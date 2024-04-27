Описание

Здесь началась земля Русская. Самый древний город России, куда по преданию пришел править Рюрик. Мы узнаем много интересного о первых годах становления Русской государственности и историю воссоединения Новгородской и Киевской Руси. Мы узнаем как еще со времен легендарного Рюрика до наших дней наши предки защищали эти земли. Как наши предки бились с варягами, рыцарями, мушкетерами в древности, как защищали от немецких и финских захватчиков наши земли в наши дни!