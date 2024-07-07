Г Григорий Все норм

А Андрей Супер

Лариса Рада, что купили билеты онлайн. При наличии билета прошли без очереди в кассу. В очереди человек 50 было.

Экскурсия понравилась.

Д Дмитрий Супер!!! Не пришлось стоять в очереди.

А Анна Очень понравилось,есть,что посмотреть и почитать, документы экспонаты,все отлично, спасибо большое.

Оксана Спасибо большое, всё очень понравилось.

Анатолий Очень интересное мероприятие! Крейсер Аврора, интересный и исторический объект! Огорчило, то что, не объяснили заранее, что экскурсовода не будет, и все узнавать придётся самому! Так же не понравилось, что у трапа, при входе на крейсер, ходит наглый матрос, который уговаривает фотографироваться с ним, а потом называет баснословные суммы! Ему что, зарплату не платят?

К Карина Даже не думала, что на крейсера может быть так интересно! Прекрасная смотритель,которая отвечает на все вопросы. Серьёзно охраняемый объект. Мне очень понравилось, билеты купила на этом сайте накануне без проблем.

Анна Замечательная услуга: купил билет здесь, распечатал и на Аврору без очереди!

М Магдалина читать дальше чего не понятно, скучно. Только информация, которую читаешь сам. В конце экскурсии, на выходе с крейсера нашего сына пытался обмануть парень. Он посадил голубя на плечо сыну, а потом стал требовать 3000 рублей за фото. Сын заплатил 1000, он начал вымогать деньги у нас, родителей. Какое то безобразие. 500 р за фото с моряками. Настроение было испорчено. Цена билета и услуга не соответствуют качеству. В условиях нужнобыло распечатать билет. Это было проблемно, мы были проезжие. По факту это было не важно. Были на Авроре, никто не предложил даже аудио гида. Сами прошли, посмотрели. Ни Трипстер Ответ организатора: Магдалина, добрый день!



Спасибо за ваш отзыв.

Сожалеем, что вы не полностью довольны посещением:(



На Трипстере мы предлагаем только билет без очереди. На работу самого музея, его сотрудников и экспозицию мы не влияем.



С уважением,

Команда Трипстера

Ю Юрий Всё хорошо. Прошли без очереди.

В Валентина Удобно, что без очереди.

Юлия Всё отлично! Проход без очереди!

M Mariam Все было отлично, спасибо вам за сервис!