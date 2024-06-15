Входной билет действителен для однократного прохода в выходной день на выбранный сеанс и маршрут только в дату посещения, попасть в музей можно в течение 30 минут с момента начала сеанса. Вы сможете самостоятельно осмотреть экспозицию без участия гида.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30
Описание билета
Заявка на покупку билета
- Оставить заявку на покупку билета можно только на даты, доступные в календаре. Если нужного вам дня нет — значит, все билеты проданы, или музей ещё не открыл продажу на эти даты.
- Услуга актуальна для посещения музея в выходные. Если вы планируете визит на будни, воспользуйтесь Услугой по покупке билета в Русский музей: Михайловский дворец (будни).
- При оставлении заявки на покупку билета необходимо указать ФИО человека, на которого будет оформлен заказ
- После оказания услуги по покупке билета при необходимости возврата билета обратитесь в нашу службу поддержки
Льготные билеты
- Оставить заявку на льготный билет можно только в дополнение к стандартному билету
- К одному билету на взрослого можно добавить максимум 3 детских бесплатных билета
- Обязательно возьмите с собой удостоверение личности и документы, подтверждающие право на получение льготы. В случае отсутствия документов музей может отказать во входе.
🖼 Сделать посещение Русского музея более интересным и осознанным вам помогут экскурсии с лучшими гидами.
Как воспользоваться билетом
После оказания услуги по покупке билета на вашу электронную почту придёт билет с адреса музея. Сохраните его на мобильном устройстве, чтобы отсканировать на входе.
- Билет действителен только на выбранную вами дату и время
- Попасть в музей можно в течение 30 минут с момента начала сеанса
- Время осмотра экспозиции ограничено только часами работы музея
Посещение музея
- Приобретаемый билет позволяет посетить постоянную экспозицию музея, билеты на временные выставки вы можете приобрести в музее самостоятельно
- Билет действителен для входа в Михайловский дворец — основное здание Русского музея
- Чтобы дополнить самостоятельный осмотр экспозиции, вы можете воспользоваться прокатом аудиогида (при наличии у музея такой возможности). Аудиогид оплачивается дополнительно в кассе музея.
Организационные детали
Обратите внимание:
- Оплата нашей услуги по покупке билета Пушкинской картой недоступна
- Данная услуга актуальна для посещения музея в выходные дни. Если вы планируете визит на будни, воспользуйтесь Услугой по покупке билета в Русский музей: Михайловский дворец (будни).
- В праздничные дни и каникулы на входе для посетителей с интернет-билетами могут образовываться небольшие очереди (около 10 минут). Планируйте свое время заранее.
Часы посещения музея:
- Суббота, воскресенье: 10:00 — 18:00
- 31 декабря и 1 января музей не работает
в субботу в 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00 и 18:30, в воскресенье в 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00 и 17:30
Выбрать дату
Стоимость билета
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|700 ₽
|Пенсионеры
|500 ₽
|Студенты
|500 ₽
|Дети от 7 до 14 лет
|200 ₽
|Школьники от 14 лет
|500 ₽
|Инвалиды I, II группы
|Бесплатно
|Сопровождающий инвалида I, II группы (РФ и ЕАЭС)
|Бесплатно
|Дошкольники
|Бесплатно
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Михайловского дворца (ближайшие станции метро - "Невский проспект", "Гостиный двор")
Когда и как рано покупать?
Когда: в субботу в 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00 и 18:30, в воскресенье в 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00 и 17:30
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Трипстер — Организатор в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 4120 туристов
Предлагаем билеты в Русский музей — разные корпуса и филиалы. В Михайловском дворце экспонируется живопись 13-19 веков. В корпусе Бенуа — произведения художников и скульпторов конца 19 — начала 21Задать вопрос
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