Приглашаем вас в Гатчину, известную не только дворцом Павла I. Наше внимание будет обращено на сам город и его главную улицу — проспект 25 Октября.
Чего там только нет! Пройдя проспект от начала до конца, вы узнаете, как зарождалась и развивалась Гатчина, какие события — и романтические, и героические — помнят её здания, и чем живёт город сейчас.
Описание экскурсии
Вся история Гатчины — от Средневековья до наших дней — пройдёт перед вашими глазами. Вы увидите:
- Ингербургские ворота
- Комплекс Красных казарм
- Здание бывшей граммофонной фабрики и учительской семинарии
- Лютеранскую кирху Св. Николая
- Верстовой столб 18 века
- Здание бывшей Мариинской гимназии (Музей города)
- Поэтический сквер
- Площадь Победы и стелу Города воинской славы
- Адмиралтейские ворота
- Мост с кордегардиями и Львиный мост
- Ансамбль площади Коннетабля
- Смоленские ворота
- Круглую ригу
Возле каждого здания мы расскажем его историю и объясним значение для города.
Организационные детали
- Экскурсия начинается в Гатчине, до которой вы добираетесь самостоятельно. Варианты, как можно это сделать, подробно указаны в билете
- По желанию оплачивается прокат аудиоустройства для комфортного прослушивания — 180 ₽ за штуку
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
в субботу и воскресенье в 12:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1290 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Татьяна — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 4575 туристов
Любим показывать то, что интересно нам самим, поэтому разыскиваем и находим новые места, объекты и увлекательные истории. Благо вокруг их огромное количество! Знание и понимание истории позволяет нам создавать и проводить качественные маршруты. Происходившие в предлагаемых нами локациях события были настолько значительны, что к ним не нужно добавлять непроверенных баек и сомнительных анекдотов.Задать вопрос
