по набережным и проспектам, полюбуетесь Зимним дворцом и фасадами Невского.

А после сможете устроить небольшую мото-фотосессию.
Сердце Петербурга: мототур по центру города!
Сердце Петербурга: мототур по центру города!
Сердце Петербурга: мототур по центру города!
Сердце Петербурга: мототур по центру города!
Сердце Петербурга: мототур по центру города!
Сердце Петербурга: мототур по центру города!
Сердце Петербурга: мототур по центру города!
Сердце Петербурга: мототур по центру города!
Сердце Петербурга: мототур по центру города!
Сердце Петербурга: мототур по центру города!
Сердце Петербурга: мототур по центру города!
Сердце Петербурга: мототур по центру города!
Сердце Петербурга: мототур по центру города!
Сердце Петербурга: мототур по центру города!
Сердце Петербурга: мототур по центру города!

Что вас ожидает

Ветер, скорость, Петербург.

Покорять улицы города мы будем на комфортабельных мотоциклах марки Honda GoldWing 1800. Маршрут позволит вам за полчаса увидеть главные символы Санкт-Петербурга! В компании водителя-инструктора вы промчитесь мимо Зимнего дворца, вдоль Марсова поля, по Дворцовой набережной и блистательному Невскому проспекту, а затем вернетесь в точку старта и сделаете стильные фотографии. Дополнит палитру впечатлений душевная беседа на мото-темы, которые вы не сможете обсудить ни с одним экскурсоводом мира.

Пробный маршрут

Если вы впервые садитесь на мотоцикл и побаиваетесь кататься полчаса, мы можем предложить вам пробную 15-20-минутную поездку. Она охватит все те же точки, но пройдет более стремительно и не будет включать в себя фотосессию. Поверьте, четверти часа вам хватит, чтобы развеять страхи, понять, что мотопрогулка абсолютно безопасна и комфортна.

Организационные детали

  • За рулем профессиональные водители-инструкторы, путешественники находятся на пассажирском сидении мотоцикла
  • Экскурсия проходит на комфортабельных мотоциклах марки Honda GoldWing 1800
  • В стоимость включена необходимая экипировка: мотоциклетный шлем, а также непродуваемый мото-дождевик на случай непогоды
  • Перед экскурсией мы проведем небольшой инструктаж, чтобы сделать поездку комфортной и безопасной
Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Наталья
Наталья
Обзорными мото-прогулками по Петербургу и мото-путешествиями по его окрестностям наша команда занимается уже 5 лет. Но опыт наших водителей намного больше. Они станут вашими надежными проводниками, гидами и телохранителями, покажут главные достопримечательности и развод мостов, красоту белых ночей и ночного Петербурга. У нас много программ, но по вашему желанию мы составим индивидуальный маршрут. Также можем задействовать мотоциклы на вашем мероприятии и принимаем заявки на ваше участие в мотопробегах в качестве пассажиров. С нами вы получите море ярких впечатлений. !
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Наталья проводит ещё 2 экскурсии

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