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Коломна: неизвестный Петербург

Погрузитесь в атмосферу старинной Коломны, где история оживает на каждом шагу. Узнайте, почему этот район привлекал богему 19 века
Коломна - это не только исторический район Санкт-Петербурга, но и кладезь мифов и легенд.

Здесь, недалеко от Исаакиевского собора, можно увидеть Хоральную синагогу и места, связанные с Гоголем и Достоевским.

Экскурсия предлагает
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уникальную возможность побывать на Семимостье, откуда открывается вид на семь мостов.

Участники узнают, что происходило на острове Новая Голландия 300 лет назад и кого помнят стены первой психиатрической больницы в империи. Это автомобильная экскурсия на комфортабельном автомобиле Nissan Teana

5
13 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🕵️‍♂️ Узнать мифы и легенды Коломны
  • 🏛️ Посетить Хоральную синагогу
  • 📚 Пройтись по местам Гоголя и Достоевского
  • 🌉 Увидеть Семимостье
  • 🚗 Комфортная поездка на автомобиле

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для экскурсии по Коломне - с мая по сентябрь. В это время года можно насладиться прогулками и остановками на свежем воздухе, а также комфортно перемещаться по городу.
Сейчас август — это идеальное время.
Коломна: неизвестный Петербург
Коломна: неизвестный Петербург
Коломна: неизвестный Петербург

Что можно увидеть

  • Хоральная синагога
  • Семимостье
  • Остров Новая Голландия

Описание экскурсии

Вы узнаете:

  • Что было на острове Новая Голландия 300 лет назад
  • Кого из известных людей помнят стены первой психиатрической больницы в империи
  • Продавали ли крепостных на Никольском рынке
  • Почему служба в синагоге не начиналась, пока спонсоры строительства не сядут на свои места
  • Какое здание в Коломне первым построили из камня
  • Почему было выгоднее иметь доходные дома, чем золотые прииски
  • Кем были жильцы дома Веге — от учёного Лобашёва до артиста Шнурова

И, конечно, вы побываете на Семимостье — месте силы, где загадывают желания. С Пикалова моста хорошо видны семь мостов — отсюда и название.

Организационные детали

  • Это автомобильная экскурсия с остановками и выходами
  • Поездка проходит на комфортабельном автомобиле Nissan Teana. Детского кресла нет

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе станции метро «Адмиралтейская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Денис
Денис — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 1079 туристов
Всем привет! Меня зовут Денис. Я гид-экскурсовод, организатор авторских экскурсий и основатель команды гидов. Провёл более 3000 экскурсий по Санкт-Петербургу, его окрестностям и Карелии. Этот опыт помог мне объединить коллег-единомышленников. Все наши гиды имеют государственную аккредитацию и являются большими знатоками своего дела. Я и моя команда ждём встречи с вами!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 13 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Посетили экскурсию по Коломне 2 апреля 2026 года. Перемещались на комфортабельном автомобиле. Экскурсовод Денис заинтересовал рассказом об одном из старейших районов города, подсказывал лучшие ракурсы для фото и был фотографом. Была возможность загадать желание на легендарном Семимостье. Отдельное спасибо за доставку после экскурсии в удобное для нас место. Обязательно обратимся за новыми экскурсиями!
Посетили экскурсию по Коломне 2 апреля 2026 года. Перемещались на комфортабельном автомобиле. Экскурсовод Денис заинтересовал рассказом
Посетили экскурсию по Коломне 2 апреля 2026 года. Перемещались на комфортабельном автомобиле. Экскурсовод Денис заинтересовал рассказом
Посетили экскурсию по Коломне 2 апреля 2026 года. Перемещались на комфортабельном автомобиле. Экскурсовод Денис заинтересовал рассказом
Посетили экскурсию по Коломне 2 апреля 2026 года. Перемещались на комфортабельном автомобиле. Экскурсовод Денис заинтересовал рассказом
Посетили экскурсию по Коломне 2 апреля 2026 года. Перемещались на комфортабельном автомобиле. Экскурсовод Денис заинтересовал рассказом
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Ирина
Рекомендую, всё понравилось, интересно. Кроме исторических фактов были и современные
Рекомендую, всё понравилось, интересно. Кроме исторических фактов были и современные
Рекомендую, всё понравилось, интересно. Кроме исторических фактов были и современные
Рекомендую, всё понравилось, интересно. Кроме исторических фактов были и современные
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И
Хочу поблагодарить Дениса за очень интересную экскурсию! Узнала много интересного об одном из самых необычных мест Санкт-Петербурга. С Коломной связаны жизнь многих знаменитых людей и большое количество интереснейших событий. Денис увлекательно рассказывает о малоизвестных фактах истории и культуры! Плюс мы увидели очень красивые места нашего города) Экскурсию всем рекомендую!
Хочу поблагодарить Дениса за очень интересную экскурсию! Узнала много интересного об одном из самых необычных мест
Хочу поблагодарить Дениса за очень интересную экскурсию! Узнала много интересного об одном из самых необычных мест
Хочу поблагодарить Дениса за очень интересную экскурсию! Узнала много интересного об одном из самых необычных мест
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Ю
Прекрасная экскурсия. Интересно сно было даже коренным жителям города.
Денис интересно доносит материал и чутко реагирует на настроение своих гостей.
Обязательно посетим другие его экскурсии
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Оксана
В Санкт-Петербурге бывали не один раз, но не перестаём открывать для себя этот удивительный город. В этот раз новые места любимого города нам показывал Денис. Экскурсия была необременительной и интересной, время пролетело незаметно. Взяли себе на заметку, куда нужно будет обязательно самостоятельно сходить, когда приедем в следующий раз.
В Санкт-Петербурге бывали не один раз, но не перестаём открывать для себя этот удивительный город. В
В Санкт-Петербурге бывали не один раз, но не перестаём открывать для себя этот удивительный город. В
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В
Как только вы закончили осмотр всех основных достопримечательностей Санкт-Петербурга, создается ощущение, что удивить будет нечем ил, как минимум, мало что, сможет оставить неизгладимы след. НО… Эта экскурсия заставит Вас посмотреть
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на многое, что вы знали, о чем слышали, мечтали, совершенно по-другому.
Больше скажу, Денис проводит еще и ряд других нетривиальных, показательных экскурсий.
Добавлю еще один маленький, но очень важный момент.
Уровень организации и комфорта очень на высоком уровне.

Как результат - положительные впечатления.

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Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

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