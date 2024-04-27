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Что вас ожидает:
- Старую Ладогу
- Староладожский кремль
- Староладожский Свято-Успенский монастырь
- Староладожский Никольский монастырь
- Музей-панорама «Прорыв блокады Ленинграда»
Описание
Здесь началась земля Русская. Самый древний город России, куда по преданию пришел править Рюрик. Мы узнаем много интересного о первых годах становления Русской государственности и историю воссоединения Новгородской и Киевской Руси. Мы узнаем как еще со времен легендарного Рюрика до наших дней наши предки защищали эти земли. Как наши предки бились с варягами, рыцарями, мушкетерами в древности, как защищали от немецких и финских захватчиков наши земли в наши дни!
Ежедневно в 08:00, кроме Понедельника.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Старую Ладогу
- Староладожский кремль
- Староладожский Свято-Успенский монастырь
- Староладожский Никольский монастырь
- Музей-панорама «Прорыв блокады Ленинграда»
Что включено
- Транспортное обслуживание
- Экскурсионное обслуживание
- Экскурсия в Старую Ладогу
- Экскурсия в музей-панораму / «Прорыв блокады Ленинграда/»
Что не входит в цену
- Дополнительно оплачиваются питание, входные билеты и опциональные активности на маршруте:
- Входные билеты в Староладожский кремль - 300 руб. /взрослого, 200 руб. /ребенка 7-16 лет
- Музей-панорама / «Прорыв блокады Ленинграда/» - 350 руб
Место начала и завершения?
Санкт-Петербург, площадь Исскуств д. 1
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 08:00, кроме Понедельника.
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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