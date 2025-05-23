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Свято-Троицкий Александра Свирского мужской монастырь – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 3 экскурсии в категории «Свято-Троицкий Александра Свирского мужской монастырь» в Санкт-Петербурге, цены от 2850 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Сказочная деревня Мандроги и Александро-Свирский монастырь
На автобусе
15 часов
79 отзывов
Групповая
Сказочная деревня Мандроги и Александро-Свирский монастырь
Начало: Казанская площадь/м. Улица Дыбенко
Расписание: По вторникам, субботам и праздничным дням в 07:15
30 июл в 07:00
2 авг в 07:00
2850 ₽ за человека
В Свято-Троицкий Александро-Свирский и Введено-Оятский монастыри
Пешая
На машине
11 часов
11 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
В Свято-Троицкий Александро-Свирский и Введено-Оятский монастыри
Начало: По договоренности
Завтра в 19:00
30 июл в 09:00
33 000 ₽ за всё до 4 чел.
По Православным Храмам Петербурга и к часовне Ксении Блаженной (на авто)
На машине
На микроавтобусе
4 часа
9 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
По Православным Храмам Петербурга и к часовне Ксении Блаженной (на авто)
Начало: Станция метро Василеостровская или Приморская
Расписание: Экскурсия возможна в любой день!
Завтра в 09:00
30 июл в 09:00
12 400 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    23 мая 2025
    По Православным Храмам Петербурга и к часовне Ксении Блаженной (на авто)
    Экскурсовод Вячеслав очень интересный рассказчик и замечательный человек,масса впечатлений и эмоций Огромное спасибо за экскурсию
  • Г
    Геннадий
    11 октября 2024
    В Свято-Троицкий Александро-Свирский и Введено-Оятский монастыри
    Увидели всё, Светлана - супер, экскурсия отличная! Всем рекомендуем и экскусию и экскурсовода.
  • Е
    Елена
    25 августа 2024
    Старая Ладога - первая столица Руси и прорыв блокады Ленинграда
    Потрясающий гид Станислав! Слушать было его одно удовольствие. Старая Ладога богата историей, в этим местах стоит побывать однозначно!
  • С
    Сергей
    21 июля 2024
    По Православным Храмам Петербурга и к часовне Ксении Блаженной (на авто)
    Экскурсия на автомобиле. Комфортно. Гид доброжелательный, владеет информацией по каждому месту экскурсии в совершенстве. Посетили Смоленскую церковь+ кладбище, монастырь с
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    мощами Иоанна Кронштадского, александро-невскую лавру. Всё понравилось. Из пожеланий - делать разные блоки экскрусий с разным набором храмов. Чтобы можно было выбрать.

  • В
    Воронцова
    14 июля 2024
    В Свято-Троицкий Александро-Свирский и Введено-Оятский монастыри
    Спасибо гиду Ирине. Поездка была замечательная. Всё радовало, начиная с погоды, прекрасной дороги и великолепного Александро-Свирского монастыря.
  • Ю
    Юлия
    10 июля 2024
    В Свято-Троицкий Александро-Свирский и Введено-Оятский монастыри
    Великолепная поездка,с потрясающей гидом Еленой!Все очень понравилось!11 часов пролетели на одном дыхании! Всем очень рекомендуем гида Елену!!
  • А
    Анна
    12 мая 2024
    Старая Ладога - первая столица Руси и прорыв блокады Ленинграда
    Экскурсия очень понравилась! Нас было всего 6 человек (камерная!), экскурсовод (Станислав) очень интересно и с юмором рассказывал об исторических событиях
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    - слушала даже дочь-подросток, отвечал на вопросы, вовлекал нас в беседу. Посоветовал какие сувениры где купить, где вкусно перекусить. Очень довольны, спасибо огромное!

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Свято-Троицкий Александра Свирского мужской монастырь»

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В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Сказочная деревня Мандроги и Александро-Свирский монастырь
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  3. По Православным Храмам Петербурга и к часовне Ксении Блаженной (на авто)
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Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в июле 2025
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