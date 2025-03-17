Приглашаю посетить центр светской жизни 19 века с богатыми интерьерами и не менее богатой историей. Во время нашей экскурсии вы услышите о взлётах и падениях дворца, попробуете разобраться в замысловатых творениях Фаберже и узнаете, как его музей оказался в этом здании.

При отмене заказа за 48 часов до начала мероприятия мы вернем всю предоплату внесённую через наш сайт. При отмене организатором — мы вернём 100% предоплаты.

Описание экскурсии

Я расскажу вам о судьбе Шуваловского дворца. О том, как он был центром светской жизни в 19 веке, какие страсти кипели в его стенах в 20 веке и какая чудесная трансформация ждала его в 21 веке. А ещё мы поговорим о творениях Карла Фаберже и попробуем определить, китч это или искусство.

На этой экскурсии вы:

узнаете , как отапливали дворец в 19 веке, почему для отделки интерьеров предпочитали искусственный, а не настоящий мрамор

, как отапливали дворец в 19 веке, почему для отделки интерьеров предпочитали искусственный, а не настоящий мрамор найдёте тайник дворца и обсудите судьбу обивки стен

тайник дворца и обсудите судьбу обивки стен рассмотрите пасхальные подарки Фаберже и уникальные фантазийные предметы, выполненные мастерами фирмы

пасхальные подарки Фаберже и уникальные фантазийные предметы, выполненные мастерами фирмы услышите историю Карла Фаберже и его четырёх сыновей, а также трагическую судьбу его детища

Организационные детали

Билет в музей оплачивается дополнительно — 1300 ₽ (гид закажет его для вас заранее).