10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

След времени в облике города

Санкт-Петербург — в прошлом блистательная столица Российской империи, осуществленная мечта царя-основателя Пётра I, который ласково называл его «мой парадиз». Вы вспомните, каким характером наделили город Гоголь, Достоевский и другие писатели, и сопоставите с реальными впечатлениями. Я расскажу о славных и печальных временах Петрограда, Петербурга и Ленинграда, пережившего блокаду в годы Великой Отечественной Войны. В семейных историях петербуржцы бережно хранят память об этом подвиге. А на набережных на розовом граните, во дворцах и храмах до сих пор виднеются шрамы от фашистских снарядов.

Сворачивая с троп

Вы совершите прогулку по знаковым местам города: пройдёте по Невскому проспекту, увидите (и, при желании, посетите) Спас-на-Крови, Казанский собор и Исаакиевский собор, с колоннады которого можно увидеть город с высоты птичьего полёта. Мы дошагаем до Дворцовой площади, Адмиралтейства и того самого Медного всадника. Но также, гуляя, будем заглядывать и на боковые улицы, не менее известные, петербургские, но камерные. Вы посетите легендарную петербургскую пышечную, пройдёте дворами Капеллы, увидите единственный в своём роде дорожный знак «Осторожно, кошки!» и узнаете, почему у петербуржцев особое отношение к этим животным. Сочетание помпезного и более жилого Петербурга создаст колоритный образ города, и пусть у каждого он будет особенный и свой.