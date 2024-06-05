1 чел.
По популярности
Билеты
2.5 часа
В тренде
Посещение Эрмитажа в мини-группе: билеты включены, погружение в историю и искусство
Погрузитесь в историю и искусство Эрмитажа, исследуя его парадные залы и шедевры мирового искусства
Начало: У Александровской колонны на Дворцовой площади
Расписание: во вторник, пятницу и субботу в 12:00, 15:00 и 17:30, в среду, четверг и воскресенье в 12:00 и 15:00
Завтра в 17:30
9 июня в 15:00
2 850₽ за билет
Индивидуальная
1.5 часа
Классический Петербург
Обзорная прогулка по главным городским достопримечательностям
Начало: В районе метро Невский проспект
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
от 1 960₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
По Петербургу с петербуржцем
Увидеть главные места и узнать о них без скучных лекций на обзорной прогулке в вашем ритме
17 июня в 09:00
18 июня в 09:00
от 5 600₽ за всё до 40 чел.
Групповая
4 часа
Дворцы Петербурга (с посещением Юсуповского)
Увидеть здания-шедевры, узнать о жизни аристократии и открыть тайны истории на автобусной экскурсии
Начало: Дворцовая Площадь
Завтра в 13:00
9 июня в 10:00
2 950₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Империя Фаберже
Полюбоваться objets de fantaisie и узнать, как сложилась судьба придворного ювелира
Начало: На набережной реки Фонтанки
Завтра в 16:00
10 июня в 17:00
5 400₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
«Петропавловка» - начало всех начал
Серьёзный диалог на исторические темы и подробное исследование «сердца» Петербурга
Начало: на Иоанновском мосту
9 июля в 11:00
16 июля в 14:00
от 4 005₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Большое путешествие по Эрмитажу: искусство и история в одном туре
Приглашаем в увлекательное путешествие по Эрмитажу, где вы увидите не только шедевры мирового искусства, но и познакомитесь с историей
Начало: Дворцовая площадь
13 июля в 16:30
19 июля в 16:30
6 200₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
2.5 часа
Экскурсия в Спас на Крови и Исаакиевский собор в мини-группе
В удобном формате познакомиться с двумя уникальными храмами-символами Петербурга
Начало: Возле памятника Пушкину на пл. Искусств
Расписание: в понедельник, вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 15:00
9 июня в 15:00
10 июня в 15:00
2 099₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Русский музей: экскурсия по Михайловскому дворцу
Погрузитесь в мир русского искусства, открывая тайны знаменитых полотен и скульптур в компании опытного гида
Начало: На площади Искусств
Завтра в 13:00
9 июня в 10:00
6 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
4 часа
Петербург старинный и современный - обзорная автобусная экскурсия
Познакомиться с городом в насыщенном туре, выходящем за рамки классических маршрутов
Начало: На Дворцовой площади
9 июня в 13:00
10 июня в 13:00
2 100₽ за человека
Индивидуальная
1 час
Казанский собор - «симфония из камня»
Посмотреть на один из самых известных храмов страны и расшифровать его символы
Начало: В районе м. Невский проспект
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
от 2 600₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлизавета5 июня 2024Оксана очень тактичная и любезная гид, знает много всего, рассказывает интересно и живо. Дворцы ну очень красивые! есть санитарная остановка и возможность купить сувениры
- ДДарья5 июня 2024Огромная благодарность нашему гиду Светлане - адресный подход, индивидуальная подстройка, высокий уровень профессионализма, компетентности и глубоких знаний!
- ААнатолий5 июня 2024Экскурсия очень понравилась, наш гид Михаил интересно провел экскурсию по зимнему дворцу и эрмитажу.
- ННаталья5 июня 2024Экскурсовод Светлана - прекрасно нам преподнесла материал. Все неспешно, педагогично и очень интересно, Спасибо большое.
- ЕЕвгения4 июня 2024Отличная экскурсия! Нас сопровождала Оксана все доступно и красиво рассказывала,группа маленькая,микроавтобус комфортный! Увидела и услышала много для себя интересного)))Юсуповский дворец однозначно нужно посетить)
- ММарина4 июня 2024Комфортное знакомство с дворцами: хороший маршрут, прекрасный автомобиль, интересный рассказ Подойдет для любого туриста
- ААнастасия3 июня 2024Спасибо за прекрасную, интересную и познавательную экскурсию!!! Очень понравилось!!!
- ИИрина3 июня 2024Экскурсия по Петербургу с Петербуржцевм для меня оказалась открытием. Петербург открылся совсем с другой стороны. Петербург исторический, Петербург культурный, Петербург
- ДДмитрий3 июня 2024все супер! спасибо большое)
- ААлина3 июня 2024Экскурсия очень понравилась! Были в Питере первый раз и данная экскурсия очень была кстати, действительно «Классический Петербург». Маршрут грамотно построен
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «В главной роли: Петербург»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Санкт-Петербурге
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 11
Какие места ещё посмотреть в Санкт-Петербурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в июне 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "В главной роли: Петербург" можно забронировать 11 экскурсий и билетов от 1 960 до 6 200. Туристы уже оставили гидам 3759 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Купите самую интересную из 11 экскурсий в Санкт-Петербурге на 2024 год по теме «В главной роли: Петербург», 3759 ⭐ отзывов, цены от 1960₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август