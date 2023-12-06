Раскрыть секреты старинного района и загадать желание на Семимостье
За фасадом парадного Невского недалеко от Исаакиевского собора таится старейший район Петербурга — Коломна.
Вы познакомитесь с мифами и легендами квартала — узнаете, почему именно здесь селилась богема 19 века и чем знаменита Хоральная синагога.
Осмотрите памятные места Гоголя и Достоевского и побываете в уникальной точке города, откуда видны семь мостов.
Вы познакомитесь с мифами и легендами квартала — узнаете, почему именно здесь селилась богема 19 века и чем знаменита Хоральная синагога.
Осмотрите памятные места Гоголя и Достоевского и побываете в уникальной точке города, откуда видны семь мостов.
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
Вы узнаете:
- Что было на острове Новая Голландия 300 лет назад
- Кого из известных людей помнят стены первой психиатрической больницы в империи
- Продавали ли крепостных на Никольском рынке
- Почему служба в синагоге не начиналась, пока спонсоры строительства не сядут на свои места
- Какое здание в Коломне первым построили из камня
- Почему было выгоднее иметь доходные дома, чем золотые прииски
- Кем были жильцы дома Веге — от учёного Лобашёва до артиста Шнурова
И, конечно, вы побываете на Семимостье — месте силы, где загадывают желания. С Пикалова моста хорошо видны семь мостов — отсюда и название.
Организационные детали
- Это автомобильная экскурсия с остановками и выходами
- Поездка проходит на комфортабельном автомобиле Nissan Teana. Детского кресла нет.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе станции метро «Адмиралтейская»
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Денис — ваш гид в Санкт-Петербурге
Всем привет! Меня зовут Денис и я гид по СПб. Провожу индивидуальные, персонализированные экскурсии-автопрогулки на автомобиле бизнес-класса. В формате дружественной и непринуждённой беседы знакомлю не только с Санкт-Петербургом, но и с пригородами: Кронштадт, Петергоф, Царское село, Выборг. Провёл более 600 экскурсий. Более 2000 благодарных гостей. Ваш свой человек в Питере 😉
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