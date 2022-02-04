Аудиоэкскурсия по историческому центру Петербурга

Приглашаем вас на прогулку по самому центру Санкт-Петербурга

Индивидуально
Приглашаем вас на прогулку по самому центру Санкт-Петербурга.

Вы увидите не только основные достопримечательности и «открыточные виды», но и прочувствуете дух города, узнаете о его характере. Прогулка круговая, вы начнете и закончите маршрут у станции метро Адмиралтейская.

При желании, вы также сможете прервать рассказ в любом месте, чтобы отдохнуть, выпить кофе или перекусить.
Аудиоэкскурсия по историческому центру Петербурга
Аудиоэкскурсия по историческому центру Петербурга
Аудиоэкскурсия по историческому центру Петербурга
Аудиоэкскурсия по историческому центру Петербурга
Аудиоэкскурсия по историческому центру Петербурга
Аудиоэкскурсия по историческому центру Петербурга
Аудиоэкскурсия по историческому центру Петербурга

Что вы можете увидеть 🤩

  • Адмиралтейство
  • Медный всадник
  • Исаакиевская площадь
  • Синий мост
  • Красный мост
  • Дом княгини Натальи Петровны Голициной
  • Hotel Angleterre
  • Александровский сад
  • Сенатская площадь
  • Кирпичный переулок
  • Дом Фаберже
  • Мариинский дворец
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Приглашаем вас на прогулку по самому центру Санкт-Петербурга. Вы увидите не только основные достопримечательности и «открыточные виды», но и прочувствуете дух города, узнаете о его характере.
Прогулка круговая, вы начнете и закончите маршрут у станции метро Адмиралтейская. При желании, вы также сможете прервать рассказ в любом месте, чтобы отдохнуть, выпить кофе или перекусить.
На экскурсии вы узнаете об истории Адмиралтейства и прогуляетесь по Александровскому саду, где расположен необычный памятник путешественнику Николаю Пржевальскому. У «Медного всадника» послушаете о становлении города на Неве. Оттуда вы пройдете мимо Исаакиевского собора к знаменитой гостинице «Астория», увидите разноцветные мосты — Красный, Синий и желтый. Увидите дом известного ювелира Фаберже и закончите прогулку, вернувшись к станции метро «Адмиралтейская».
Экскурсия идеально подойдет для знакомства с городом, а также для тех, кто хочет освежить в памяти историю Санкт-Петербурга и насладиться прогулкой по центру города.

Как проходит аудиоэкскурсия

1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии. Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
3. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Заказы» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон.
4. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
5. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид.
6. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).

Ответы на вопросы

Что входит
  • Интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
Что не входит
  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
  • Наушники не включены — необходимо взять свои
Где начинаем и завершаем?
Начало: Станция метро «Адмиралтейская»
Завершение: Адмиралтейская, Кирпичный Переулок, 1
Когда и сколько длится
Когда: Вы можете выбрать любое удобное время
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Инструкция по установке аудиогида
  • 1. В течение часа после оплаты вы получите письмо на электронную почту и СМС со ссылкой для доступа к экскурсии.
  • 2. На вашем мобильном устройстве перейдите по ссылке, которую вы получите по смс и электронной почте. Вам будет предложено установить бесплатное мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
  • 3. После установки приложения зайдите в него, используя свой номер телефона. Во вкладке «Заказы» вам будут доступен аудиогид.
  • 4. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически, когда вы окажется в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
  • 5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).
  • Если вы не получили письмо или SMS с экскурсией в течение 24 часов, звоните или пишите в WhatsApp на +7 (812) 602 74-95.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы можете выбрать любое удобное время

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