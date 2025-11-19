Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Фонтанная река, она же Безымянна протока в XVIII веке или Ерик на старославянском языке, очень богата на достопримечательности.



Мы пройдем с вами от Летнего сада до Египетского моста и поговорим об архитектуре, людях, вкусах и об ушедшей эпохе.

Описание экскурсии Прогулка вдоль Фонтанки Фонтанная река, она же Безымянная протока в XVIII веке или Ерик на старославянском языке, очень богата на достопримечательности. В XVIII веке здесь была граница города. Во время нашей прогулки мы увидим: самый старый сад Петербурга, самую необычную парадную, самых красивых коней города, романтичный мост с башенками XVIII века, итальянский дворик и бюсты известных итальянцев, зеленый уголок Петровской эпохи, дворик-музей под открытым небом и многое другое.

