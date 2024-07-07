Входной билет действителен для однократного прохода на выбранный сеанс и маршрут только в день посещения, попасть в музей можно в течение 30 минут с момента начала сеанса. Вы сможете самостоятельно осмотреть экспозицию без участия гида.
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Описание билета
Заявка на покупку билета
- Оставить заявку на покупку билета можно только на даты, доступные в календаре. Если нужного вам дня нет — значит, все билеты проданы, или музей ещё не открыл продажу на эти даты.
- При оставлении заявки на покупку билета необходимо указать ФИО человека, на которого будет оформлен заказ.
- После оказания услуги по покупке билета при необходимости возврата билета обратитесь в нашу службу поддержки.
Льготные билеты
- Согласно правилам музея, билеты для посетителей льготных категорий можно купить только на месте в кассе.
- Обязательно возьмите с собой удостоверение личности и документы, подтверждающие право на получение льготы. В случае отсутствия документов, музей может отказать во входе.
Как воспользоваться билетом
После оказания услуги по покупке билета на вашу электронную почту придёт билет с адреса музея. Обязательно распечатайте его, чтобы предъявить на входе.
- Билет действителен только на выбранную вами дату и время.
- Попасть в музей можно в течение 30 минут с момента начала сеанса.
- Время осмотра экспозиции ограничено только часами работы музея.
Посещение музея
- Приобретаемый билет позволяет посетить постоянную экспозицию, билеты на временные выставки вы можете приобрести в музее самостоятельно.
- Чтобы дополнить самостоятельный осмотр экспозиции, вы можете воспользоваться прокатом аудиогида (при наличии у музея такой возможности). Аудиогид оплачивается дополнительно в кассе музея.
Организационные детали
Обратите внимание:
- Оплата нашей услуги по покупке билета Пушкинской картой недоступна.
- В праздничные дни и каникулы на входе для посетителей с интернет-билетами могут образовываться небольшие очереди (около 10 минут). Планируйте свое время заранее.
Часы посещения музея:
- Среда — воскресенье: 11:00 — 17:15.
- Понедельник и вторник — выходные.
в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30 и 17:00
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Стоимость билета
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|500 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У крейсера «Аврора»
Когда и как рано покупать?
Когда: в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30 и 17:00
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Трипстер — Организатор в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 1130 туристов
Сегодня крейсер «Аврора» — часть Центрального военно-морского музея имени императора Петра Великого в Петербурге. Мы предлагаем вам посетить легендарное судно, которое не раз прославилось в российской истории и теперь навсегда пришвартовано у Петроградской набережной. Электронный билет позволит вам пройти без очереди: познакомиться с интересной экспозицией в помещениях и исследовать палубы.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на 37 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
Г
Григорий
7 июл 2024
Все норм
А
Андрей
6 июл 2024
Супер
Лариса
5 июл 2024
Рада, что купили билеты онлайн. При наличии билета прошли без очереди в кассу. В очереди человек 50 было.
Экскурсия понравилась.
Экскурсия понравилась.
Д
Дмитрий
24 июн 2024
Супер!!! Не пришлось стоять в очереди.
А
Анна
11 июн 2024
Очень понравилось,есть,что посмотреть и почитать, документы экспонаты,все отлично, спасибо большое.
Оксана
24 мая 2024
Спасибо большое, всё очень понравилось.
Анатолий
23 мар 2024
Очень интересное мероприятие! Крейсер Аврора, интересный и исторический объект! Огорчило, то что, не объяснили заранее, что экскурсовода не будет, и все узнавать придётся самому! Так же не понравилось, что у трапа, при входе на крейсер, ходит наглый матрос, который уговаривает фотографироваться с ним, а потом называет баснословные суммы! Ему что, зарплату не платят?
К
Карина
6 мар 2024
Даже не думала, что на крейсера может быть так интересно! Прекрасная смотритель,которая отвечает на все вопросы. Серьёзно охраняемый объект. Мне очень понравилось, билеты купила на этом сайте накануне без проблем.
Анна
26 фев 2024
Замечательная услуга: купил билет здесь, распечатал и на Аврору без очереди!
М
Магдалина
13 янв 2024
В условиях нужнобыло распечатать билет. Это было проблемно, мы были проезжие. По факту это было не важно. Были на Авроре, никто не предложил даже аудио гида. Сами прошли, посмотрели. Ни
Трипстер
Ответ организатора:
Магдалина, добрый день!
Спасибо за ваш отзыв.
Сожалеем, что вы не полностью довольны посещением:(
На Трипстере мы предлагаем только билет без очереди. На работу самого музея, его сотрудников и экспозицию мы не влияем.
С уважением,
Команда Трипстера
Спасибо за ваш отзыв.
Сожалеем, что вы не полностью довольны посещением:(
На Трипстере мы предлагаем только билет без очереди. На работу самого музея, его сотрудников и экспозицию мы не влияем.
С уважением,
Команда Трипстера
Ю
Юрий
4 дек 2023
Всё хорошо. Прошли без очереди.
В
Валентина
26 ноя 2023
Удобно, что без очереди.
Юлия
18 ноя 2023
Всё отлично! Проход без очереди!
M
Mariam
10 ноя 2023
Все было отлично, спасибо вам за сервис!
Е
Елена
30 окт 2023
прошли быстро,без проблемм и очередей, хотя мы и опоздали на пол часа.
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
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