Отправляйтесь исследовать Петроградскую сторону! Это одновременно самый старый и самый новый район дореволюционного Петербурга, удивляющий провинциальной камерностью улиц и по-столичному броской архитектурой.

Петляя между улицами Петроградского острова, вы познакомитесь с устройством доходных домов, узнаете о быте простых петербуржцев и судьбах домовладельцев. Увидите контрасты фасадов и дворов и заглянете во дворы-рекордсмены: крохотный двор-колодец и самый длинный в городе проходной двор. Вы узнаете, почему для Петербурга так важны брандмауэры (противопожарные глухие стены) и посмотрите, как горожане пытаются их облагородить.

А так как этот район застраивался прямо накануне революции, то сможете увидеть архитектурные достижения Российской империи перед закатом: лучшие образцы неоготики, неоклассики, необарокко, неорусского стиля и, наконец, модерна. Вы убедитесь, что эти здания действительно выглядят, как архитектурные изделия от кутюр!

Один клик — и ваш смартфон станет персональным гидом, который знает ответы на десятки вопросов об архитектуре, истории 📖 и достопримечательностях 🏛️.

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