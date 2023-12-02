Увидеть Петербург за 3 часа

Групповая экскурсия в Санкт-Петербурге

Обзорная автобусная экскурсия в мини-группе по историческому центру города

Обзорная экскурсия на автобусе по Петербургу — ежедневная и самая популярная.

Неудивительно: за 3 часа в тепле и комфорте вы увидите главные символы города — Дворцовую площадь и Зимний дворец, Спас на Крови и Казанский собор.

Вы будете наслаждаться красотой и слушать истории об увиденных достопримечательностях, знаменитых личностях и героях Санкт-Петербурга.
Увидеть Петербург за 3 часа
Увидеть Петербург за 3 часа
Увидеть Петербург за 3 часа
Увидеть Петербург за 3 часа
Увидеть Петербург за 3 часа
Ближайшие даты:
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет700 ₽
Дети 7-17 лет500 ₽
Дети до 6 лет250 ₽
Пенсионеры600 ₽
Студенческий599 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

За короткое время вы познакомитесь с историческим центром города и:

  • его главными площадями — Исаакиевской, Дворцовой, Сенатской
  • Невским проспектом и другими центральными улицами
  • архитектурными памятниками — Дворцовым мостом, Казанским собором, Спасом на Крови, Зимним дворцом
  • набережной Невы с видами на крейсер «Аврора» и Петропавловскую крепость
  • Стрелкой Васильевского острова и Ростральными колоннами

Остановки предполагаются у Спаса на Крови, крейсера «Аврора» (по возможности) и на Исаакиевской площади.

Организационные детали

  • Экскурсию проведёт профессиональный гид из нашей команды
  • В автобусах действует свободная рассадка

ежедневно в 11:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на улице Думская
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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