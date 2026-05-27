Вас ждёт путешествие по каналам с остановкой у особняка графини Клейнмихель, где в окружении зелени и воды вы сделаете несложные асаны на сапборде.
Упражнения на дыхание, равновесие и гибкость проводятся под руководством инструктора и адаптируются под уровень каждого участника.
Идеально для тех, кто хочет совместить лёгкую физическую активность с отдыхом на природе в пределах города.
Описание экскурсии
В сопровождении инструктора вы отправитесь в получасовую прогулку на сапах по тихим каналам Каменного острова. Двигаясь по воде, вы освоите базовые навыки управления сапбордом и научитесь держать равновесие.
Мы сделаем остановку у живописного островка рядом с особняком графини Клейнмихель — место уединённое, окружённое зеленью. Здесь пройдёт практика йоги на воде: разминка, дыхательные упражнения и мягкие асаны, подобранные с учётом ваших физических особенностей.
Весь маршрут спланирован так, чтобы дать вам ощущение покоя и сосредоточенности. Эта прогулка подойдет и для тех, кто впервые встаёт на сап, и для тех, кто уже знаком с йогой.
Организационные детали
- Программа 18+
- В стоимость всё включено
- С вами поеду я или другой гид-инструктор из нашей команды
во вторник и четверг в 13:00 и 16:00, в субботу и воскресенье в 10:00, 13:00 и 16:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|2500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Каменном острове
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник и четверг в 13:00 и 16:00, в субботу и воскресенье в 10:00, 13:00 и 16:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Павел — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 63 туристов
Здравствуйте, меня зовут Павел! Я обожаю водные виды спорта и проводить свободное время на воде. Считаю, что позитивная прогулка в хорошей компании — залог отличного настроения на весь день! Организую водные прогулки вместе со своими коллегами-инструкторами.
