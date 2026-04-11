Он был одним из основателей группы «Бубновый валет», участники которой лихо отринули традиции реалистической живописи.
Наша экскурсия — не арт-лекция, а живое путешествие с обсуждением сюжетов: каждый холст оживает, а автор становится ближе и понятнее.
Вы увидите известные работы художника:
- «Семейный портрет»
- «Портрет В. Э. Мейерхольда»
- «А. Н. Толстой у меня в гостях»
- «Матадор»
- «Испанский танец»
- «Полевые цветы»
- «Сирень в двух корзинах»
- и другие
И узнаете:
- как связаны гадалки, арестанты и выставка авангардистов
- за что Кончаловского называли русским Ван Гогом и советским Сезанном
- какая его картина была продана на аукционе Sotheby’s за $8 млн
- как портрет Пушкина сломал художника
- что объединяло Кончаловского и красного графа
- чем обернулся для Петра отказ писать Сталина
- какой персонаж картины Сурикова «Утро стрелецкой казни» был самым дорогим человеком для Кончаловского
Кому будет интересна экскурсия
Тем, кто знаком с авангардом, и тем, кто только хочет приступить к его изучению через работы Петра Кончаловского.
Организационные детали
- Выставка проходит с 3 апреля по 14 сентября 2026 года в корпусе Бенуа Русского музея
- Входные билеты включены в стоимость
- С вами будет один из гидов нашей команды
в понедельник, среду, четверг и пятницу в 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00 и 20:30, в субботу в 10:00 и 11:00, в воскресенье в 18:00, 19:00 и 20:00
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В корпусе Бенуа
Когда и как рано покупать?
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провели экскурсии для 614 туристов
Я родилась в Санкт-Петербурге, в этом прекрасном городе с богатейшей историей. С детства увлекалась историей и искусством. Окончила филологический факультет СПбГУ, дополнительно освоила профессию гида-переводчика и стала заниматься любимым делом
О
Дата посещения: 11 апр 2026
Замечательная экскурсия!
Спасибо Оксане за живой интересный рассказ. Мы проследили путь становления, взросления и развития творчества художника. Узнали факты его биографии. Самое главное насладились его картинами. Оксана помогала увидеть главное, но и не пропустить интересные детали.
Экскурсия началась вовремя, структурированный рассказ экскурсовода, доп. материалы из разных источников, ответы на все наши вопросы.
Оксана, благодарим Вас. Будем рады новой встрече.
Ольга и Игорь.
Благодарю гида Оксану за познавательное и живое путешествие по выставке.
Экскурсия была очень многослойная. Оксана рассказала нам о жизненном пути Петра Кончаловского, с его работами и личной жизнью. Показала всю многоплановость
Ф
Посетили с женой выставку работ Петра Кончаловского в сопровождении гида Оксаны. Не заметили как пролетело время. Рассказ был динамичным, эмоциональным. Стало понятно, как родилось название «Бубновый валет». Гид интересно проводила
Оксана
Ответ организатора:
Большое спасибо за приятные слова! Рады, что вам понравилось на выставке.
М
По горячим следам хочется поделиться восторгом от посещения выставки работ Петра Кончаловского. Честно говоря, мы шли больше для галочки, чтобы посетить новую выставку. Но остались очень довольны. Гид Оксана профессионал
О
Огромное спасибо нашему гиду Оксане за замечательную экскурсию по выставке работ Петра Кончаловского! Материал был подан увлекательно, понятным языком и с любовью к деталям. Мы узнали множество интересных фактов и почувствовали живую атмосферу творчества художника. Благодаря профессионализму и эрудированности гида Оксаны Кончаловский открылся для нас с новой стороны. Обязательно вернёмся снова!
Е
Благодарим Оксану за интересную, познавательную и эмоциональную экскурсию. Услышали много неизвестных нам фактов из биографии П. П. Кончаловского и его семьи. Оксана не ограничилась только картинами художника, а провела параллели с творчеством Машкова, Серова, Врубеля, Ван Гога, Снейдерса, Дали и др. Такой подход был причиной индивидуальностью экскурсии. Спасибо большое.
