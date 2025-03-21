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Шедевры Эрмитажа и христианское искусство

Понять, почему в музее так много полотен на мифологические и библейские темы
Искусство и религия долго шли бок о бок в Европе, поэтому во многих шедеврах живописи так ярко выражены библейские мотивы. Этому и будет посвящена моя экскурсия. Мы пройдёмся по парадным залам Зимнего дворца, познакомимся с шедеврами великих зарубежных мастеров. Я объясню, что скрывалось за символами в искусстве и зачем их использовали.
5
2 отзыва
Шедевры Эрмитажа и христианское искусство
Шедевры Эрмитажа и христианское искусство
Шедевры Эрмитажа и христианское искусство

Описание экскурсии

  • Мы пройдём по Зимнему дворцу через Фельдмаршальский, Георгиевский и Гербовый залы. Поговорим о династии Романовых.
  • В Малом Эрмитаже изучим устройство часов «Павлин» и полюбуемся красотой Павильонного зала.
  • В Старом Эрмитаже познакомимся с полотнами великих художников Возрождения — Леонардо Да Винчи, Рафаэля и скульптурой Микеланджело.
  • В Новом Эрмитаже увидим Петра и Павла Эль Греко. Особое внимание уделим живописи Рембрандта.
  • Вы узнаете, какой художник написал библейских персонажей Рождества в одеждах своих современников, а какой — изобразил Мадонну на фоне европейского пейзажа и почему.

Организационные детали

  • Билеты не включены в стоимость. Вы можете купить их на официальном сайте Эрмитажа (700 ₽ взрослый, дети до 14 лет — бесплатно, есть льготы для пенсионеров, инвалидов).
  • Помогу с приобретением билетов. Обращайтесь в переписке.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Дворцовой площади, 2
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Элина
Элина — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Я родилась и выросла в Ленинграде–Петербурге. В детстве очень любила бродить по улочкам города, не подозревая, что это станет моей профессией. Получила образование искусствоведа, с 2007 года работаю гидом-переводчиком и
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преподавателем английского. Я мама, и я понимаю, что досуг должен быть интересен не только взрослым, но и детям, поэтому свои экскурсии стараюсь сделать максимально увлекательными. Работаю в команде с коллегами-гидами. Приходите, исследуем город вместе!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Я и мой восьмилетний сын были неоднократно на экскурсиях в Эрмитаже, но когда речь зашла о библейской тематике, то экскурсоводы непосредственно Эрмитажа экскурсию не смогли предложить, нет у списке экскурсий
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почему-то.
А мне хотелось сыну показать изображённые на картинах библейские сюжеты, поэтому я была рада посетить Эрмитаж с экскурсоводом Элиной и насладиться картинами именно по моему запросу.

Экскурсовод выбрала несколько важных картин, заинтересовала детей интересными деталями, побудила задуматься меня над увиденным. Картины Рембрандта, Да Винчина тему библейских сюжетов раскрылись для меня по-новому.

Хочу отметить, что экскурсовод не просто теоретические знания картины давала, но комплексно коснулась истории из Писания, отношения Художника к изображённой сцене, особенности стиля написания картины.

Могу сказать, что такое путешествие по Эрмитажу, вернее погружение в атмосферу библейского Эрмитажа мне запомнилось точно. Закажу ещё экскурсию на Пасху обязательно.
Рекомендую к посещению взрослым и детям среднего и старшего возраста.

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Тимур
Чудесная экскурсия, немонотонная, живая, этакое сочетание обзорной с акцентом на христианских сюжетах картин. Экскурсовод отлично владеет заявленной темой, отвечает на вопросы, смогла заставить поразмышлять и пофилософствовать даже подростка)) После экскурсии
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посоветовала куда и как пройти в музее исходя из наших предпочтений, видно, что ориентируется в музее. Приятным бонусом было то, что первые часа полтора гуляли по полупустому музею, тк зашли за час до открытия касс. Благодарим!

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