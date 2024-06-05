В главной роли: Петербург – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 11 экскурсий в категории «В главной роли: Петербург» в Санкт-Петербурге, цены от 1 960 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Экскурсия по Эрмитажу в мини-группе (билеты включены)
Билеты
2.5 часа
1836 отзывов
В тренде
Посещение Эрмитажа в мини-группе: билеты включены, погружение в историю и искусство
Погрузитесь в историю и искусство Эрмитажа, исследуя его парадные залы и шедевры мирового искусства
Начало: У Александровской колонны на Дворцовой площади
Расписание: во вторник, пятницу и субботу в 12:00, 15:00 и 17:30, в среду, четверг и воскресенье в 12:00 и 15:00
Завтра в 17:30
9 июня в 15:00
2 850 за билет
Классический Петербург
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
403 отзыва
Классический Петербург
Обзорная прогулка по главным городским достопримечательностям
Начало: В районе метро Невский проспект
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
от 1 960 за всё до 10 чел.
По Петербургу с петербуржцем
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
582 отзыва
По Петербургу с петербуржцем
Увидеть главные места и узнать о них без скучных лекций на обзорной прогулке в вашем ритме
17 июня в 09:00
18 июня в 09:00
от 5 600 за всё до 40 чел.
Дворцы Петербурга (с посещением Юсуповского)
🚌 На автобусе
Групповая
4 часа
99 отзывов
Дворцы Петербурга (с посещением Юсуповского)
Увидеть здания-шедевры, узнать о жизни аристократии и открыть тайны истории на автобусной экскурсии
Начало: Дворцовая Площадь
Завтра в 13:00
9 июня в 10:00
2 950 за человека
Империя Фаберже
Индивидуальная
1.5 часа
46 отзывов
Империя Фаберже
Полюбоваться objets de fantaisie и узнать, как сложилась судьба придворного ювелира
Начало: На набережной реки Фонтанки
Завтра в 16:00
10 июня в 17:00
5 400 за всё до 5 чел.
«Петропавловка» - начало всех начал
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
106 отзывов
«Петропавловка» - начало всех начал
Серьёзный диалог на исторические темы и подробное исследование «сердца» Петербурга
Начало: на Иоанновском мосту
9 июля в 11:00
16 июля в 14:00
от 4 005 за всё до 6 чел.
Большое путешествие по Эрмитажу
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
237 отзывов
Большое путешествие по Эрмитажу: искусство и история в одном туре
Приглашаем в увлекательное путешествие по Эрмитажу, где вы увидите не только шедевры мирового искусства, но и познакомитесь с историей
Начало: Дворцовая площадь
13 июля в 16:30
19 июля в 16:30
6 200 за всё до 3 чел.
Экскурсия в Спас на Крови и Исаакиевский собор в мини-группе
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
116 отзывов
Экскурсия в Спас на Крови и Исаакиевский собор в мини-группе
В удобном формате познакомиться с двумя уникальными храмами-символами Петербурга
Начало: Возле памятника Пушкину на пл. Искусств
Расписание: в понедельник, вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 15:00
9 июня в 15:00
10 июня в 15:00
2 099 за человека
Русский музей: шедевры Михайловского дворца
Индивидуальная
2 часа
147 отзывов
Русский музей: экскурсия по Михайловскому дворцу
Погрузитесь в мир русского искусства, открывая тайны знаменитых полотен и скульптур в компании опытного гида
Начало: На площади Искусств
Завтра в 13:00
9 июня в 10:00
6 000 за всё до 4 чел.
Петербург старинный и современный - обзорная автобусная экскурсия
🚌 На автобусе
Мини-группа
4 часа
142 отзыва
Петербург старинный и современный - обзорная автобусная экскурсия
Познакомиться с городом в насыщенном туре, выходящем за рамки классических маршрутов
Начало: На Дворцовой площади
9 июня в 13:00
10 июня в 13:00
2 100 за человека
Казанский собор - «симфония из камня»
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
45 отзывов
Казанский собор - «симфония из камня»
Посмотреть на один из самых известных храмов страны и расшифровать его символы
Начало: В районе м. Невский проспект
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
от 2 600 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елизавета
    5 июня 2024
    Петербург старинный и современный - обзорная автобусная экскурсия
    Оксана очень тактичная и любезная гид, знает много всего, рассказывает интересно и живо. Дворцы ну очень красивые! есть санитарная остановка и возможность купить сувениры
  • Д
    Дарья
    5 июня 2024
    Экскурсия по Эрмитажу в мини-группе (билеты включены)
    Огромная благодарность нашему гиду Светлане - адресный подход, индивидуальная подстройка, высокий уровень профессионализма, компетентности и глубоких знаний!
  • А
    Анатолий
    5 июня 2024
    Экскурсия по Эрмитажу в мини-группе (билеты включены)
    Экскурсия очень понравилась, наш гид Михаил интересно провел экскурсию по зимнему дворцу и эрмитажу.
  • Н
    Наталья
    5 июня 2024
    Экскурсия в Спас на Крови и Исаакиевский собор в мини-группе
    Экскурсовод Светлана - прекрасно нам преподнесла материал. Все неспешно, педагогично и очень интересно, Спасибо большое.
    Экскурсовод Светлана - прекрасно нам преподнесла материал. Все неспешно, педагогично и очень интересноЭкскурсовод Светлана - прекрасно нам преподнесла материал. Все неспешно, педагогично и очень интересноЭкскурсовод Светлана - прекрасно нам преподнесла материал. Все неспешно, педагогично и очень интересноЭкскурсовод Светлана - прекрасно нам преподнесла материал. Все неспешно, педагогично и очень интересно
  • Е
    Евгения
    4 июня 2024
    Дворцы Петербурга (с посещением Юсуповского)
    Отличная экскурсия! Нас сопровождала Оксана все доступно и красиво рассказывала,группа маленькая,микроавтобус комфортный! Увидела и услышала много для себя интересного)))Юсуповский дворец однозначно нужно посетить)
    Отличная экскурсия! Нас сопровождала Оксана все доступно и красиво рассказывала,группа маленькая,микроавтобус комфортный! Увидела и услышала многоОтличная экскурсия! Нас сопровождала Оксана все доступно и красиво рассказывала,группа маленькая,микроавтобус комфортный! Увидела и услышала многоОтличная экскурсия! Нас сопровождала Оксана все доступно и красиво рассказывала,группа маленькая,микроавтобус комфортный! Увидела и услышала много
  • М
    Марина
    4 июня 2024
    Дворцы Петербурга (с посещением Юсуповского)
    Комфортное знакомство с дворцами: хороший маршрут, прекрасный автомобиль, интересный рассказ Подойдет для любого туриста
  • А
    Анастасия
    3 июня 2024
    По Петербургу с петербуржцем
    Спасибо за прекрасную, интересную и познавательную экскурсию!!! Очень понравилось!!!
  • И
    Ирина
    3 июня 2024
    По Петербургу с петербуржцем
    Экскурсия по Петербургу с Петербуржцевм для меня оказалась открытием. Петербург открылся совсем с другой стороны. Петербург исторический, Петербург культурный, Петербург
    читать дальше

