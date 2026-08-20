Планируешь незабываемый отдых? Тогда отправляйся на Сап*-тур по реке Вуокса! Представь себе — карельские пейзажи: скалы, шхеры, кувшинки и тишина, которая наполняет душу спокойствием. А изюминка маршрута — это Церковь Андрея Первозванного, которая занесена в книгу рекордов Гиннесса как единственный в мире храм, построенный прямо на монолитной скале посреди воды. Мы подойдем к ней на сапах*, сделаем яркие фото и запечатлеем этот уникальный момент. А потом — пикник на скалах, спрятавшись на одном из уютных островов. Это будет настоящее приключение, которое запомнится надолго! Не пропусти — приходи и почувствуй всю красоту природы!:

Сап/Сапсёрфинг — водный вид спорта, участник стоит на доске с веслом.

Сап/Сапсёрфинг — водный вид спорта, участник стоит на доске с веслом.

*Сап/Сапсёрфинг — водный вид спорта, участник стоит на доске с веслом.