Приходите на встречу с творчеством Ивана Шишкина — художника, который умел видеть в русской природе силу, свет и характер. Вместе прогуляемся по его лесам и полям и вслушаемся в тишину.
Вы узнаете, как косолапый мишка прославил своего автора, что не поделили Шишкин и Куинджи и что стёр на картине нашего героя Третьяков.
Вы узнаете, как косолапый мишка прославил своего автора, что не поделили Шишкин и Куинджи и что стёр на картине нашего героя Третьяков.
Описание билета
Вы увидите более 150 произведений Ивана Шишкина — от ранних работ до шедевров 1890-х. В их числе:
- «Утро в сосновом лесу»
- «Корабельная роща»
- «Дубы»
- «Зима»
- и другие
Мы расскажем:
- за что Шишкина судили в Дюссельдорфе и какое событие заставило его надеть нелюбимый фрак
- почему ему пришлось переписать полузасохшее дерево на своей картине
- кого из мастеров Шишкин называл чародеем
- какое отношение имеет Маяковский к «Утру в сосновом лесу», а Марина Цветаева — к «Корабельной роще»
- как Шишкин вместе с ювелиром Хлебниковым и академиком Далем угодили Александру II
Организационные детали
- Входной билет включён в стоимость. Перед бронированием напишите нам, чтобы проверить наличие билетов на нужные вам дату и время
- Экскурсию можно провести в индивидуальном формате — детали уточняйте в личных сообщениях
- С вами будет один из гидов нашей команды
в понедельник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30 и 20:00, в воскресенье в 18:00, 19:00 и 20:00
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Стоимость билета
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|2950 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У корпуса Бенуа
Когда и как рано покупать?
Когда: в понедельник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30 и 20:00, в воскресенье в 18:00, 19:00 и 20:00
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провели экскурсии для 630 туристов
Я родилась в Санкт-Петербурге, в этом прекрасном городе с богатейшей историей. С детства увлекалась историей и искусством. Окончила филологический факультет СПбГУ, дополнительно освоила профессию гида-переводчика и стала заниматься любимым делом
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
гид Оксана, по моему мнению, один из самых лучших экскурсоводов на моей практике. рассказывает всё ёмко, доступно и очень интересно, я достаточно часто заслушивалась. огромное спасибо за такой интересный рассказ!
Оксана
Ответ организатора:
Большое спасибо! Очень приятно!
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Нам все очень понравилось, мы получили массу впечатлений и полезной информации. Обязательно вернемся к этому гиду снова
Оксана
Ответ организатора:
Большое спасибо!
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У
Огромная благодарность Оксане за потрясающую экскурсию по выставке Шишкина! Её внимание к деталям и малоизвестные факты о жизни и творчестве художника сделали встречу с искусством по-настоящему яркой и запоминающейся. Буду рекомендовать друзьям и с удовольствием приду на другие её авторские экскурсии!
Оксана
Ответ организатора:
Спасиьо за приятные слова! Очень рады, что понравилось!
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М
Оксана, ОГРОМНЕЙШЕЕ спасибо вам за интереснейшую экскурсию по выставке, час пролетел вообще незаметно. Вы открыли для нас художника с новой стороны - рассказали и показали как его жизнь отражалась в творчестве, а также те факты из биографии, о которых мы не подозревали. Рассказ идеален: прекрасно структурирован, он исчерпывающий, но при этом лаконичный.
Самые наилучшие рекомендации!
Самые наилучшие рекомендации!
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Я очень рада, что сегодня мне удалось попасть на выставку Шишкина! Мои впечатления были бы неполными без гида Оксаны, которая осветила не только творчество художника, но и интересные моменты в
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В
Насыщенная экскурсия с прекрасным гидом.
огромное количество интересных фактов, историй.
хотелось бы забыть экскурсию, чтобы сходить и послушать ещё раз!)
огромное количество интересных фактов, историй.
хотелось бы забыть экскурсию, чтобы сходить и послушать ещё раз!)
Оксана
Ответ организатора:
Огромное спасибо! Очень приятно!
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