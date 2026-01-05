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Увидеть Петербург за 1,5 часа

Откройте для себя Санкт-Петербург за 1,5 часа на автобусе. Посетите знаковые места города, наслаждаясь комфортом и интересными историями от гида
Обзорная автобусная экскурсия по Санкт-Петербургу позволяет за 1,5 часа увидеть главные достопримечательности города.

Туристы смогут насладиться видами Дворцовой площади, Зимнего дворца, Спаса на Крови и Казанского собора. Остановки предусмотрены у Спаса на Крови и Исаакиевской площади. Профессиональный гид расскажет об истории города и его знаменитых жителях. Удобная свободная рассадка в автобусах обеспечивает комфортное путешествие
4.9
66 отзывов

7 причин купить эту экскурсию

  • 🚌 Комфортная поездка на автобусе
  • 🏛️ Знакомство с главными достопримечательностями
  • 📚 Интересные истории от профессионального гида
  • 🕒 Экономия времени
  • 📸 Возможность сделать красивые фотографии
  • 🌆 Наслаждение видами города
  • 👥 Подходит для всех возрастов

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Оптимальное время для экскурсии по Санкт-Петербургу - с мая по сентябрь, когда город оживает под теплыми лучами солнца. В это время комфортная погода позволяет наслаждаться прогулками по историческому центру, а продолжительные световые дни дают возможность увидеть больше достопримечательностей. Летние месяцы особенно привлекательны благодаря знаменитым белым ночам, создающим уникальную атмосферу.
Сейчас август — это идеальное время.
Увидеть Петербург за 1,5 часа
Увидеть Петербург за 1,5 часа
Увидеть Петербург за 1,5 часа

Что можно увидеть

  • Дворцовая площадь
  • Зимний дворец
  • Спас на Крови
  • Казанский собор
  • Исаакиевская площадь
  • Крейсер «Аврора»
  • Петропавловская крепость
  • Стрелка Васильевского острова
  • Ростральные колонны

Описание экскурсии

За короткое время вы познакомитесь с историческим центром города и:

  • его главными площадями — Исаакиевской, Дворцовой, Сенатской
  • Невским проспектом и другими центральными улицами
  • архитектурными памятниками — Дворцовым мостом, Казанским собором, Спасом на Крови, Зимним дворцом
  • набережной Невы с видами на крейсер «Аврора» и Петропавловскую крепость
  • Стрелкой Васильевского острова и Ростральными колоннами

Остановки предполагаются у Спаса на Крови, крейсера «Аврора» (по возможности) и на Исаакиевской площади.

Организационные детали

  • В автобусах действует свободная рассадка
  • Экскурсию проведёт профессиональный гид из нашей команды

В центре города ведутся ремонтные работы, поэтому остановки на экскурсии могут измениться.

ежедневно в 10:00 и 18:00

Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 6 раз на ближайшие дни
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Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный билет900 ₽
Дети 7-17 лет700 ₽
Дети до 6 лет350 ₽
Пенсионеры800 ₽
Студенческий800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Думская
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00 и 18:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роза
Роза — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 14916 туристов
Наша команда профессионалов предлагает увлекательные автобусные экскурсии по Санкт-Петербургу и пригородам. К вашим услугам опытные, увлечённые своим делом гиды и современные комфортабельные автобусы. До встречи!

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 66 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
60
4
5
3
1
2
1
Л
Спасибо большое за такую потрясающую экскурсию! экскурсовод Кира просто волшебница)
Спасибо большое за такую потрясающую экскурсию! экскурсовод Кира просто волшебница)
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А
все супер! очень понравилась экскурсия и как ее провели!
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И
Очень хорошая экскурсия. Чистый автобус, приятный водитель и экскурсовод. В автобусе было тепло… все понравилось. Рекомендую
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Татьяна
Экскурсия по самым знаковым местам, познавательно и очень интересно. Мы поехали на экскурсию сразу же по приезду в город. Спасибо экскурсоводу Елене за интересную подачу информации.
Экскурсия по самым знаковым местам, познавательно и очень интересно. Мы поехали на экскурсию сразу же по
Экскурсия по самым знаковым местам, познавательно и очень интересно. Мы поехали на экскурсию сразу же по
Экскурсия по самым знаковым местам, познавательно и очень интересно. Мы поехали на экскурсию сразу же по
Экскурсия по самым знаковым местам, познавательно и очень интересно. Мы поехали на экскурсию сразу же по
Экскурсия по самым знаковым местам, познавательно и очень интересно. Мы поехали на экскурсию сразу же по
Экскурсия по самым знаковым местам, познавательно и очень интересно. Мы поехали на экскурсию сразу же по
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М
Экскурсия понравилась. Проехали по всем знаковым местами Санкт-Петербурга.
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Полина
Классная экскурсия даже для тех, кто бывал в Санкт-Петербурге.
В теплом комфортабельном автобусе прокатиться по знаковым местам, посмотреть на красоты, послушать историю города - всегда хорошо!
Очень понравилась гид Евгения, просто восторг!
Обязательно с ней прокатимся ещё!
Классная экскурсия даже для тех, кто бывал в Санкт-Петербурге.
Классная экскурсия даже для тех, кто бывал в Санкт-Петербурге.
Классная экскурсия даже для тех, кто бывал в Санкт-Петербурге.
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