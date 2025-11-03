В отличие от короткой версии знакомства с коллекцией Эрмитажа, эта программа включает не только культовые, но и менее известные работы западноевропейских мастеров. Вы пройдете по роскошным интерьерам дворца. Разберетесь в школах итальянской и нидерландской живописи. Узнаете, как создавались шедевры. И все это — с помощью приложения, установленного на ваш смартфон.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Описание билета

Парадные залы Эрмитажа

Вы увидите грандиозный Большой Тронный зал и Галерею 1812 года. Рассмотрите знаменитые часы «Павлин» — единственный в мире крупный автомат 18 века, который сохранился в действующем состоянии до наших дней. Посетите Петровский и Гербовый залы, где произведения подчеркивают статус помещений: именно здесь принимали важнейшие государственные решения и устраивали пышные приемы. А также оцените убранство других галерей, где вам предстоит встреча с легендами мирового искусства.

Собрания старой европейской живописи

Леонардо да Винчи, Рафаэль, Микеланджело, Тициан — вы познакомитесь с наследием титанов Высокого Возрождения. Узнаете, в чем отличие флорентийской школы живописи от венецианской. Рассмотрите менее известные полотна итальянских художников, которые часто незаслуженно упускаются из виду при посещении музея. Разберетесь в особенностях фламандской и голландской школ живописи на примере работ Рубенса и Рембрандта. А попутно узнаете о самих художниках, источниках их вдохновения и моделях, служивших для создания образов.

Кроме того, в маршрут включено посещение залов Древнего Рима и Египта, где вы познакомитесь с ценными артефактами и античными скульптурами.

Экскурсия рассчитана на 3-3,5 часа.

Прекрасным дополнением к программе станет аудиоэкскурсия, с которой вы сможете начать путешествие по Эрмитажу: Жилые интерьеры Зимнего дворца

Организационные детали

Обратите внимание: билет невозвратный, при отмене бронирования мы не сможем вернуть оплату.

Как проходит экскурсия с аудиогидом

После бронирования и оплаты экскурсии вы получите e-mail и смс со ссылкой на приложение и скачивание экскурсии с билетом

Зарегистрируйтесь в приложении, во вкладке «Покупки» вам будут доступны аудиогид и входной билет в музей

Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведет вас по всему маршруту

Входные билеты в музей продаются на выбранное вами время, приходите к месту начала экскурсии за 15 минут до времени входа в музей

Билет распечатывать не нужно, покажите его сотруднику музея на своем смартфоне

Экскурсию можно пройти без интернета: для этого ее необходимо скачать

Важно