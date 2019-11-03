10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

  1. Россия
  2. Санкт-Петербург
  3. Экскурсии

  4. Петербург парадный и камерный

Прогуляться по известным и неожиданным местам Северной столицы и сформировать свой образ города

Александра
Задать вопрос
Александра – ваш гид
Как почувствовать дыхание города? Отразившийся в произведениях Пушкина и Достоевского, преодолевший блокаду, манящий творческих людей со всей страны — Петербург очень разный и открывается не сразу даже тем, кто давно живёт в нем.

Со мной вы рассмотрите парадную часть Северной столицы и погуляете по дворикам, заметите, что боковые улочки не менее «петербургские», чем главные магистрали, и влюбитесь в городские контрасты.
3500 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 6 человек
Можно с детьми
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии10 отзывов
5
Петербург парадный и камерный
Петербург парадный и камерный

Что вас ожидает

След времени в облике города
Санкт-Петербург — в прошлом блистательная столица Российской империи, осуществленная мечта царя-основателя Пётра I, который ласково называл его «мой парадиз». Вы вспомните, каким характером наделили город Гоголь, Достоевский и другие писатели, и сопоставите с реальными впечатлениями. Я расскажу о славных и печальных временах Петрограда, Петербурга и Ленинграда, пережившего блокаду в годы Великой Отечественной Войны. В семейных историях петербуржцы бережно хранят память об этом подвиге. А на набережных на розовом граните, во дворцах и храмах до сих пор виднеются шрамы от фашистских снарядов.

Сворачивая с троп
Вы совершите прогулку по знаковым местам города: пройдёте по Невскому проспекту, увидите (и, при желании, посетите) Спас-на-Крови, Казанский собор и Исаакиевский собор, с колоннады которого можно увидеть город с высоты птичьего полёта. Мы дошагаем до Дворцовой площади, Адмиралтейства и того самого Медного всадника. Но также, гуляя, будем заглядывать и на боковые улицы, не менее известные, петербургские, но камерные. Вы посетите легендарную петербургскую пышечную, пройдёте дворами Капеллы, увидите единственный в своём роде дорожный знак «Осторожно, кошки!» и узнаете, почему у петербуржцев особое отношение к этим животным. Сочетание помпезного и более жилого Петербурга создаст колоритный образ города, и пусть у каждого он будет особенный и свой.

Организационные детали

Дополнительные расходы возможны, если будем посещать соборы (по желанию).

Петербург парадный и камерный
Петербург парадный и камерный
Петербург парадный и камерный
Петербург парадный и камерный

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Александра
Александра
Меня зовут Александра, я закончила исторический факультет СПбГУ в 2012 году, несколько лет работаю экскурсоводом, много работаю с детьми. Мои родители приехали в Петербург, когда мне было 6 лет, здесь я выросла и влюбилась в белые ночи и запах моря. Разбираюсь в искусстве и истории, стараюсь сделать свои экскурсии глубокими и живыми. Буду рада показать путешественникам Эрмитаж и любимый город!
Напишите мне

