Фонтанная река, она же Безымянна протока в XVIII веке или Ерик на старославянском языке, очень богата на достопримечательности.
Мы пройдем с вами от Летнего сада до Египетского моста и поговорим об архитектуре, людях, вкусах и об ушедшей эпохе.
Описание экскурсииПрогулка вдоль Фонтанки Фонтанная река, она же Безымянная протока в XVIII веке или Ерик на старославянском языке, очень богата на достопримечательности. В XVIII веке здесь была граница города. Во время нашей прогулки мы увидим: самый старый сад Петербурга, самую необычную парадную, самых красивых коней города, романтичный мост с башенками XVIII века, итальянский дворик и бюсты известных итальянцев, зеленый уголок Петровской эпохи, дворик-музей под открытым небом и многое другое.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Измайловский сад
- Дом-кольцо
- Ротонда
- Мост Ломоносова
- Улица Зодчего Росси
- Площадь Островского
- Малая Садовая
- Манежная площадь
- Михайловский замок
- Чижик-пыжик
- Летний сад
- Мозаичный дворик
- Академия Штиглица
- Шереметьевский дворец
- Аничков мост
Что включено
- Услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: Наб. Фонтанки,2
Завершение: Наб. Фонтанки, 136
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