    - близкий мне город, хотя в нем я всего лишь второй раз. Гам попался великолепный экскурсовод Евгений, которого я однозначно рекомендую всем. Мастерски втянул нас в обсуждение)), заинтересовал 14-летнего сына, связал все то, что мы когда-то знали о Санкт-Петербурге и нашей истории с новыми для нас исторически фактами. Учёл наши просьбы. Показал Петербургэ изнутри. И самое главное - ещё больше очаровл этим городом, хотя думала, что ещё раз это сделать сложно. Блокада Ленинграда тоже незримо присутствовала всего рассказе. Видел, что человек влюблён в мой город. Спасибо Евгению огромное +!!!

  • Д
    Дмитрий
    3 июня 2024
    Русский музей: шедевры Михайловского дворца
    все супер! спасибо большое)
  • А
    Алина
    3 июня 2024
    Классический Петербург
    Экскурсия очень понравилась! Были в Питере первый раз и данная экскурсия очень была кстати, действительно «Классический Петербург». Маршрут грамотно построен
    читать дальше

    по главным достопримечательностям центра города, успели все посмотреть. Артем грамотно и доступно преподносит информацию, было интересно слушать. Выражаем свою благодарность за приятно и полезно проведенное время!

    Экскурсия очень понравилась! Были в Питере первый раз и данная экскурсия очень была кстати, действительно «КлассическийЭкскурсия очень понравилась! Были в Питере первый раз и данная экскурсия очень была кстати, действительно «КлассическийЭкскурсия очень понравилась! Были в Питере первый раз и данная экскурсия очень была кстати, действительно «КлассическийЭкскурсия очень понравилась! Были в Питере первый раз и данная экскурсия очень была кстати, действительно «КлассическийЭкскурсия очень понравилась! Были в Питере первый раз и данная экскурсия очень была кстати, действительно «КлассическийЭкскурсия очень понравилась! Были в Питере первый раз и данная экскурсия очень была кстати, действительно «КлассическийЭкскурсия очень понравилась! Были в Питере первый раз и данная экскурсия очень была кстати, действительно «КлассическийЭкскурсия очень понравилась! Были в Питере первый раз и данная экскурсия очень была кстати, действительно «Классический

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «В главной роли: Петербург»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Санкт-Петербурге
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 11
  1. Экскурсия по Эрмитажу в мини-группе (билеты включены)
  2. Классический Петербург
  3. По Петербургу с петербуржцем
  4. Дворцы Петербурга (с посещением Юсуповского)
  5. Империя Фаберже
Какие места ещё посмотреть в Санкт-Петербурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Невский проспект
  4. Дворцовая площадь
  5. Эрмитаж
  6. Петергоф
  7. Петропавловская крепость
  8. Финский Залив
  9. Зимний дворец
  10. Исаакиевский собор
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в июне 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "В главной роли: Петербург" можно забронировать 11 экскурсий и билетов от 1 960 до 6 200. Туристы уже оставили гидам 3759 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Купите самую интересную из 11 экскурсий в Санкт-Петербурге на 2024 год по теме «В главной роли: Петербург», 3759 ⭐ отзывов, цены от 1960₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам