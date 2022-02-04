Приглашаем вас на прогулку по самому центру Санкт-Петербурга
Индивидуально
Приглашаем вас на прогулку по самому центру Санкт-Петербурга.
Вы увидите не только основные достопримечательности и «открыточные виды», но и прочувствуете дух города, узнаете о его характере. Прогулка круговая, вы начнете и закончите маршрут у станции метро Адмиралтейская.
При желании, вы также сможете прервать рассказ в любом месте, чтобы отдохнуть, выпить кофе или перекусить.
Вы увидите не только основные достопримечательности и «открыточные виды», но и прочувствуете дух города, узнаете о его характере. Прогулка круговая, вы начнете и закончите маршрут у станции метро Адмиралтейская.
При желании, вы также сможете прервать рассказ в любом месте, чтобы отдохнуть, выпить кофе или перекусить.
Что вы можете увидеть 🤩
- Адмиралтейство
- Медный всадник
- Исаакиевская площадь
- Синий мост
- Красный мост
- Дом княгини Натальи Петровны Голициной
- Hotel Angleterre
- Александровский сад
- Сенатская площадь
- Кирпичный переулок
- Дом Фаберже
- Мариинский дворец
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Приглашаем вас на прогулку по самому центру Санкт-Петербурга. Вы увидите не только основные достопримечательности и «открыточные виды», но и прочувствуете дух города, узнаете о его характере.
Прогулка круговая, вы начнете и закончите маршрут у станции метро Адмиралтейская. При желании, вы также сможете прервать рассказ в любом месте, чтобы отдохнуть, выпить кофе или перекусить.
На экскурсии вы узнаете об истории Адмиралтейства и прогуляетесь по Александровскому саду, где расположен необычный памятник путешественнику Николаю Пржевальскому. У «Медного всадника» послушаете о становлении города на Неве. Оттуда вы пройдете мимо Исаакиевского собора к знаменитой гостинице «Астория», увидите разноцветные мосты — Красный, Синий и желтый. Увидите дом известного ювелира Фаберже и закончите прогулку, вернувшись к станции метро «Адмиралтейская».
Экскурсия идеально подойдет для знакомства с городом, а также для тех, кто хочет освежить в памяти историю Санкт-Петербурга и насладиться прогулкой по центру города.
Как проходит аудиоэкскурсия
1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии. Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
3. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Заказы» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон.
4. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
5. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид.
6. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).
Ответы на вопросы
- Что входит
- Интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
- Что не входит
- Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
- Наушники не включены — необходимо взять свои
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Станция метро «Адмиралтейская»Завершение: Адмиралтейская, Кирпичный Переулок, 1
- Когда и сколько длится
- Когда: Вы можете выбрать любое удобное времяЭкскурсия длится около 2 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Важная информация
- Инструкция по установке аудиогида
- 1. В течение часа после оплаты вы получите письмо на электронную почту и СМС со ссылкой для доступа к экскурсии.
- 2. На вашем мобильном устройстве перейдите по ссылке, которую вы получите по смс и электронной почте. Вам будет предложено установить бесплатное мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
- 3. После установки приложения зайдите в него, используя свой номер телефона. Во вкладке «Заказы» вам будут доступен аудиогид.
- 4. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически, когда вы окажется в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
- 5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).
- Если вы не получили письмо или SMS с экскурсией в течение 24 часов, звоните или пишите в WhatsApp на +7 (812) 602 74-95.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вы можете выбрать любое удобное время
WeGoTrip
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на нихЗадать вопрос
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга
Еще несколько похожих предложений в Санкт-Петербурге
В группе
до 14 чел.
1ч 30м
2 400₽
за 1 чел.
Исторический центр на байдарках и каяках по Санкт-Петербургу
⛴ Водные
🚣♂️ На байдарках
Прокатится на байдарке по историческим каналам Петербурга - это уникальная возможность увидеть любимый город с необычной
Каждый день в 06:30
Индивидуально
до 5 чел.
3ч
6 000₽
за 1-5 чел.
Авторская экскурсия «Центр наизнанку: неформальный Санкт-Петербург»
В ходе авторской экскурсии «Центр наизнанку: неформальный Санкт-Петербург» вы побываете
по договоренности
Индивидуально
до 15 чел.
1ч 45м
18 000₽
за 1-15 чел.
Прогулка-феерия «Гоголь в Петербурге. Носъ»
👣 Пешая
На театрализованной прогулке вы не только прогуляетесь по центру Санкт-Петербурга, но
Суббота и воскресенье в 15.30
Индивидуально
до 10 чел.
2ч
2 500₽
за 1-10 чел.
От Центра до Коломны: дома и люди
👣 Пешая
Я предлагаю Вам прогуляться по маршруту, соединяющему старейшие исторические кварталы центра Санкт-Петербурга с очень
Индивидуально
до 15 чел.
3ч
4 000₽
за 1-15 чел.
Прогулка по Литейной стороне с посещением дореволюционной квартиры
👣 Пешая
Приглашаю вас на прогулку по историческому району Петербурга - Литейной стороне
Ежедневно в 15:00
Индивидуально
до 10 чел.
2ч
3 000₽
за 1-10 чел.
Прогулка по центру Санкт-Петербурга
👣 Пешая
Программу нашего путешествия по Петербургу мы согласовываем совместно
Сб, вскр., пн. в любое время
Индивидуально
2ч
990₽
за 1 чел.
Прогулка по городским садам Петербурга
👣 Пешая
Приглашаю вас на спокойную, медитативную прогулку по городским садам Петербурга
Индивидуально
до 3 чел.
1ч
58 000₽
за 1-3 чел.
Полет над центром Санкт-Петербурга
🚁 На вертолёте
Путешествие на вертолёте над Санкт-Петербургом - это впечатление на всю жизнь
В любое время по договоренности
В группе
до 15 чел.
2ч
800₽
за 1 чел.
Пешая прогулка «Байки старого Петербурга»
👣 Пешая
Через мифы и легенды мы погрузимся в историю Санкт-Петербурга
ПН,СР,ПТ,ВСКР в 15:00
Индивидуально
до 3 чел.
3ч
7 000₽
за 1-3 чел.
Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу на автомобиле
🚗 На машине
Приглашаю вас на экскурсию по музею под открытым небом - именно таким предстанет перед вами исторический центр
ежедневно, по согласованию с гостями
Индивидуально
до 2 чел.
1ч
2 975₽
за 1-2 чел.
Трансфер из аэропорта в Санкт-Петербурге
🚘 Трансфер
Сэкономьте время и беспокойство и заранее организуйте трансфер из аэропорта Санкт-Петербурга в отель в Санкт-Петербурге
В группе
до 10 чел.
2ч
700₽
за 1 чел.
Обзорная прогулка по Центру с коренным петербуржцем
👣 Пешая
Наша обзорная пешеходная экскурсия по Санкт-Петербургу займет два часа
Вторник, четверг и суббота с 11:00