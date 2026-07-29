Вода, исторические набережные и знаковые виды Петербурга — для вас.
На премиальном катере с опытным капитаном вы пройдёте по живописным рекам и каналам, а за бортом будут сменять друг друга дворцы, соборы и мосты.
На премиальном катере с опытным капитаном вы пройдёте по живописным рекам и каналам, а за бортом будут сменять друг друга дворцы, соборы и мосты.
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Пройдём по самым живописным рекам и каналам Санкт-Петербурга — и с борта вы увидите:
Крюков канал с историческими мостами и старинной застройкой.
Семимостье — место, где с одной точки открывается вид сразу на семь мостов.
Никольский Морской собор — один из красивейших храмов города.
Мариинский театр — всемирно известная сцена русского балета и оперы.
Новая Голландия — исторический остров 18 века, который стал модным общественным пространством.
Юсуповский дворец с роскошной архитектурой и богатой историей.
Исаакиевский собор — величественный символ Петербурга.
Эрмитаж и Зимний дворец — главная музейная жемчужина города.
Организационные детали
- На борту катера — мягкие диваны, стол, Bluetooth, тент, пледы, бокалы.
- С собой можете взять любые напитки и закуски.
- Домашние животные допускаются по предварительному согласованию.
- С вами будет капитан из нашей команды.
Про безопасность
- Есть спасательные жилеты для всех пассажиров. Перед отправлением проводим инструктаж.
- В случае плохой погоды или закрытия акватории мы предложим перенести прогулку.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Сенная площадь»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провели экскурсии для 313 туристов
Мы предлагаем аренду катеров для любых мероприятий. Комфортабельные судна для приятного отдыха в живописных акваториях Санкт-Петербурга.
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