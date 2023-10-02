Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

Неважно, сколько вам лет, каковы ваши вкусы и предпочтения: это приключение пробудит в вас любовь к скорости, северному ветру и огням Петербурга! На комфортабельных мотоциклах с профессиональным инструктором вы промчитесь по набережным и проспектам, полюбуетесь Зимним дворцом и фасадами Невского. А после сможете устроить небольшую мото-фотосессию.

Описание фото-прогулки

Ветер, скорость, Петербург!

Покорять улицы города мы будем на комфортабельных мотоциклах марки Honda GoldWing 1800. Маршрут позволит вам за полчаса увидеть главные символы Санкт-Петербурга! В компании водителя-инструктора вы промчитесь мимо Зимнего дворца, вдоль Марсова поля, по Дворцовой набережной и блистательному Невскому проспекту, а затем вернётесь в точку старта и сделаете стильные фотографии. Дополнит палитру впечатлений душевная беседа на мото-темы, которые вы не сможете обсудить ни с одним экскурсоводом мира.

Пробный маршрут

Если вы впервые садитесь на мотоцикл и побаиваетесь кататься полчаса, мы можем предложить вам пробную 15-20-минутную поездку. Она охватит все те же точки, но пройдёт более стремительно и не будет включать в себя фотосессию. Поверьте, четверти часа вам хватит, чтобы развеять страхи, понять, что мотопрогулка абсолютно безопасна и комфортна.

Организационные детали