Вторая половина 19 века дала русскому искусству целую плеяду блестящих пейзажистов, но творчество Ивана Шишкина занимает особое место среди основоположников реалистического пейзажа.
Временная выставка в корпусе Бенуа Русского музея, которая приурочена к 190-летию со дня рождения художника, — лишний повод в этом убедиться.
Временная выставка в корпусе Бенуа Русского музея, которая приурочена к 190-летию со дня рождения художника, — лишний повод в этом убедиться.
Описание экскурсии
На выставке представили более 150 произведений, включая живопись, рисунки и литографии, от ранних работ Шишкина до шедевров 1890-х годов.
Мы расскажем:
- о судьбе художника, важности выбора пути и личных трагедиях
- причинах, по которым Шишкин прервал свою пенсионерскую поездку в Германии
- приоритетах при выборе тем для пейзажей и том, как мальчик из Елабуги стал «царём леса»
- знакомстве с пейзажистом Васильевым, который сыграл значимую роль в жизни Шишкина
- дружбе с передвижниками и ссоре с Константином Савицким
- огорчении, которое доставила великая княгиня Мария Николаевна
А также — кто же всё-таки был автором мишек на картине «Утро в сосновом лесу».
Организационные детали
- Билеты в Русский музей нужно приобрести заранее для всех участников и гида. Стандартный — 700 ₽ за чел., льготный — 450 ₽ за чел.
- Можно прийти компанией до 5 человек. Доплата — 1000 ₽ за каждого дополнительного чел.
- С вами буду я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У корпуса Бенуа
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 3235 туристов
Мы команда профессиональных гидов. Имеем многолетний стаж работы и городскую аккредитацию. У многих из нас искусствоведческое и историческое образование. Показываем как парадный Петербург, так и неформальные достопримечательности. Проводим экскурсии в главных художественных музеях Петербурга. До встречи!
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии на «Иван Шишкин: выставка «Русский лес» с искусствоведом»
Билеты
Шишкин - царь леса: экскурсия в корпусе Бенуа (билеты включены)
За знакомыми картинами - неожиданные истории
Начало: У корпуса Бенуа
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
2700 ₽ за билет
-
5%
Билеты
«Иван Шишкин»: ретроспектива в корпусе Бенуа (билеты включены)
Полюбоваться полотнами живописца в Петербурге
Начало: В корпусе Бенуа
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
7078 ₽
7450 ₽ за всё до 2 чел.
-
5%
Билеты
Экскурсия в Русском музее «Иван Шишкин: певец родной природы» (билеты включены)
В деталях раскрыть творческий путь уникального художника и узнать, кто же написал тех самых медведей
Начало: У корпуса Бенуа
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
2613 ₽
2750 ₽ за билет
Индивидуальная
до 2 чел.
"Сад в цвету" и "Русский лес": экскурсия по выставкам Кончаловского и Шишкина
Понаблюдать за художественным диалогом двух разноплановых мастеров в корпусе Бенуа
Начало: У корпуса Бенуа
Завтра в 09:00
29 мая в 09:00
10 000 ₽ за всё до 2 чел.
от 6667 ₽ за экскурсию