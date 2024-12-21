Приглашаем вас увидеть два самых живописных пригорода Петербурга всего за один день.
Начните путешествие с Петергофа, известного своими фонтанами с позолоченными статуями и роскошными интерьерами. Затем отправляйтесь в морской город-порт Кронштадт на скоростном катамаране «Котлин».
Водный трансфер позволит вам быстро и удобно перемещаться между пригородами и наслаждаться путешествием без лишних задержек.
Начните путешествие с Петергофа, известного своими фонтанами с позолоченными статуями и роскошными интерьерами. Затем отправляйтесь в морской город-порт Кронштадт на скоростном катамаране «Котлин».
Водный трансфер позволит вам быстро и удобно перемещаться между пригородами и наслаждаться путешествием без лишних задержек.
Описание водной прогулкиСкоростной катамаран Судно оснащено просторным панорамным салоном с удобными эргономичными креслами. Среди удобств: разъемы для зарядных устройств, бар на борту. А поднявшись на верхнюю открытую палубу катамарана, вы поймете, почему мы все в него влюблены! Важно знать: На территории Нижнего парка «ГМЗ Петергоф» кассы компании располагаются справа от выхода из парка на причал. Пожалуйста, обратитесь в кассы под номерами 3, 4, 7 под брендом «Нева Тревел» для получения посадочных билетов по номеру заказа. Важная информация:
- Дети до трех лет могут пройти бесплатно, необходимо оформить бесплатный посадочный билет в кассе на причале.
- Поездку могут отменить из-за плохой погоды. Если это произошло, вы сможете изменить дату поездки или вернуть билет.
- На маршруте запущен новый скоростной пассажирский катамаран, возможна его замена на метеор (на усмотрение организаторов перевозки).
Согласно расписанию в календаре
Выбрать дату
Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый
|700 ₽
|Дети до 11 лет
|400 ₽
|Льготный билет (студенты, школьники РФ, пенсионеры РФ, инвалиды РФ)
|500 ₽
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Нева
- Финский Залив
- Кронштадт
- Морской собор
Что включено
- Транспорт в одну сторону
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Экскурсии в Кронштадте
Где начинаем и завершаем?
Начало: Петергоф
Завершение: Кронштадт
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно расписанию в календаре
Экскурсия длится около 45 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга
10 часов
Групповая
Петергоф и Кронштадт: экскурсия на целый день
Отправьтесь в увлекательное путешествие по Петергофу и Кронштадту, чтобы увидеть архитектурные шедевры и морские форты за один день
Начало: На Площади Островского
21 дек в 09:00
22 дек в 09:00
2300₽ за человека
10 часов
Групповая
Петергоф и Кронштадт: Две жемчужины Петербурга в одной экскурсии
Погрузитесь в величие Петергофа и морскую душу Кронштадта, открывая исторические сокровища подлинной России
Начало: Площадь Островского, 6
Завтра в 09:00
21 дек в 09:00
2300₽ за человека
6 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Петергоф и Кронштадт за один день
Поездка в знаменитую императорскую резиденцию и город Морской славы
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
13 900₽ за всё до 6 чел.