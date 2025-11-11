Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

Приглашаем вас в Гатчину, известную не только дворцом Павла I. Наше внимание будет обращено на сам город и его главную улицу — проспект 25 Октября.



Чего там только нет! Пройдя проспект от начала до конца, вы узнаете, как зарождалась и развивалась Гатчина, какие события — и романтические, и героические — помнят её здания, и чем живёт город сейчас.