10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

3 ноября 2019
Александра необыкновенный экскурсовод, было очень интересно. Спасибо! Обязательно вернемся к ней
22 сентября 2019
Экскурсия нам очень понравилась. Гид Александра отличный экскурсовод и замечательный, позитивный человек. Экскурсия по городу была познавательной и увлекательной. Александра умеет заинтересовать слушателей разных возрастов, так как наша команда была очень разновозрастной. Очень рекомендую. Спасибо, Александра, следующий раз только к Вам.
1 сентября 2019
Экскурсия очень понравилась, спасибо огромное Александре! Учла абсолютно все наши пожелания, ответила на все вопросы, идеально справилась с поставленной перед ней задачей именно вводной экскурсии для впервые увидевших город неискушенных туристов. Дочка многое запомнила, что для меня ценно, именно благодаря прекрасной подаче материала. Ходили, смотрели и отдыхали ровно так, как было комфортно, спасибо за это отдельное! Считаю цену совершенно адекватной, Александра прекрасный экскурсовод!
29 июля 2019
Хочу от имени всей нашей семьи выразить большую благодарность Александре! Наша семья очень "разношерстная" в плане исторической и эстетической подготовки, но для всех экскурсия была интересной и познавательной. Мы в Петербурге уже не в первый раз и многое видели в этом прекрасном городе. Александре удалось замечательно учесть это обстоятельство и построить экскурсию так, чтобы не повторять то, что мы знаем, но сделать акценты на необычные интересные места и обстоятельства, с которыми мы не были знакомы. Александру отличает профессионализм, грамотная речь, живой язык, глубокие познания широкая эрудиция. С удовольствием рекомендуем этого экскурсовода!
29 июля 2019
Везда в Петербург трёх подростков (11, 13 и 13 лет), были первый раз. Попросила Александру провести обзорную экскурсию, чтобы получить первое впечатление о городе. Александра справилась на 5+++!
Экскурсия была не утомительной, вся информация сжата, к месту, очень улекательно! У гида с собой была папка с дополнительными материалами, многие факты были новыми, было интересно узнать подробности о городе, об истории, архитектуре, искусстве. Дети слушали раскрыв рот и потом ещё в ходе нашего исследования города часто вспоминали Александру и её рассказ. Огромное спасибо гиду, лучше экскурсии и желать нельзя!
Очень довольны и рады за тех, кто выберет эту экскурсию - город откроется вам с самой лучшей стороны.
20 июля 2019
Экскурсия нам очень понравилась. Я в первый раз в городе и нам очень повезло с экскурсоводом Александрой. Большая умница и замечательный рассказчик. Очаровала городом и собой. Мы в восторге. Очень рекомендуем Александру в качестве гида.
29 июня 2019
Отличная экскурсия, гид образованный, увидели все значимые места!
15 июня 2019
3 часа экскурсии пролетели почти незаметно. Александра хорошо подготовлена в области искусства и архитектуры и по-настоящему увлечена этими темами. Общаться с ней легко. В общем, однозначно, можно рекомендовать.
11 июня 2019
Были с детьми на экскурсии Александры, все наши пожелания по адаптации экскурсии под детей полностью учтены :) а так же Александра пошла нам на встречу и скорректировала время экскурсии из за дождя.
Интересно, не скучно, благодарим за экскурсию!
1 сентября 2018
Отличная экскурсия, отличный гид!!! Самое главное, мальчикам 10 лет было интересно, не смотря на продолжительность и дальность экскурсии. Нам было важно для обзорной экскурсии небанального, заученного текста, а именно личного рассказа и повествования. Рекомендуем!!!

Александра проводит ещё 1 экскурсию

Отправить открытку из ЭрмитажаОтправить открытку из ЭрмитажаОтправить открытку из Эрмитажа
3700 за экскурсию
2.5 часа
140 отзывов
Прикоснуться к великолепию дворца и музейных коллекций и найти среди экспонатов то, что по душе
Эрмитаж завораживает своим величием. Каждый посетитель обнаружит здесь тот зал и те экспонаты, к которым захочет возвращаться снова и снова. Давайте искать их вместе: я покажу вам парадные покои и самые известные шедевры, а поле ваших интересов подскажет, куда дальше — будем ли мы смотреть жилые комнаты, древности Японии, картины малых голландцев или что-то другое. А в конце экскурсии отправим открытку прямо из Эрмитажа. Признайтесь, ведь вы давно этого не делали. Самое время!

