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Аудиоэкскурсия: фантастические фасады и дворы Петроградки

WeGoTrip
WeGoTrip – Гид из Санкт-Петербурга
Аудиоэкскурсия: фантастические фасады и дворы Петроградки
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  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 🏛История и архитектура
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 790 ₽ за экскурсию

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Аудиоэкскурсия: фантастические фасады и дворы Петроградки
Аудиоэкскурсия: фантастические фасады и дворы Петроградки

Что вы увидите

  • Доходные дома начала 20 в. и камерные дворы-колодцы
  • Дом с башнями на пл. Льва Толстого, один из самых модных дореволюционных домов
  • Доходный дом главного цветочного магната Российской империи
  • Дом Бенуа и его дворы, где снимаются многие фильмы
  • Неорусское здание первого в России приюта для детей с нарушениями развития
  • Необычные брандмауэры, украшенные зеленью и граффити
Отправляйтесь исследовать Петроградскую сторону! Это одновременно самый старый и самый новый район дореволюционного Петербурга, удивляющий провинциальной камерностью улиц и по-столичному броской архитектурой.
Петляя между улицами Петроградского острова, вы познакомитесь с устройством доходных домов, узнаете о быте простых петербуржцев и судьбах домовладельцев. Увидите контрасты фасадов и дворов и заглянете во дворы-рекордсмены: крохотный двор-колодец и самый длинный в городе проходной двор. Вы узнаете, почему для Петербурга так важны брандмауэры (противопожарные глухие стены) и посмотрите, как горожане пытаются их облагородить.
А так как этот район застраивался прямо накануне революции, то сможете увидеть архитектурные достижения Российской империи перед закатом: лучшие образцы неоготики, неоклассики, необарокко, неорусского стиля и, наконец, модерна. Вы убедитесь, что эти здания действительно выглядят, как архитектурные изделия от кутюр!
Один клик — и ваш смартфон станет персональным гидом, который знает ответы на десятки вопросов об архитектуре, истории 📖 и достопримечательностях 🏛️.
Приложение приведет вас к месту начала экскурсии 🧭 и будет вести по маршруту, как живой гид, с помощью встроенных карт. Вы не заблудитесь. Приложение покажет место начала экскурсии 🧭, начинайте в любое время.
Что входит
  • Аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
Что не входит
  • Наушники (возьмите свои)
Начало
🚩 Станция метро «Петроградская»
Место завершения
🏁 ул. Блохина, 26
Аудиоэкскурсия: фантастические фасады и дворы Петроградки
Аудиоэкскурсия: фантастические фасады и дворы Петроградки
Аудиоэкскурсия: фантастические фасады и дворы Петроградки
Аудиоэкскурсия: фантастические фасады и дворы Петроградки

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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WeGoTrip
WeGoTrip
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