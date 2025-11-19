Мои заказы

Вдоль Фонтанки

Фонтанная река, она же Безымянна протока в XVIII веке или Ерик на старославянском языке, очень богата на достопримечательности.

Мы пройдем с вами от Летнего сада до Египетского моста и поговорим об архитектуре, людях, вкусах и об ушедшей эпохе.
Вдоль Фонтанки
Вдоль Фонтанки
Вдоль Фонтанки

Описание экскурсии

Прогулка вдоль Фонтанки Фонтанная река, она же Безымянная протока в XVIII веке или Ерик на старославянском языке, очень богата на достопримечательности. В XVIII веке здесь была граница города. Во время нашей прогулки мы увидим: самый старый сад Петербурга, самую необычную парадную, самых красивых коней города, романтичный мост с башенками XVIII века, итальянский дворик и бюсты известных итальянцев, зеленый уголок Петровской эпохи, дворик-музей под открытым небом и многое другое.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Измайловский сад
  • Дом-кольцо
  • Ротонда
  • Мост Ломоносова
  • Улица Зодчего Росси
  • Площадь Островского
  • Малая Садовая
  • Манежная площадь
  • Михайловский замок
  • Чижик-пыжик
  • Летний сад
  • Мозаичный дворик
  • Академия Штиглица
  • Шереметьевский дворец
  • Аничков мост
Что включено
  • Услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: Наб. Фонтанки,2
Завершение: Наб. Фонтанки, 136
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга

Вдоль Петропавловской крепости - к Казанскому собору
Пешая
2 часа
5 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Вдоль Петропавловской крепости - к Казанскому собору
Увидеть историческую часть города на увлекательной обзорной экскурсии
Начало: У станции метро «Горьковская»
Сегодня в 09:30
21 ноя в 09:00
5926 ₽ за всё до 8 чел.
Эрмитаж вдоль и поперёк
2 часа
294 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Эрмитаж вдоль и поперёк
Интересно и понятно о шедеврах и мифах музея на насыщенной экскурсии
Начало: Во дворе Зимнего дворца
Завтра в 14:00
21 ноя в 11:30
8000 ₽ за всё до 4 чел.
Жандарм империи, или Вдоль Мойки с Бенкендорфом
Пешая
2 часа
-
10%
18 отзывов
Индивидуальная
до 15 чел.
Жандарм империи, или Вдоль Мойки с Бенкендорфом
Прогулка по Санкт-Петербургу с историей о Бенкендорфе. Погрузитесь в атмосферу XIX века и узнайте о его личной и профессиональной жизни
Начало: У Мариинского дворца
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
3420 ₽3800 ₽ за всё до 15 чел.
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Санкт-Петербурге