1 чел.
По популярности
Групповая
2 часа
Пивной Петербург: экскурсия на пивоварню с дегустацией
Проследить путь напитка от амбара с солодом до линии розлива и попробовать 6 видов пива
Начало: Митрофаньевское шоссе 27
«Где еще погружаться в мир пивоварения, как не в Петербурге — пивной столице России»
21 июня в 19:00
1 900₽ за человека
Мини-группа
2 часа
Популярное предложение
Групповая экскурсия и дегустация в крафтовой пивоварне
Узнать, как варят пиво в Петербурге, и попробовать 10 вкуснейших сортов
Начало: На Финляндском проспекте
«Вы посетите действующую пивоварню, где опытный пивовар расскажет, как же варят пиво и по какой рецептуре»
Расписание: в понедельник, среду, субботу и воскресенье в 15:30 и 18:00, в пятницу в 13:00 и 15:30
Завтра в 15:30
9 июня в 15:30
2 000₽ за человека
скидка
10%
Мини-группа
2 часа
Групповая экскурсия на пивоварню в историческом здании
Увидеть крафтовое производство изнутри и попробовать 6 уникальных сортов
Начало: На Финляндском проспекте
«Вы узнаете:— кто запустил тренд на крафт— как сварить кофейное пиво— правда ли, что в пиве не обязательно должен быть хмель— чем полезен хмельной напиток— почему один и тот же сорт в России считается пивным напитком, а в Германии пивом»
Расписание: в будние дни в 15:00 и 17:00, в субботу и воскресенье в 17:00
Завтра в 17:00
9 июня в 17:00
35003 150₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ДДмитрий4 июня 2024Спасибо экскурсоводу Александру, лёгкий, интересный, хорошо осведомлённый. . Понравилось очень, экскурсия живая, интересная, понятная, необычная, прошла на одном дыхании. Действительно
- ДДарья27 мая 2024Экскурсия - классная! Очень нравится, когда люди что-то делают с душой и также об этом рассказывают. Гид провел нам обзорную
- ЛЛена27 мая 2024Это мы хорошо сходили! Понравилось всё: доброжелательность гида, закулисье пивоварения, вкусы солода и ароматы хмеля, и, конечно, дегустация: 10 сортов, подробный рассказ о каждом и потрясающие вкусы. Всё было душевно, вкусно и классно. Однозначно рекомендую!
- ААнна3 февраля 2024Под конец экскурсии хотелось присесть, но стульев было только 2 на всю группу
- ООльга27 января 2024Экскурсию ведёт технолог, знающий и любящий свое дело, даёт много информации по матчасти пивоварения - очень познавательно и увлекательно Помещение пивоварни
- ААртём23 октября 2023Отличная экскурсия. Александр - настоящий фанат своего дела. Слушать его - одно удовольствие. И сорта для дегустации подобраны очень интересные и в хороших количествах. Обязательно рекомендую всем любителям пива!
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Пивные туры»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Санкт-Петербурге
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Санкт-Петербурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в июне 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Пивные туры" можно забронировать 3 экскурсии от 1 900 до 3 150 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 32 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Забронируйте экскурсию в Санкт-Петербурге на 2024 год по теме «Пивные туры», 32 ⭐ отзыва, цены от 1900₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август