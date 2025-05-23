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Групповая
Сказочная деревня Мандроги и Александро-Свирский монастырь
Начало: Казанская площадь/м. Улица Дыбенко
Расписание: По вторникам, субботам и праздничным дням в 07:15
30 июл в 07:00
2 авг в 07:00
2850 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
В Свято-Троицкий Александро-Свирский и Введено-Оятский монастыри
Начало: По договоренности
Завтра в 19:00
30 июл в 09:00
33 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
По Православным Храмам Петербурга и к часовне Ксении Блаженной (на авто)
Начало: Станция метро Василеостровская или Приморская
Расписание: Экскурсия возможна в любой день!
Завтра в 09:00
30 июл в 09:00
12 400 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина23 мая 2025Экскурсовод Вячеслав очень интересный рассказчик и замечательный человек,масса впечатлений и эмоций Огромное спасибо за экскурсию
- ГГеннадий11 октября 2024В Свято-Троицкий Александро-Свирский и Введено-Оятский монастыриУвидели всё, Светлана - супер, экскурсия отличная! Всем рекомендуем и экскусию и экскурсовода.
- ЕЕлена25 августа 2024Старая Ладога - первая столица Руси и прорыв блокады ЛенинградаПотрясающий гид Станислав! Слушать было его одно удовольствие. Старая Ладога богата историей, в этим местах стоит побывать однозначно!
- ССергей21 июля 2024Экскурсия на автомобиле. Комфортно. Гид доброжелательный, владеет информацией по каждому месту экскурсии в совершенстве. Посетили Смоленскую церковь+ кладбище, монастырь с
- ВВоронцова14 июля 2024В Свято-Троицкий Александро-Свирский и Введено-Оятский монастыриСпасибо гиду Ирине. Поездка была замечательная. Всё радовало, начиная с погоды, прекрасной дороги и великолепного Александро-Свирского монастыря.
- ЮЮлия10 июля 2024В Свято-Троицкий Александро-Свирский и Введено-Оятский монастыриВеликолепная поездка,с потрясающей гидом Еленой!Все очень понравилось!11 часов пролетели на одном дыхании! Всем очень рекомендуем гида Елену!!
- ААнна12 мая 2024Старая Ладога - первая столица Руси и прорыв блокады ЛенинградаЭкскурсия очень понравилась! Нас было всего 6 человек (камерная!), экскурсовод (Станислав) очень интересно и с юмором рассказывал об исторических событиях
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Свято-Троицкий Александра Свирского мужской монастырь»
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