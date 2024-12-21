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Приглашаем вас увидеть два самых живописных пригорода Петербурга всего за один день.



Начните путешествие с Петергофа, известного своими фонтанами с позолоченными статуями и роскошными интерьерами. Затем отправляйтесь в морской город-порт Кронштадт на скоростном катамаране «Котлин».



Водный трансфер позволит вам быстро и удобно перемещаться между пригородами и наслаждаться путешествием без лишних задержек.