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почему-то.

А мне хотелось сыну показать изображённые на картинах библейские сюжеты, поэтому я была рада посетить Эрмитаж с экскурсоводом Элиной и насладиться картинами именно по моему запросу.



Экскурсовод выбрала несколько важных картин, заинтересовала детей интересными деталями, побудила задуматься меня над увиденным. Картины Рембрандта, Да Винчина тему библейских сюжетов раскрылись для меня по-новому.



Хочу отметить, что экскурсовод не просто теоретические знания картины давала, но комплексно коснулась истории из Писания, отношения Художника к изображённой сцене, особенности стиля написания картины.



Могу сказать, что такое путешествие по Эрмитажу, вернее погружение в атмосферу библейского Эрмитажа мне запомнилось точно. Закажу ещё экскурсию на Пасху обязательно.

Рекомендую к посещению взрослым и детям среднего и старшего возраста.