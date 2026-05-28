Шишкин для детей - в Русском музее. Билеты включены

Заглянуть в волшебный лес, где оживают картины (до 9 ноября 2026)
Идём в гости к Ивану Шишкину — художнику, который умел говорить с лесом.

В Русском музее мы разгадаем тайны его картин: где прячутся медвежата, о чём шепчется рожь и почему старые дубы похожи на сказочных великанов.

Вы узнаете, как Шишкин замечал каждую травинку и солнечный лучик — и почему рядом с его картинами кажется, будто вот-вот услышишь шум листвы и пение птиц.
Описание билета

Русский музей — это волшебный портал, который перенесёт нас прямо в леса Шишкина. Вместе с вами, юные путешественники, мы будем рассматривать картины, фантазировать и учиться замечать маленькие чудеса природы.

«Утро в сосновом лесу»

Вы познакомитесь с самыми знаменитыми медвежатами русского искусства и попробуете изобразить их весёлые игры.

«Рожь»

Увидите бескрайнее золотое поле и представите, как колосья шепчутся между собой на ветру.

«Лесная глушь»

Окажетесь в таинственном лесу, где наверняка живут волшебные существа и совы, которые точно знают что-то большее.

«Дубы»

Рассмотрите могучих лесных великанов и узнаете, почему дубы кажутся такими мудрыми.

«Зима»

Погрузитесь в атмосферу зимнего леса, укрытого пушистым снегом.

«Корабельная роща»

Увидите огромные сосны, похожие на мачты кораблей, и услышите, почему эта картина стала одной из главных работ Шишкина.

В итоге вы:

  • научитесь замечать скрытые детали на картинах
  • познакомитесь с природой через искусство
  • от души поиграете, подвигаетесь и пофантазируете
  • почувствуете себя героями лесной сказки

Организационные детали

  • Интересно будет детям 6–12 лет и их родителям
  • Перед бронированием уточните наличие билетов на нужные дату и время
  • Выставка продлится до 9 ноября 2026 года
  • С вами будет один из гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На набережной канала Грибоедова
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вера
Вера — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 1739 туристов
Аттестованный экскурсовод и гид-переводчик с английского языка. Имею лицензии ряда музеев Петербурга и его окрестностей. Провожу экскурсии по Северной столице и её пригородам с 2015 года. Я и мои коллеги-гиды приглашаем вас на интересные и увлекательные экскурсии. Организуем и проводим их так, чтобы вместе с новой информацией у вас остались приятные впечатления от путешествия.

