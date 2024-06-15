Услуга по покупке билета в Русский музей: Михайловский дворец (выходные)

Навстречу шедеврам искусства 13-19 веков - быстро и удобно
Входной билет действителен для однократного прохода в выходной день на выбранный сеанс и маршрут только в дату посещения, попасть в музей можно в течение 30 минут с момента начала сеанса. Вы сможете самостоятельно осмотреть экспозицию без участия гида.
Услуга по покупке билета в Русский музей: Михайловский дворец (выходные)
Услуга по покупке билета в Русский музей: Михайловский дворец (выходные)
Услуга по покупке билета в Русский музей: Михайловский дворец (выходные)
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30

Описание билета

Заявка на покупку билета

  • Оставить заявку на покупку билета можно только на даты, доступные в календаре. Если нужного вам дня нет — значит, все билеты проданы, или музей ещё не открыл продажу на эти даты.
  • Услуга актуальна для посещения музея в выходные. Если вы планируете визит на будни, воспользуйтесь Услугой по покупке билета в Русский музей: Михайловский дворец (будни).
  • При оставлении заявки на покупку билета необходимо указать ФИО человека, на которого будет оформлен заказ
  • После оказания услуги по покупке билета при необходимости возврата билета обратитесь в нашу службу поддержки

Льготные билеты

  • Оставить заявку на льготный билет можно только в дополнение к стандартному билету
  • К одному билету на взрослого можно добавить максимум 3 детских бесплатных билета
  • Обязательно возьмите с собой удостоверение личности и документы, подтверждающие право на получение льготы. В случае отсутствия документов музей может отказать во входе.

🖼 Сделать посещение Русского музея более интересным и осознанным вам помогут экскурсии с лучшими гидами.

Как воспользоваться билетом

После оказания услуги по покупке билета на вашу электронную почту придёт билет с адреса музея. Сохраните его на мобильном устройстве, чтобы отсканировать на входе.

  • Билет действителен только на выбранную вами дату и время
  • Попасть в музей можно в течение 30 минут с момента начала сеанса
  • Время осмотра экспозиции ограничено только часами работы музея

Посещение музея

  • Приобретаемый билет позволяет посетить постоянную экспозицию музея, билеты на временные выставки вы можете приобрести в музее самостоятельно
  • Билет действителен для входа в Михайловский дворец — основное здание Русского музея
  • Чтобы дополнить самостоятельный осмотр экспозиции, вы можете воспользоваться прокатом аудиогида (при наличии у музея такой возможности). Аудиогид оплачивается дополнительно в кассе музея.

Организационные детали

Обратите внимание:

  • Оплата нашей услуги по покупке билета Пушкинской картой недоступна
  • Данная услуга актуальна для посещения музея в выходные дни. Если вы планируете визит на будни, воспользуйтесь Услугой по покупке билета в Русский музей: Михайловский дворец (будни).
  • В праздничные дни и каникулы на входе для посетителей с интернет-билетами могут образовываться небольшие очереди (около 10 минут). Планируйте свое время заранее.

Часы посещения музея:

  • Суббота, воскресенье: 10:00 — 18:00
  • 31 декабря и 1 января музей не работает

в субботу в 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00 и 18:30, в воскресенье в 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00 и 17:30

Выбрать дату

Стоимость билета

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет700 ₽
Пенсионеры500 ₽
Студенты500 ₽
Дети от 7 до 14 лет200 ₽
Школьники от 14 лет500 ₽
Инвалиды I, II группыБесплатно
Сопровождающий инвалида I, II группы (РФ и ЕАЭС)Бесплатно
ДошкольникиБесплатно
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Михайловского дворца (ближайшие станции метро - "Невский проспект", "Гостиный двор")
Когда и как рано покупать?
Когда: в субботу в 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00 и 18:30, в воскресенье в 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00 и 17:30
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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