Идём в гости к Ивану Шишкину — художнику, который умел говорить с лесом. В Русском музее мы разгадаем тайны его картин: где прячутся медвежата, о чём шепчется рожь и почему старые дубы похожи на сказочных великанов. Вы узнаете, как Шишкин замечал каждую травинку и солнечный лучик — и почему рядом с его картинами кажется, будто вот-вот услышишь шум листвы и пение птиц.

Русский музей — это волшебный портал, который перенесёт нас прямо в леса Шишкина. Вместе с вами, юные путешественники, мы будем рассматривать картины, фантазировать и учиться замечать маленькие чудеса природы.

«Утро в сосновом лесу»

Вы познакомитесь с самыми знаменитыми медвежатами русского искусства и попробуете изобразить их весёлые игры.

«Рожь»

Увидите бескрайнее золотое поле и представите, как колосья шепчутся между собой на ветру.

«Лесная глушь»

Окажетесь в таинственном лесу, где наверняка живут волшебные существа и совы, которые точно знают что-то большее.

«Дубы»

Рассмотрите могучих лесных великанов и узнаете, почему дубы кажутся такими мудрыми.

«Зима»

Погрузитесь в атмосферу зимнего леса, укрытого пушистым снегом.

«Корабельная роща»

Увидите огромные сосны, похожие на мачты кораблей, и услышите, почему эта картина стала одной из главных работ Шишкина.

В итоге вы:

научитесь замечать скрытые детали на картинах

познакомитесь с природой через искусство

от души поиграете, подвигаетесь и пофантазируете

почувствуете себя героями лесной сказки

