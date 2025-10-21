Мои заказы

Удивительная Петроградка

Прогулка по Петроградке — знаменитому современному району Санкт-Петербурга, наполненному контрастами, мистикой и тайнами.

Увидеть своими глазами тот самый Питер с его архитектурой, парадными, проходными дворами, уличным арт-искусством и погрузиться в атмосферу исторического города.
5
6 отзывов
Удивительная Петроградка

Описание экскурсии

Удивительная Петроградка Петроградка — это знаменитый район города, наполненный контрастами. Дорогие доходные дома, парадные, современные арты художников и дворы-колодцы необычных форм. Здесь есть своя атмосфера с долей мистики, тайн и загадок. Здесь вы увидите места с потрясающей архитектурой и особой питерской атмосферой и поистине почувствуете душу Санкт-Петербурга. Прогулка по колоритному району Мы пройдем по музею под открытым небом, заглянем во дворы-колодцы, хранящие тайны, и найдём самый маленький, посетим 4 парадные в духе Санкт-Петербурга. Также мы пройдём «проходными дворами», прямо как в кино (может быть даже на сьёмки попадём), увидим места, где отдыхают и работают местные жители, рассмотрим контрасты дорогих домов и уличного арт-искусства. Вместе узнаем мистические истории и разгадаем загадки. И, конечно же, выпьем кофе в атмосферном кафе. Важная информация: Одевайтесь по погоде и обязательно в удобной обуви — ведь мы будем много гулять.

По четвергам с 11:00 до 15:00 и воскресеньям с 11:00 до 17:00

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Доходные дома XIX века
  • Петербургские парадные
  • Дворы-колодцы
  • Проходные дворы
  • Дом архитектора Астории
  • Двор-декорацию
  • Уличное арт-искусство
  • Места, где отдыхают и работают местные жители
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Метро Горьковская
Завершение: Метро Петроградская
Когда и сколько длится?
Когда: По четвергам с 11:00 до 15:00 и воскресеньям с 11:00 до 17:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Одевайтесь по погоде и обязательно в удобной обуви - ведь мы будем много гулять
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
6
4
3
2
1
Т
Тарасова
21 окт 2025
Е
Елена
4 сен 2025
Были на экскурсии удивительная Петроградка. Экскурсия познавательная, охватывает несколько улиц, дворов, с посещением парадных. Экскурсовод Наталья заостряет внимание на разнообразие стилей и их различия доступным и интересным языком. Были приятно удивлены полученному бонусу по окончании экскурсии. Спасибо.
А
Анастасия
20 авг 2025
В свой День Рождения решила провести время с пользой.
Заказала экскурсию по Петроградке и не прогадала.
Ничего лишнего, интересно и легко)
Спасибо
П
Полина
14 авг 2025
Посетили экскурсию и хотели бы еще раз выразить благодарность экскурсоводу Наталье за прекрасную работу. Ее стиль нас покорил: мягко, спокойно, с любовью к Петроградке, внимательно к нам, но без напористости
читать дальше

и излишка информации, от которого быстро падает внимание. За два часа экскурсии мы увидели много удивительных мест, не только не устали, но и запомнили все, что нам рассказала Наталья. Поверьте, таких экскурсоводов встретишь не часто)

М
Марина
29 июл 2025
Спасибо большое за гиду Наталье за эту неторопливую и познавательную прогулку. Дети узнали петроградку с новой стороны, мы с мужем насладились видами и закоулками.
Благодарю также за то что учли все пожелания и наши обстоятельства. Буду рада вернуться к вам и вашему сайту еще и еще💚
М
Марина
1 июл 2025
28.06.2025 мы прогулялись по Петроградке с замечательным гидом Натальей, узнали историю района, посмотрели интересные дворы колодцы, заглянули в удивительные парадные, увидели все изнутри, это было невероятно! Наталье огромное спасибо за экскурсию!

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

