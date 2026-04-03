Коломна - это не только исторический район Санкт-Петербурга, но и кладезь мифов и легенд.
Здесь, недалеко от Исаакиевского собора, можно увидеть Хоральную синагогу и места, связанные с Гоголем и Достоевским.
Экскурсия предлагает
Здесь, недалеко от Исаакиевского собора, можно увидеть Хоральную синагогу и места, связанные с Гоголем и Достоевским.
Экскурсия предлагает
5 причин купить эту экскурсию
- 🕵️♂️ Узнать мифы и легенды Коломны
- 🏛️ Посетить Хоральную синагогу
- 📚 Пройтись по местам Гоголя и Достоевского
- 🌉 Увидеть Семимостье
- 🚗 Комфортная поездка на автомобиле
Лучшее время для посещения
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Лучшие месяцы для экскурсии по Коломне - с мая по сентябрь. В это время года можно насладиться прогулками и остановками на свежем воздухе, а также комфортно перемещаться по городу.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Хоральная синагога
- Семимостье
- Остров Новая Голландия
Описание экскурсии
Вы узнаете:
- Что было на острове Новая Голландия 300 лет назад
- Кого из известных людей помнят стены первой психиатрической больницы в империи
- Продавали ли крепостных на Никольском рынке
- Почему служба в синагоге не начиналась, пока спонсоры строительства не сядут на свои места
- Какое здание в Коломне первым построили из камня
- Почему было выгоднее иметь доходные дома, чем золотые прииски
- Кем были жильцы дома Веге — от учёного Лобашёва до артиста Шнурова
И, конечно, вы побываете на Семимостье — месте силы, где загадывают желания. С Пикалова моста хорошо видны семь мостов — отсюда и название.
Организационные детали
- Это автомобильная экскурсия с остановками и выходами
- Поездка проходит на комфортабельном автомобиле Nissan Teana. Детского кресла нет
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе станции метро «Адмиралтейская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Денис — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 1079 туристов
Всем привет! Меня зовут Денис. Я гид-экскурсовод, организатор авторских экскурсий и основатель команды гидов. Провёл более 3000 экскурсий по Санкт-Петербургу, его окрестностям и Карелии. Этот опыт помог мне объединить коллег-единомышленников. Все наши гиды имеют государственную аккредитацию и являются большими знатоками своего дела. Я и моя команда ждём встречи с вами!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 13 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Посетили экскурсию по Коломне 2 апреля 2026 года. Перемещались на комфортабельном автомобиле. Экскурсовод Денис заинтересовал рассказом об одном из старейших районов города, подсказывал лучшие ракурсы для фото и был фотографом. Была возможность загадать желание на легендарном Семимостье. Отдельное спасибо за доставку после экскурсии в удобное для нас место. Обязательно обратимся за новыми экскурсиями!
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Рекомендую, всё понравилось, интересно. Кроме исторических фактов были и современные
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И
Хочу поблагодарить Дениса за очень интересную экскурсию! Узнала много интересного об одном из самых необычных мест Санкт-Петербурга. С Коломной связаны жизнь многих знаменитых людей и большое количество интереснейших событий. Денис увлекательно рассказывает о малоизвестных фактах истории и культуры! Плюс мы увидели очень красивые места нашего города) Экскурсию всем рекомендую!
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Ю
Прекрасная экскурсия. Интересно сно было даже коренным жителям города.
Денис интересно доносит материал и чутко реагирует на настроение своих гостей.
Обязательно посетим другие его экскурсии
Денис интересно доносит материал и чутко реагирует на настроение своих гостей.
Обязательно посетим другие его экскурсии
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В Санкт-Петербурге бывали не один раз, но не перестаём открывать для себя этот удивительный город. В этот раз новые места любимого города нам показывал Денис. Экскурсия была необременительной и интересной, время пролетело незаметно. Взяли себе на заметку, куда нужно будет обязательно самостоятельно сходить, когда приедем в следующий раз.
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В
Как только вы закончили осмотр всех основных достопримечательностей Санкт-Петербурга, создается ощущение, что удивить будет нечем ил, как минимум, мало что, сможет оставить неизгладимы след. НО… Эта экскурсия заставит Вас посмотреть
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