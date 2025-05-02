Кронштадт с водной прогулкой – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 3 экскурсии в категории «Кронштадт с водной прогулкой» в Санкт-Петербурге, цены от 2100 ₽. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Кронштадт с теплоходной прогулкой
На автобусе
На теплоходе
5 часов
2661 отзыв
Водная прогулка
Кронштадт с теплоходной прогулкой
Расписание: Ежедневно в 11:30 и 14:00
Завтра в 09:00
11 мая в 09:00
3100 ₽ за человека
Скоростной катамаран в Кронштадт и обратно
На метеоре
7 часов
374 отзыва
Водная прогулка
Скоростной катамаран в Кронштадт и обратно
Начало: «Дворцовая пристань» Дворцовая наб., д. 36
Расписание: Суббота и воскресение в 10:15
Сегодня в 11:45
Завтра в 10:10
от 2100 ₽ за человека
Кронштадт, Морской собор, морская прогулка на теплоходе
На автобусе
На теплоходе
6.5 часов
4 отзыва
Водная прогулка
Кронштадт, Морской собор, морская прогулка на теплоходе
Начало: Дворцовая площадь, 4, со стороны Певческого моста
Завтра в 13:15
11 мая в 13:15
3850 ₽ за человека

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Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Кронштадт с водной прогулкой»

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