Водная прогулка
Расписание: Ежедневно в 11:30 и 14:00
Завтра в 09:00
11 мая в 09:00
3100 ₽ за человека
Водная прогулка
Скоростной катамаран в Кронштадт и обратно
Начало: «Дворцовая пристань» Дворцовая наб., д. 36
Расписание: Суббота и воскресение в 10:15
Сегодня в 11:45
Завтра в 10:10
от 2100 ₽ за человека
Водная прогулка
Кронштадт, Морской собор, морская прогулка на теплоходе
Начало: Дворцовая площадь, 4, со стороны Певческого моста
Завтра в 13:15
11 мая в 13:15
3850 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ССергей2 мая 2025Очень мало времени для осмотра мест, за то в сувенирке почти 40 минут торчали. Много про зефир рассказывают, лучше бы заезжали в официальный магазин фабрики
- ННадежда28 апреля 2025Отличная водная прогулка, рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Кронштадт с водной прогулкой»
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