Старые мастера в Эрмитаже: билет и аудиоэкскурсия

Погрузиться в историю искусства и разгадать символизм самых ценных картин музея

Мини-группа
В отличие от короткой версии знакомства с коллекцией Эрмитажа, эта программа включает не только культовые, но и менее известные работы западноевропейских мастеров.

Вы пройдете по роскошным интерьерам дворца.

Разберетесь в школах итальянской и нидерландской живописи.

Узнаете, как создавались шедевры.

И все это — с помощью приложения, установленного на ваш смартфон.
Старые мастера в Эрмитаже: билет и аудиоэкскурсия
Старые мастера в Эрмитаже: билет и аудиоэкскурсия
Старые мастера в Эрмитаже: билет и аудиоэкскурсия
Старые мастера в Эрмитаже: билет и аудиоэкскурсия
Старые мастера в Эрмитаже: билет и аудиоэкскурсия
Старые мастера в Эрмитаже: билет и аудиоэкскурсия
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Парадные залы Эрмитажа

Вы увидите грандиозный Большой Тронный зал и Галерею 1812 года. Рассмотрите знаменитые часы «Павлин» — единственный в мире крупный автомат 18 века, который сохранился в действующем состоянии до наших дней. Посетите Петровский и Гербовый залы, где произведения подчеркивают статус помещений: именно здесь принимали важнейшие государственные решения и устраивали пышные приемы. А также оцените убранство других галерей, где вам предстоит встреча с легендами мирового искусства.

Собрания старой европейской живописи

Леонардо да Винчи, Рафаэль, Микеланджело, Тициан — вы познакомитесь с наследием титанов Высокого Возрождения. Узнаете, в чем отличие флорентийской школы живописи от венецианской. Рассмотрите менее известные полотна итальянских художников, которые часто незаслуженно упускаются из виду при посещении музея. Разберетесь в особенностях фламандской и голландской школ живописи на примере работ Рубенса и Рембрандта. А попутно узнаете о самих художниках, источниках их вдохновения и моделях, служивших для создания образов.

Кроме того, в маршрут включено посещение залов Древнего Рима и Египта, где вы познакомитесь с ценными артефактами и античными скульптурами.

Экскурсия рассчитана на 3-3,5 часа.

Прекрасным дополнением к программе станет аудиоэкскурсия, с которой вы сможете начать путешествие по Эрмитажу: Жилые интерьеры Зимнего дворца

Организационные детали

Как проходит экскурсия с аудиогидом

  • После бронирования и оплаты экскурсии вы получите e-mail и смс со ссылкой на приложение и скачивание экскурсии с билетом
  • Зарегистрируйтесь в приложении, во вкладке «Покупки» вам будут доступны аудиогид и входной билет в музей
  • Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведет вас по всему маршруту
  • Входные билеты в музей продаются на выбранное вами время, приходите к месту начала экскурсии за 15 минут до времени входа в музей
  • Билет распечатывать не нужно, покажите его сотруднику музея на своем смартфоне
  • Экскурсию можно пройти без интернета: для этого ее необходимо скачать

Важно

  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
  • В стоимость экскурсии включен входной билет в Эрмитаж (Маршрут №1)
  • Возьмите с собой наушники и заряженный смартфон

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Дворцовой площади
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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