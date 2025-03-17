Приглашаю посетить центр светской жизни 19 века с богатыми интерьерами и не менее богатой историей.
Во время нашей экскурсии вы услышите о взлётах и падениях дворца, попробуете разобраться в замысловатых творениях Фаберже и узнаете, как его музей оказался в этом здании.
Во время нашей экскурсии вы услышите о взлётах и падениях дворца, попробуете разобраться в замысловатых творениях Фаберже и узнаете, как его музей оказался в этом здании.
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание экскурсии
Я расскажу вам о судьбе Шуваловского дворца. О том, как он был центром светской жизни в 19 веке, какие страсти кипели в его стенах в 20 веке и какая чудесная трансформация ждала его в 21 веке. А ещё мы поговорим о творениях Карла Фаберже и попробуем определить, китч это или искусство.
На этой экскурсии вы:
- узнаете, как отапливали дворец в 19 веке, почему для отделки интерьеров предпочитали искусственный, а не настоящий мрамор
- найдёте тайник дворца и обсудите судьбу обивки стен
- рассмотрите пасхальные подарки Фаберже и уникальные фантазийные предметы, выполненные мастерами фирмы
- услышите историю Карла Фаберже и его четырёх сыновей, а также трагическую судьбу его детища
Организационные детали
Билет в музей оплачивается дополнительно — 1300 ₽ (гид закажет его для вас заранее).
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У музея Фаберже
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 358 туристов
Добрый день, друзья! Меня зовут Ольга. Я окончила исторический факультет с отличием, хотя цвет диплома обычно ни о чём не говорит. Главное ведь другое — любовь к городу. А онЗадать вопрос
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