Обзорные экскурсии по Санкт-Петербургу

Гуляй как петербуржецГуляй как петербуржецГуляй как петербуржец
520 за человека
2 часа
265 отзывов
Нескучная обзорная экскурсия по must-see местам и знакомство с образом жизни горожан
Эта авторская прогулка создана, чтобы не просто познакомить вас с городом на Неве, но дать реальное представление о Петербурге, без скучных «лекций» классических экскурсий. Приглашаю пройти со мной по Невскому проспекту, открывая тайны его парадных фасадов, заглянуть на площадь Искусств, найти котиков и Швецию в центре Петербурга, услышать об образе жизни петербуржцев, а также пополнить список любимых мест в городе.
Ежедневная прогулка по ПетербургуЕжедневная прогулка по ПетербургуЕжедневная прогулка по Петербургу
800 за человека
2 часа
80 отзывов
Узнать и полюбить город за 2 часа
Добро пожаловать в парадный, всегда загадочный и невероятный Петербург. Вы пройдёте по лабиринтам дворов-колодцев, взглянете на роскошнейшие дворцы Северной столицы, очутитесь там, куда не доходят туристы, посмотрите на жизнь современного города и вообразите себе его облик из прошлых столетий. Крыши, пышки, доходные дома, мосты и легенды с эпитетом «истинно петербургские» собраны в этой прогулке, чтобы город на Неве взбудоражил и ваше сердце.
Мой ПетербургМой ПетербургМой Петербург
8000 за экскурсию
3 часа
236 отзывов
Памятники города и разговоры о петровской эпохе — комфортная авто-экскурсия на седане бизнес-класса
Я покажу вам Петербург глазами человека, который родился и вырос в этом прекрасном и замечательном городе! Мы увидим его незабываемые контрасты — от величественных дворцов и соборов до бесконечных лабиринтов проходных дворов-колодцев и поговорим о значимых событиях петровских времен.
Прогулка по Невскому проспектуПрогулка по Невскому проспектуПрогулка по Невскому проспекту
От 900 за экскурсию
2 часа
33 отзыва
Познакомиться с достопримечательностями главной артерии Петербурга и их любопытными историями
«Нет ничего лучше Невского проспекта, по крайней мере в Петербурге». Чтобы убедиться в словах Гоголя, мы прогуляемся по красивейшей улице Северной столицы: проникнем в прошлое роскошных дворцов, заглянем в Елисеевский магазин и уютные дворы-колодцы, откроем секреты Казанского собора и дома Зингера. Вы узнаете, чем жил Невский в прошлые эпохи и какие истории происходили с местными обитателями. А я постараюсь сделать так, чтобы вы в полной мере ощутили магию Невского проспекта.
Классический ПетербургКлассический ПетербургКлассический Петербург
От 1440 за экскурсию
1.5 часа
170 отзывов
Обзорная прогулка по главным городским достопримечательностям
Эта экскурсия будет особенно интересна тем, кто оказался в Петербурге впервые! Это прекрасный шанс встретиться с самыми знаменитыми достопримечательностями Северной Столицы и познакомиться с историей города!
Петербург на комфортном микроавтобусеПетербург на комфортном микроавтобусеПетербург на комфортном микроавтобусе
скидка20%
6300 ₽
5040 за экскурсию
3 часа
17 отзывов
Все самые важные места города на дружеской обзорной экскурсии
Санкт-Петербург славится большим историческим центром и не всегда благоприятной для прогулок погодой. Вы насладитесь чарующими видами Северной столицы из окна микроавтобуса, в котором не страшны холод, дождь и ветер. Также мы обязательно сделаем остановки в самых красивых местах и на панорамных площадках, где Петербург предстанет перед вами во всем величии!

Выбирайте и другие экскурсии по Санкт-Петербургу

ОбзорныеНа велосипедеМузеи и искусствоФотосессииГастрономическиеРазводные мостыНочныеЗа городомТрансферыПо каналамИстория и архитектураНеобычные маршрутыПетергофГатчинаПо дворам и параднымНа автобусеДля детейПо крышамПетропавловская крепостьКрепость ОрешекЕкатерининский дворецКронштадтНа автомобилеЛетний садКунсткамераПавловскКвестыЦарское селоДворец МеньшиковаВасильевский островАлександро-Невская лавраКрейсер АврораВечерниеЭрмитажАдмиралтействоМариинский дворецДостоевскийОраниенбаумИсаакиевский соборМифы и легендыШкольныеВсеНевский проспектПо барамМихайловский замокКриминальный ПетербургЗимний дворецКазанский соборПешкомМистическиеДворцы и особнякиСоборы и храмыЛитературныеБлокадный ЛенинградГрупповыеНа корабликеСо скидкойИндивидуальныеБары и ночная жизньНа мотоцикле