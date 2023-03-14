ежедневно в 10:00 и 14:00

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
О классике и не только
Вы увидите важнейшие символы Петербурга: великолепный Казанский собор, перспективу Невского проспекта, знаменитую реку Мойку и Зимнюю канавку, уютный Михайловский сад, Эрмитаж и Адмиралтейство. Мы пройдем от канала Грибоедова до Исакия, побываем у Спаса на Крови, прогуляемся вдоль набережной Невы. Будем наслаждаться каждым шагом, каждым домом и улочкой.
Город, созданный для прогулок
Наш променад пройдет в комфортном темпе, ведь нам некуда спешить. На экскурсии не будет академически выученных текстов, только живой, динамичный рассказ, который не даст заскучать. Из него вы узнаете гораздо больше, чем находится на поверхности. А услышанными фактами, легендами и забавными историями непременно захочется поделиться с друзьями!
Вы узнаете:
с чего начинался Петербург и почему Пётр Первый выбрал именно это место для его основания;
каким образом удалось отстроить город за одно поколение;
почему на территории Петропавловской крепости был организован подпольный карточный клуб и как его раскрыли;
как жителям удалось сохранить Исаакиевский собор, несмотря на революции, войну и приход советской власти;
какая связь между покушениями на Александра II и строительством собора Спаса на Крови;
кто пожертвовал книги с листами из сусального золота на восстановление крыльев у знаменитых грифонов.
В конце экскурсии каждый из участников получит в подарок электронную карту самых вкусных и проверенных мест в историческом центре.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов. По пути предусмотрены удобные остановки на фотопаузы.
Экскурсия проводится без наушников
В конце прогулки вы сможете уточнить у гида любую информацию о Петербурге, обсудить экскурсию в формате «вопрос-ответ» и обменяться впечатлениями
По запросу экскурсию можно провести в индивидуальном формате (только для вашей компании)
ежедневно в 10:00 и 14:00
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
у грифонов у Банковского моста
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00 и 14:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тася — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели 2018 экскурсий для 2643 туристов
Мы — Тася и Сергей, творческая семья и команда неформальных гидов. Занимаемся фотографией и съемкой видеозарисовок о Петербурге, изучаем искусство, историю и архитектуру. С удовольствием покажем наш город так, чтобы вам захотелось вернуться сюда еще не раз!
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