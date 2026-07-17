ежедневно в 10:00 и 14:00

Хочу показать вам мой Петербург — чтобы вы почувствовали его характер, увидели главное и получили удовольствие от знакомства. И неважно, будет ли это первая встреча или одна из многих. В группе до 10 человек мы прогуляемся по знаковым проспектам и улицам между каналом Грибоедова и Дворцовой площадью. И найдём ракурсы, с которых полюбившиеся места откроются с новой стороны.

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Описание экскурсии

О классике и не только

Вы увидите важнейшие символы Петербурга: великолепный Казанский собор, перспективу Невского проспекта, знаменитую реку Мойку и Зимнюю канавку, уютный Михайловский сад, Эрмитаж и Адмиралтейство. Мы пройдем от канала Грибоедова до Исакия, побываем у Спаса на Крови, прогуляемся вдоль набережной Невы. Будем наслаждаться каждым шагом, каждым домом и улочкой.

Город, созданный для прогулок

Наш променад пройдет в комфортном темпе, ведь нам некуда спешить. На экскурсии не будет академически выученных текстов, только живой, динамичный рассказ, который не даст заскучать. Из него вы узнаете гораздо больше, чем находится на поверхности. А услышанными фактами, легендами и забавными историями непременно захочется поделиться с друзьями!

Вы узнаете:

с чего начинался Петербург и почему Пётр Первый выбрал именно это место для его основания;

каким образом удалось отстроить город за одно поколение;

почему на территории Петропавловской крепости был организован подпольный карточный клуб и как его раскрыли;

как жителям удалось сохранить Исаакиевский собор, несмотря на революции, войну и приход советской власти;

какая связь между покушениями на Александра II и строительством собора Спаса на Крови;

кто пожертвовал книги с листами из сусального золота на восстановление крыльев у знаменитых грифонов.

В конце экскурсии каждый из участников получит в подарок электронную карту самых вкусных и проверенных мест в историческом центре.

Организационные детали