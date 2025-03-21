Искусство и религия долго шли бок о бок в Европе, поэтому во многих шедеврах живописи так ярко выражены библейские мотивы. Этому и будет посвящена моя экскурсия. Мы пройдёмся по парадным залам Зимнего дворца, познакомимся с шедеврами великих зарубежных мастеров. Я объясню, что скрывалось за символами в искусстве и зачем их использовали.
Описание экскурсии
- Мы пройдём по Зимнему дворцу через Фельдмаршальский, Георгиевский и Гербовый залы. Поговорим о династии Романовых.
- В Малом Эрмитаже изучим устройство часов «Павлин» и полюбуемся красотой Павильонного зала.
- В Старом Эрмитаже познакомимся с полотнами великих художников Возрождения — Леонардо Да Винчи, Рафаэля и скульптурой Микеланджело.
- В Новом Эрмитаже увидим Петра и Павла Эль Греко. Особое внимание уделим живописи Рембрандта.
- Вы узнаете, какой художник написал библейских персонажей Рождества в одеждах своих современников, а какой — изобразил Мадонну на фоне европейского пейзажа и почему.
Организационные детали
- Билеты не включены в стоимость. Вы можете купить их на официальном сайте Эрмитажа (700 ₽ взрослый, дети до 14 лет — бесплатно, есть льготы для пенсионеров, инвалидов).
- Помогу с приобретением билетов. Обращайтесь в переписке.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Дворцовой площади, 2
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Элина — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Я родилась и выросла в Ленинграде–Петербурге. В детстве очень любила бродить по улочкам города, не подозревая, что это станет моей профессией. Получила образование искусствоведа, с 2007 года работаю гидом-переводчиком и
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
П
Я и мой восьмилетний сын были неоднократно на экскурсиях в Эрмитаже, но когда речь зашла о библейской тематике, то экскурсоводы непосредственно Эрмитажа экскурсию не смогли предложить, нет у списке экскурсий
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Чудесная экскурсия, немонотонная, живая, этакое сочетание обзорной с акцентом на христианских сюжетах картин. Экскурсовод отлично владеет заявленной темой, отвечает на вопросы, смогла заставить поразмышлять и пофилософствовать даже подростка)) После экскурсии
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