ежедневно в 10:00 и 14:00

Вы увидите важнейшие символы Петербурга: великолепный Казанский собор, перспективу Невского проспекта, знаменитую реку Мойку и Зимнюю канавку, уютный Михайловский сад, Эрмитаж и Адмиралтейство. Мы пройдем от канала Грибоедова до Исакия, побываем у Спаса на Крови, прогуляемся вдоль набережной Невы. Будем наслаждаться каждым шагом, каждым домом и улочкой.
Город, созданный для прогулок
Наш променад пройдет в комфортном темпе, ведь нам некуда спешить. На экскурсии не будет академически выученных текстов, только живой, динамичный рассказ, который не даст заскучать. Из него вы узнаете гораздо больше, чем находится на поверхности. А услышанными фактами, легендами и забавными историями непременно захочется поделиться с друзьями!
Вы узнаете:
с чего начинался Петербург и почему Пётр Первый выбрал именно это место для его основания;
каким образом удалось отстроить город за одно поколение;
почему на территории Петропавловской крепости был организован подпольный карточный клуб и как его раскрыли;
как жителям удалось сохранить Исаакиевский собор, несмотря на революции, войну и приход советской власти;
какая связь между покушениями на Александра II и строительством собора Спаса на Крови;
кто пожертвовал книги с листами из сусального золота на восстановление крыльев у знаменитых грифонов.
В конце экскурсии каждый из участников получит в подарок электронную карту самых вкусных и проверенных мест в историческом центре.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов. По пути предусмотрены удобные остановки на фотопаузы.
Экскурсия проводится без наушников
В конце прогулки вы сможете уточнить у гида любую информацию о Петербурге, обсудить экскурсию в формате «вопрос-ответ» и обменяться впечатлениями
По запросу экскурсию можно провести в индивидуальном формате (только для вашей компании)
ежедневно в 10:00 и 12:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Участник
2500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У грифонов у Банковского моста
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00 и 12:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тася — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 15917 туристов
С начала 2020-х годов я вместе со своей командой профессиональных гидов и фотографов создаю и провожу авторские экскурсии и фотосессии в Петербурге, Москве и Калининградской области.
Наша миссия — донести сложную, глубокую информацию простым языком и влюбить в места, по которым мы с вами гуляем, и в личности, о которых говорим.
Приглашаю вас отправиться с нами в путешествие в удивление!
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 59 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Нина
Так получилось, что для меня одной Екатерина провела экскурсию. Неспешно прогулялись по Петербургу. Я получила огромное удовольствие и новые знания о городе на Неве. С этой первой экскурсии начался мой активный, интересный отдых. Прекрасные гиды на всех экскурсиях, замечальные, творческие люди, любящие свою работу и свой город. Я рада, что побывала в таком прекрасном городе.
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Юлия
Просто бесподобный экскурсовод мне достался: профессиональный, любящий свой город и свою профессию, доброжелательный, имеющий грамотную речь и отличное чувство юмора! Мне очень повезло! Огромное спасибо за чудесную прогулку и интересный рассказ!
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А
Анна
Огромное спасибо Екатерине за экскурсию, получилась индивидуальная. Очень комфортно по формату, длительности, темпу и интересно! ❤️
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Е
Екатерина
Наш маршрут пролегал по самым популярным "открыточным" местам Петербурга. Наш гид, Тася, рассказывала историю создания города, знаковых построек, укромных уголков. Было очень интересно, мы не устали за время пешеходной экскурсии, даже не заметили как время прошло) Спасибо большое) Рекомендую к посещению.
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Елена
Были на пешеходной экскурсии с Ириной. Цель была показать и рассказать подростку о Питере в понятной доступной форме, все так и получилось. Но мы, как любопытные туристы, задавали много сопутствующих читать дальшеуменьшить
вопросов и на те, которые Ирина не смогла сразу ответить, она прислала ответ чуть позже в сообщении и это приятно, что человек очень ответственно относится к своей работе. Видно, что Ирина старается.
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С
Стас
Очень понравилось. Интересно, информативно, время пролетело не заметно. Узнали много нового. Гид Екатерина профессионал своего дела, легко и нтересно рассказывает. Рекомендую 100%
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