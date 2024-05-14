Входной билет действителен для однократного прохода на выбранный сеанс и маршрут только в день посещения, попасть в музей можно в течение 30 минут с момента начала сеанса. Вы сможете самостоятельно осмотреть экспозицию без участия гида.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30
Описание билета
Заявка на покупку билета
- Оставить заявку на покупку билета можно только на даты, доступные в календаре. Если нужного вам дня нет — значит, все билеты проданы, или музей ещё не открыл продажу на эти даты.
- При оставлении заявки на покупку билета необходимо указать ФИО человека, на которого будет оформлен заказ.
- После оказания услуги по покупке билета при необходимости возврата билета обратитесь в нашу службу поддержки.
Льготные билеты
- Оставить заявку на льготный билет можно только в дополнение к стандартному билету.
- К одному билету на взрослого можно добавить максимум 3 детских бесплатных билета.
- Обязательно возьмите с собой удостоверение личности и документы, подтверждающие право на получение льготы. В случае отсутствия документов музей может отказать во входе.
Как воспользоваться билетом
После оказания услуги по покупке билета на вашу электронную почту придёт билет с адреса музея. Сохраните его на мобильном устройстве, чтобы отсканировать на входе.
- Билет действителен только на выбранную вами дату и время.
- Попасть в музей можно в течение 30 минут с момента начала сеанса.
- Время осмотра экспозиции ограничено только часами работы музея.
Посещение музея
- Приобретаемый билет включает посещение постоянной экспозиции дворца и временной выставки “Школа Филонова”.
- Чтобы дополнить самостоятельный осмотр экспозиции, вы можете воспользоваться прокатом аудиогида (при наличии у музея такой возможности). Аудиогид оплачивается дополнительно в кассе музея.
Организационные детали
Обратите внимание:
- Оплата нашей услуги по покупке билета Пушкинской картой недоступна.
- В праздничные дни и каникулы на входе для посетителей с интернет-билетами могут образовываться небольшие очереди (около 10 минут). Планируйте свое время заранее.
Часы посещения музея:
- Понедельник: 10:00 — 20:00.
- Среда, пятница, суббота, воскресенье: 10:00 — 18:00.
- Четверг: 13:00 — 21:00.
- 31 декабря и 1 января музей не работает.
в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00 и 16:30
Выбрать дату
Стоимость билета
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослые РФ и ЕАЭС
|600 ₽
|Дети от 7 до 14 лет
|200 ₽
|Пенсионер РФ и ЕАЭС
|400 ₽
|Студенты РФ и ЕАЭС
|400 ₽
|Школьники от 14 лет и старше (РФ и ЕАЭС)
|400 ₽
|Инвалиды I, II группы
|Бесплатно
|Сопровождающий инвалида I, II группы (РФ и ЕАЭС)
|Бесплатно
|Взрослые (не граждане РФ и ЕАЭС)
|1 000 ₽
|Дошкольники
|Бесплатно
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Мраморного дворца (ближайшая станция метро - «Невский проспект»)
Когда и как рано покупать?
Когда: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00 и 16:30
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Трипстер — Организатор в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 4278 туристов
Предлагаем билеты в Русский музей — разные корпуса и филиалы. В Михайловском дворце экспонируется живопись 13-19 веков. В корпусе Бенуа — произведения художников и скульпторов конца 19 — начала 21Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.3
Основано на 14 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Михаил
14 мая 2024
Мраморный дворец наполовину пуст,
экспозиции демонтированы
экспозиции демонтированы
Трипстер
Ответ организатора:
Михаил, добрый день!
Спасибо за ваш отзыв!
Сожалеем, что вы не полностью довольны посещением:(
На Трипстере мы предлагаем только билет без очереди. На работу самого музея, его сотрудников и экспозицию мы не влияем.
С уважением,
Команда Трипстера
Спасибо за ваш отзыв!
Сожалеем, что вы не полностью довольны посещением:(
На Трипстере мы предлагаем только билет без очереди. На работу самого музея, его сотрудников и экспозицию мы не влияем.
