Погрузиться в историю искусства и разгадать символизм самых ценных картин музея
В отличие от короткой версии знакомства с коллекцией Эрмитажа, эта программа включает не только культовые, но и менее известные работы западноевропейских мастеров. Вы пройдете по роскошным интерьерам дворца. Разберетесь в школах итальянской и нидерландской живописи. Узнаете, как создавались шедевры. И все это — с помощью приложения, установленного на ваш смартфон.
Вы увидите грандиозный Большой Тронный зал и Галерею 1812 года. Рассмотрите знаменитые часы «Павлин» — единственный в мире крупный автомат 18 века, который сохранился в действующем состоянии до наших дней. Посетите Петровский и Гербовый залы, где произведения подчеркивают статус помещений: именно здесь принимали важнейшие государственные решения и устраивали пышные приемы. А также оцените убранство других галерей, где вам предстоит встреча с легендами мирового искусства.
Собрания старой европейской живописи
Леонардо да Винчи, Рафаэль, Микеланджело, Тициан — вы познакомитесь с наследием титанов Высокого Возрождения. Узнаете, в чем отличие флорентийской школы живописи от венецианской. Рассмотрите менее известные полотна итальянских художников, которые часто незаслуженно упускаются из виду при посещении музея. Разберетесь в особенностях фламандской и голландской школ живописи на примере работ Рубенса и Рембрандта. А попутно узнаете о самих художниках, источниках их вдохновения и моделях, служивших для создания образов.
Кроме того, в маршрут включено посещение залов Древнего Рима и Египта, где вы познакомитесь с ценными артефактами и античными скульптурами.
Обратите внимание: билет невозвратный, при отмене бронирования мы не сможем вернуть оплату.
Как проходит экскурсия с аудиогидом
После бронирования и оплаты экскурсии вы получите e-mail и смс со ссылкой на приложение и скачивание экскурсии с билетом
Зарегистрируйтесь в приложении, во вкладке «Покупки» вам будут доступны аудиогид и входной билет в музей
Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведет вас по всему маршруту
Входные билеты в музей продаются на выбранное вами время, приходите к месту начала экскурсии за 15 минут до времени входа в музей
Билет распечатывать не нужно, покажите его сотруднику музея на своем смартфоне
Экскурсию можно пройти без интернета: для этого ее необходимо скачать
Важно
Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
В стоимость экскурсии включен входной билет в Эрмитаж (Маршрут №1)
В Эрмитаж запрещён вход с рюкзаками и не работают камеры хранения
Возьмите с собой наушники и заряженный смартфон
во вторник, пятницу и субботу в 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30 и 18:00, в среду, четверг и воскресенье в 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30 и 16:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость билета
Тариф
Стоимость
Взрослые с 14 лет
2205 ₽
Дети до 13 лет
715 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Дворцовой площади
Когда и как рано покупать?
Когда: во вторник, пятницу и субботу в 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30 и 18:00, в среду, четверг и воскресенье в 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30 и 16:00
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Экскурсии с аудиогидом — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 19095 туристов
Мы представляем на Трипстере приложение с аудиоэкскурсиями от профессиональных гидов и местных экспертов. Вместо гида приложение проведёт вас по маршруту экскурсии с помощью GPS-навигации. Некоторые программы, кроме аудиогида, содержат ещё читать дальшеуменьшить
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Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Алла
Я впервые смогла пройти Эрмитаж целиком. Во многом благодаря грамотному построению маршрута экскурсии
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К
Ксения
Экскурсия понравилась. Очень удобно, всё понятно. 👌🏻 Спасибо за организацию.
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О
Ольга
Хорошо продуманная и организованная экскурсия. Начинаешь ценить ее уже в тот момент, когда проходишь в выставочные залы Эрмитажа, минуя все очереди (с очередью на сам вход нам повезло - открылся читать дальшеуменьшить
новый проход и люди еще не успели набежать). Быстро соориентировались с местоположением, поняли как осуществляется навигация. Пару раз теряли нужные залы, но в принципе, все довольно понятно, так даже интереснее - некий квест))) Экспозиция подобрана интересная. В экскурсии заявлено время примерно 3,5 часа, мы обошли за 2,5 и очень устали - информации много, не было сил по долгу задерживаться в залах. Рекомендую тем, кто хочет познакомится с основной наиболее популярной экспозицией Эрмитажа, но при этом не хочет быть скован экскурсионной группой.
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М
Максумов
В целом хорошо, понравилось, в следующий раз будет брать "живого" гида)
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Наталья
Хорошо организованная экскурсия - большое спасибо! Согласна с одним из отзывов, что начинаешь ценить экскурсию уже в тот момент, когда проходишь в залы Эрмитажа, минуя все очереди. Навигация по залам читать дальшеуменьшить
очень понятна. Только один раз потеряли нужный зал, но сориентировались быстро. Экспозиция подобрана интересная. НО два замечания: 1. Три описания уже не совпадают - висят другие картины. Причем, в первой половине экскурсии. Видимо, имеет смысл проверить организаторам. 2. Явно не хватает описаний картин! Необходимо смело добавить около 15-20 картин. Не считаю, что нужно как-то сильно переживать об усталости экскурсантов. Если кому-то тяжело или неинтересно - всегда можно перемотать и не слушать. Тем более, что описания у вас -достаточно краткие. Во многих залах нам не хватало хотя бы еще пару картин! 3. Не совсем удачен в описании зал Рембрандта и его последователей. Зал очень большой, картин ооочень много в нем. В экскурсии же даются два описания в двух противоположных концах зала (!). САМОЕ БОЛЬШОЕ ДОСТОИНСТВО ВАШЕГО ПУТЕВОДИТЕЛЯ -- ИМЕННО НАВИГАЦИЯ!!
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A
Alina
Спасибо! Очень интересная экскурсия. Было очень информативно, интересно и полезно. Мне понравилось
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