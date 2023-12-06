Коломна: неизвестный Петербург (автопешеходная экскурсия)

Индивидуальная экскурсия в Санкт-Петербурге

Раскрыть секреты старинного района и загадать желание на Семимостье

За фасадом парадного Невского недалеко от Исаакиевского собора таится старейший район Петербурга — Коломна.

Вы познакомитесь с мифами и легендами квартала — узнаете, почему именно здесь селилась богема 19 века и чем знаменита Хоральная синагога.

Осмотрите памятные места Гоголя и Достоевского и побываете в уникальной точке города, откуда видны семь мостов.
Коломна: неизвестный Петербург (автопешеходная экскурсия)
Коломна: неизвестный Петербург (автопешеходная экскурсия)
Коломна: неизвестный Петербург (автопешеходная экскурсия)
Коломна: неизвестный Петербург (автопешеходная экскурсия)
Коломна: неизвестный Петербург (автопешеходная экскурсия)
Коломна: неизвестный Петербург (автопешеходная экскурсия)
Коломна: неизвестный Петербург (автопешеходная экскурсия)
Коломна: неизвестный Петербург (автопешеходная экскурсия)
Коломна: неизвестный Петербург (автопешеходная экскурсия)
Коломна: неизвестный Петербург (автопешеходная экскурсия)
Ближайшие даты:
6
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Описание

Что вас ожидает

Вы узнаете:

  • Что было на острове Новая Голландия 300 лет назад
  • Кого из известных людей помнят стены первой психиатрической больницы в империи
  • Продавали ли крепостных на Никольском рынке
  • Почему служба в синагоге не начиналась, пока спонсоры строительства не сядут на свои места
  • Какое здание в Коломне первым построили из камня
  • Почему было выгоднее иметь доходные дома, чем золотые прииски
  • Кем были жильцы дома Веге — от учёного Лобашёва до артиста Шнурова

И, конечно, вы побываете на Семимостье — месте силы, где загадывают желания. С Пикалова моста хорошо видны семь мостов — отсюда и название.

Организационные детали

  • Это автомобильная экскурсия с остановками и выходами
  • Поездка проходит на комфортабельном автомобиле Nissan Teana. Детского кресла нет.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе станции метро «Адмиралтейская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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