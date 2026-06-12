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Шишкин - царь леса: экскурсия в корпусе Бенуа (билеты включены)

За знакомыми картинами - неожиданные истории
Приходите на встречу с творчеством Ивана Шишкина — художника, который умел видеть в русской природе силу, свет и характер. Вместе прогуляемся по его лесам и полям и вслушаемся в тишину.

Вы узнаете, как косолапый мишка прославил своего автора, что не поделили Шишкин и Куинджи и что стёр на картине нашего героя Третьяков.
5
8 отзывов
Шишкин - царь леса: экскурсия в корпусе Бенуа (билеты включены)
Шишкин - царь леса: экскурсия в корпусе Бенуа (билеты включены)
Шишкин - царь леса: экскурсия в корпусе Бенуа (билеты включены)

Описание билета

Вы увидите более 150 произведений Ивана Шишкина — от ранних работ до шедевров 1890-х. В их числе:

  • «Утро в сосновом лесу»
  • «Корабельная роща»
  • «Дубы»
  • «Зима»
  • и другие

Мы расскажем:

  • за что Шишкина судили в Дюссельдорфе и какое событие заставило его надеть нелюбимый фрак
  • почему ему пришлось переписать полузасохшее дерево на своей картине
  • кого из мастеров Шишкин называл чародеем
  • какое отношение имеет Маяковский к «Утру в сосновом лесу», а Марина Цветаева — к «Корабельной роще»
  • как Шишкин вместе с ювелиром Хлебниковым и академиком Далем угодили Александру II

Организационные детали

  • Входной билет включён в стоимость. Перед бронированием напишите нам, чтобы проверить наличие билетов на нужные вам дату и время
  • Экскурсию можно провести в индивидуальном формате — детали уточняйте в личных сообщениях
  • С вами будет один из гидов нашей команды

в понедельник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30 и 20:00, в воскресенье в 18:00, 19:00 и 20:00

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Стоимость билета

Тип билетаСтоимость
Участник2950 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У корпуса Бенуа
Когда и как рано покупать?
Когда: в понедельник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30 и 20:00, в воскресенье в 18:00, 19:00 и 20:00
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана
Оксана — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провели экскурсии для 630 туристов
Я родилась в Санкт-Петербурге, в этом прекрасном городе с богатейшей историей. С детства увлекалась историей и искусством. Окончила филологический факультет СПбГУ, дополнительно освоила профессию гида-переводчика и стала заниматься любимым делом
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— водить экскурсии. Мне нравится дарить людям радость от увиденного, увлекать их интригующими историями и погружать в мир искусства. Наша команда — это люди, увлечённые своей работой. Все наши гиды прошли государственную аттестацию и имеют лицензии. Сухие и скучные экскурсии — это не про нас! Мы любим свой город, восхищены людьми, которые здесь жили, любили, творили и оставили нам прекрасное наследие. И непременно заразим вас этой любовью!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
8
4
3
2
1
Анастасия
гид Оксана, по моему мнению, один из самых лучших экскурсоводов на моей практике. рассказывает всё ёмко, доступно и очень интересно, я достаточно часто заслушивалась. огромное спасибо за такой интересный рассказ!
гид Оксана, по моему мнению, один из самых лучших экскурсоводов на моей практике. рассказывает всё ёмко,
гид Оксана, по моему мнению, один из самых лучших экскурсоводов на моей практике. рассказывает всё ёмко,
гид Оксана, по моему мнению, один из самых лучших экскурсоводов на моей практике. рассказывает всё ёмко,
Оксана
Оксана
Ответ организатора:
Большое спасибо! Очень приятно!
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Elena
Нам все очень понравилось, мы получили массу впечатлений и полезной информации. Обязательно вернемся к этому гиду снова
Нам все очень понравилось, мы получили массу впечатлений и полезной информации. Обязательно вернемся к этому гиду снова
Нам все очень понравилось, мы получили массу впечатлений и полезной информации. Обязательно вернемся к этому гиду снова
Оксана
Оксана
Ответ организатора:
Большое спасибо!
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У
Огромная благодарность Оксане за потрясающую экскурсию по выставке Шишкина! Её внимание к деталям и малоизвестные факты о жизни и творчестве художника сделали встречу с искусством по-настоящему яркой и запоминающейся. Буду рекомендовать друзьям и с удовольствием приду на другие её авторские экскурсии!
Оксана
Оксана
Ответ организатора:
Спасиьо за приятные слова! Очень рады, что понравилось!
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М
Оксана, ОГРОМНЕЙШЕЕ спасибо вам за интереснейшую экскурсию по выставке, час пролетел вообще незаметно. Вы открыли для нас художника с новой стороны - рассказали и показали как его жизнь отражалась в творчестве, а также те факты из биографии, о которых мы не подозревали. Рассказ идеален: прекрасно структурирован, он исчерпывающий, но при этом лаконичный.

Самые наилучшие рекомендации!
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Жаклин
Я очень рада, что сегодня мне удалось попасть на выставку Шишкина! Мои впечатления были бы неполными без гида Оксаны, которая осветила не только творчество художника, но и интересные моменты в
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его жизни. Рассказ сопровождался показом фотографий, Оксана сделала для меня несколько открытий, например, как связаны офорты и царская водка, а также фабрика "Свобода" и знаменитый шедевр. Спасибо большое! Обязательно ещё вернусь!

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В
Насыщенная экскурсия с прекрасным гидом.
огромное количество интересных фактов, историй.
хотелось бы забыть экскурсию, чтобы сходить и послушать ещё раз!)
Оксана
Оксана
Ответ организатора:
Огромное спасибо! Очень приятно!
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