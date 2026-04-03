Коломна - это не только исторический район Санкт-Петербурга, но и кладезь мифов и легенд.Здесь, недалеко от Исаакиевского собора, можно увидеть Хоральную синагогу и места, связанные с Гоголем и Достоевским.Экскурсия предлагает

уникальную возможность побывать на Семимостье, откуда открывается вид на семь мостов. Участники узнают, что происходило на острове Новая Голландия 300 лет назад и кого помнят стены первой психиатрической больницы в империи. Это автомобильная экскурсия на комфортабельном автомобиле Nissan Teana

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшие месяцы для экскурсии по Коломне - с мая по сентябрь. В это время года можно насладиться прогулками и остановками на свежем воздухе, а также комфортно перемещаться по городу.

Сейчас август — это идеальное время.