Приглашаем вас на прогулку по самому центру Санкт-Петербурга. Вы увидите не только основные достопримечательности и «открыточные виды», но и прочувствуете дух города, узнаете о его характере.

Прогулка круговая, вы начнете и закончите маршрут у станции метро Адмиралтейская. При желании, вы также сможете прервать рассказ в любом месте, чтобы отдохнуть, выпить кофе или перекусить.

На экскурсии вы узнаете об истории Адмиралтейства и прогуляетесь по Александровскому саду, где расположен необычный памятник путешественнику Николаю Пржевальскому. У «Медного всадника» послушаете о становлении города на Неве. Оттуда вы пройдете мимо Исаакиевского собора к знаменитой гостинице «Астория», увидите разноцветные мосты — Красный, Синий и желтый. Увидите дом известного ювелира Фаберже и закончите прогулку, вернувшись к станции метро «Адмиралтейская».

Экскурсия идеально подойдет для знакомства с городом, а также для тех, кто хочет освежить в памяти историю Санкт-Петербурга и насладиться прогулкой по центру города.

Как проходит аудиоэкскурсия

1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии. Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).

3. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Заказы» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон.

4. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.

5. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид.

6. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).