С уважением,
Команда Трипстера
Наталия
6 мая 2024
Не была в Мраморном дворце с советских времён. Добралась и очень довольна! Особенно понравились выставки современного искусства и даров антиквариата. Сами дворцовые палаты еще не восстановлены, но грандиозность и шедевральность дворца не оставляют без восхищения. Спасибо!
Т
Татьяна
2 мая 2024
Посещение дворца мне понравилось. Великолепные залы, удивительные потолки, шикарная лестница!!! Разочаровало современное искусство, я не сторонник такого выражения эмоций в живописи. Моё мнение, что современные творения должны выставляться в современных помещениях, а не в исторических зданиях.
А
Алина
26 фев 2024
Ходили вдвоем с сыном-школьником, посмотрели все действующие выставки. Впечатлили многие экспонаты, а также интерьеры самого дворца. Сильное впечатление произвела экспозиция "Серое вещество". Очень жаль, что закрыт третий этаж, и у нас не было возможности осмотреть другие постоянные экспозиции. С интересом вернемся в музей.
Н
Наталья
28 янв 2024
Экскурсия прошла замечательно!!! 100%
С
Светлана
22 янв 2024
Очень удобная опция. Сама экспозиция мала и впечатления не произвела, но к покупке билетов на вход никаких претензий.
Вера
15 дек 2023
Добрый день,во дворце можно посмотреть 3 зала,в 1 нет входа,в зимний сад тоже нет входа смотришь через дверь,а остальные залы это выставка Философа. Жаль что нельзя все посмотреть входя в залы зимний сад.
В
Владимир
12 дек 2023
Зимой очень холодно в мраморном дворце, охрана и работники в зимней одежде, зато посетителей всех раздевают. Зимой не рекомендую.
Трипстер
Ответ организатора:
Владимир, добрый день!
Спасибо за ваш отзыв!
Сожалеем, что вы не полностью довольны посещением:(
На Трипстере мы предлагаем только билет без очереди. На работу самого музея, его сотрудников и экспозицию мы не влияем.
С уважением,
Команда Трипстера
Спасибо за ваш отзыв!
Сожалеем, что вы не полностью довольны посещением:(
На Трипстере мы предлагаем только билет без очереди. На работу самого музея, его сотрудников и экспозицию мы не влияем.
С уважением,
Команда Трипстера
А
Андрей
12 ноя 2023
Все ок
Е
Екатерина
19 окт 2023
Мы покупали просто входной билет, для того, чтобы полноценно изучить дворец и побывать в мраморном зале, нужно приобретать посещения с экскурсией по дворцу, одних, без сопровождения гида в некоторые залы не пускают
Е
Елена
14 окт 2023
Экскурсия одного раза, впечатлила мраморная комната. Посетителей было очень мало. Персонал музея очень приветливый и располагающий.
Наталья
10 сен 2023
Давно хотели попасть в мраморный дворец. Экскурсия очень понравилась. Интересный материал изложен доступным языком. Удалось посмотреть и залы дворца и экспозицию картин. Дворец произвел неизгладимое впечатление. Спасибо 🙏
Н
Надежда
10 авг 2023
От дворца там 2 роскошных зала. Один в начале экскурсии, один в конце. И зайти туда нельзя, смотреть из-за верёвочки.
Ещё пара-тройка залов симпатичные, где пол красивый, где потолок. С мебелью совсем скудно. Всё остальное картины современного искусства.
В билет НЕ входит экскурсия!
Ещё пара-тройка залов симпатичные, где пол красивый, где потолок. С мебелью совсем скудно. Всё остальное картины современного искусства.
В билет НЕ входит экскурсия!
Трипстер
Ответ организатора:
Надежда, здравствуйте!
Сожалеем, что вы не полностью довольны посещением музея:(На Трипстере мы предлагаем только билет без очереди, экскурсия в стоимость действительно не входит.
С уважением, Команда Трипстера
Сожалеем, что вы не полностью довольны посещением музея:(На Трипстере мы предлагаем только билет без очереди, экскурсия в стоимость действительно не входит.
С уважением, Команда Трипстера
Светлана
5 июня 2023
Очень интересная экскурсия. Есть на что посмотреть. Впечатлилась. Рекомендую всем!
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