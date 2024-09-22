Коломна, пожалуй, самый поэтический уголок Северной столицы. Я проведу вас по атмосферным местам района. Обращу ваше внимание на интересные приметы и детали городского ландшафта.
Расскажу о причудливых переплетениях судеб, малоизвестных фактах петербургского прошлого, его быте и нравах.
Расскажу о причудливых переплетениях судеб, малоизвестных фактах петербургского прошлого, его быте и нравах.
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00
Описание водной прогулки
- Экскурсия начнётся вдоль южной границы Коломны, по набережной Фонтанки
- Я расскажу, как возник этот район, что такое съезжая часть, где творил Репин и как это место связано с появлением в Петербурге древнейшей женской профессии
- Вы узнаете, как один дом на Фонтанке переплёл судьбы двух гениев: Пушкина и Росси
- Увидите комплекс малой промышленной городской усадьбы, неожиданно сохранившийся в центре города
- Я покажу уникальный городской ледник на 20 квартир архитектора Шрётера
- Пересечём Коломну с юга на север — от Фонтанки по Крюкову каналу, по перспективе знаменитой иллюстрации Мстислава Добужинского к «Белым ночам» Достоевского
- Обсудим, как и почему Пятимостье превратилось в тот особенный ансамбль, что ныне известен как Семимостье
- Вы также узнаете, где продавали и покупали живых людей, сколько стоил обед в Обжорном ряду и кто квартировал в Никольских рядах в лихие 90-е
- Осмотрим Морской собор со знаменитой колокольней. Я расскажу, как идея построить скромную полковую церковь выросла в проект грандиозного собора, ставшего жемчужиной русского барокко
- Узнаем, чем 40 лет были недовольны церковные власти после разбивки Никольского сада
В программе маршрута:
- площадь Репина и канал Грибоедова
- здание Съезжей части, Старо-Калинкин мост, дом Репина
- дом Пушкина и Карло Росси
- Египетский мост
- Красноармейский мост
- дом Хвостова, последний приют Суворова
- Никольские торговые ряды
- Семимостье
- Никольский Морской собор с колокольней
- Никольский сад
Организационные детали
Экскурсия длительная, маршрут протяженностью ~ 3,5 км, который мы пройдём за 2-2,5 часа, поэтому одевайтесь, пожалуйста, по погоде и не забудьте надеть удобную обувь.
.
в среду и субботу в 12:00
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Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1 200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На пл. Репина
Когда и сколько длится?
Когда: в среду и субботу в 12:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 165 туристов
Коренной ленинградец-петербуржец. Физико-математическое и философское образование. Сертифицированный гид, аккредитованный Государственным музеем истории Санкт-Петербурга. Драматург, историк, член Национальной Ассоциации драматургов России. Являюсь также сотрудником Санкт-петербургского государственного института кино и телевидения. Источниками для моих экскурсий выступают не только книги, монографии, но и архивы, которые я активно использую для работы над пьесами.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Анастасия
22 сен 2024
Спасибо Александру за чудесное время ❤️Нам с мужем очень понравилось,однозначно рекомендую!
Е
Евгения
8 сен 2024
Отличная подача материала, много новых интересных фактов и мест. Спасибо за экскурсию!
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
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