Описание экскурсии
Планируешь незабываемый отдых? Тогда отправляйся на Сап*-тур по реке Вуокса! Представь себе — карельские пейзажи: скалы, шхеры, кувшинки и тишина, которая наполняет душу спокойствием. А изюминка маршрута — это Церковь Андрея Первозванного, которая занесена в книгу рекордов Гиннесса как единственный в мире храм, построенный прямо на монолитной скале посреди воды. Мы подойдем к ней на сапах*, сделаем яркие фото и запечатлеем этот уникальный момент. А потом — пикник на скалах, спрятавшись на одном из уютных островов. Это будет настоящее приключение, которое запомнится надолго! Не пропусти — приходи и почувствуй всю красоту природы!:
Сап/Сапсёрфинг — водный вид спорта, участник стоит на доске с веслом.
Сап/Сапсёрфинг — водный вид спорта, участник стоит на доске с веслом.
*Сап/Сапсёрфинг — водный вид спорта, участник стоит на доске с веслом.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что включено
- Инструктаж перед началом
- Инвентарь: сап-доска, весло, жилет, гермочехол для телефона
- Помощь на протяжении всего маршрута
- Чехол для телефона
- Фото/видео в день тура
- Место для переодевания. Вещи можно оставить у нас в авто.
- Пикник во время тура
- Сухой костюм (весной/осенью)
Что не входит в цену
- Дорога до места старта и обратно в город
Где начинаем и завершаем?
Начало: Церковь Андрея Первозванного на Вуоксе, Православный храм · Ленинградская область, Приозерский район, Мельниковское сельское поселение
Завершение: Церковь Андрея Первозванного на Вуоксе 60.876446, 29.821392
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
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