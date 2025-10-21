Прогулка по Петроградке — знаменитому современному району Санкт-Петербурга, наполненному контрастами, мистикой и тайнами.
Увидеть своими глазами тот самый Питер с его архитектурой, парадными, проходными дворами, уличным арт-искусством и погрузиться в атмосферу исторического города.
Увидеть своими глазами тот самый Питер с его архитектурой, парадными, проходными дворами, уличным арт-искусством и погрузиться в атмосферу исторического города.
Промокод на 10% 🔥
HOROSHOTAM
Период действия: с 24 ноября по 4 декабря (включительно).
Условия:
- скидка 10% на все однодневные экскурсии по России на сайте
- не действует на трансферы и входные билеты
- работает при предоплате или полной оплате на сайте
- не суммируется с другими акциями и не применяется при оплате «на месте»
Описание экскурсииУдивительная Петроградка Петроградка — это знаменитый район города, наполненный контрастами. Дорогие доходные дома, парадные, современные арты художников и дворы-колодцы необычных форм. Здесь есть своя атмосфера с долей мистики, тайн и загадок. Здесь вы увидите места с потрясающей архитектурой и особой питерской атмосферой и поистине почувствуете душу Санкт-Петербурга. Прогулка по колоритному району Мы пройдем по музею под открытым небом, заглянем во дворы-колодцы, хранящие тайны, и найдём самый маленький, посетим 4 парадные в духе Санкт-Петербурга. Также мы пройдём «проходными дворами», прямо как в кино (может быть даже на сьёмки попадём), увидим места, где отдыхают и работают местные жители, рассмотрим контрасты дорогих домов и уличного арт-искусства. Вместе узнаем мистические истории и разгадаем загадки. И, конечно же, выпьем кофе в атмосферном кафе. Важная информация: Одевайтесь по погоде и обязательно в удобной обуви — ведь мы будем много гулять.
По четвергам с 11:00 до 15:00 и воскресеньям с 11:00 до 17:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Доходные дома XIX века
- Петербургские парадные
- Дворы-колодцы
- Проходные дворы
- Дом архитектора Астории
- Двор-декорацию
- Уличное арт-искусство
- Места, где отдыхают и работают местные жители
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Метро Горьковская
Завершение: Метро Петроградская
Когда и сколько длится?
Когда: По четвергам с 11:00 до 15:00 и воскресеньям с 11:00 до 17:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Одевайтесь по погоде и обязательно в удобной обуви - ведь мы будем много гулять
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Тарасова
21 окт 2025
Е
Елена
4 сен 2025
Были на экскурсии удивительная Петроградка. Экскурсия познавательная, охватывает несколько улиц, дворов, с посещением парадных. Экскурсовод Наталья заостряет внимание на разнообразие стилей и их различия доступным и интересным языком. Были приятно удивлены полученному бонусу по окончании экскурсии. Спасибо.
А
Анастасия
20 авг 2025
В свой День Рождения решила провести время с пользой.
Заказала экскурсию по Петроградке и не прогадала.
Ничего лишнего, интересно и легко)
Спасибо
Заказала экскурсию по Петроградке и не прогадала.
Ничего лишнего, интересно и легко)
Спасибо
П
Полина
14 авг 2025
Посетили экскурсию и хотели бы еще раз выразить благодарность экскурсоводу Наталье за прекрасную работу. Ее стиль нас покорил: мягко, спокойно, с любовью к Петроградке, внимательно к нам, но без напористости
М
Марина
29 июл 2025
Спасибо большое за гиду Наталье за эту неторопливую и познавательную прогулку. Дети узнали петроградку с новой стороны, мы с мужем насладились видами и закоулками.
Благодарю также за то что учли все пожелания и наши обстоятельства. Буду рада вернуться к вам и вашему сайту еще и еще💚
Благодарю также за то что учли все пожелания и наши обстоятельства. Буду рада вернуться к вам и вашему сайту еще и еще💚
М
Марина
1 июл 2025
28.06.2025 мы прогулялись по Петроградке с замечательным гидом Натальей, узнали историю района, посмотрели интересные дворы колодцы, заглянули в удивительные парадные, увидели все изнутри, это было невероятно! Наталье огромное спасибо за экскурсию!
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга
-
15%
Групповая
до 25 чел.
Лабиринты Петроградки: закрытые парадные и дворы-колодцы
Начало: Каменноостровский пр., 37Д
Расписание: см. календарь
Сегодня в 14:30
Завтра в 11:00
1003.90 ₽
1181 ₽ за человека
Групповая
до 20 чел.
Дворы и дворцы Петроградки: прогулка во времени
Исследовать один из самых колоритных районов Петербурга и заглянуть на 200 лет в прошлое
Начало: В районе метро «Петроградская»
Расписание: в среду в 15:00, в воскресенье в 11:00
30 ноя в 11:00
7 дек в 11:00
1188 ₽ за человека
Индивидуальная
Тихой стороной Петроградки
Откройте для себя нетуристическую Петроградку, где история и современность переплетаются в каждом переулке. Узнайте тайны прошлого и настоящего
Начало: У станции метро Спортивная
1 дек в 09:00
2 дек в 09:00
от 5000 ₽ за человека