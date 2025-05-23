Старая Ладога - первая столица Руси и прорыв блокады Ленинграда

читать дальше - слушала даже дочь-подросток, отвечал на вопросы, вовлекал нас в беседу. Посоветовал какие сувениры где купить, где вкусно перекусить. Очень довольны, спасибо огромное!

Экскурсия очень понравилась! Нас было всего 6 человек (камерная!), экскурсовод (Станислав) очень интересно и с юмором рассказывал об исторических событиях