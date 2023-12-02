Обзорная автобусная экскурсия в мини-группе по историческому центру города
Обзорная экскурсия на автобусе по Петербургу — ежедневная и самая популярная.
Неудивительно: за 3 часа в тепле и комфорте вы увидите главные символы города — Дворцовую площадь и Зимний дворец, Спас на Крови и Казанский собор.
Вы будете наслаждаться красотой и слушать истории об увиденных достопримечательностях, знаменитых личностях и героях Санкт-Петербурга.
Неудивительно: за 3 часа в тепле и комфорте вы увидите главные символы города — Дворцовую площадь и Зимний дворец, Спас на Крови и Казанский собор.
Вы будете наслаждаться красотой и слушать истории об увиденных достопримечательностях, знаменитых личностях и героях Санкт-Петербурга.
Ближайшие даты:
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|700 ₽
|Дети 7-17 лет
|500 ₽
|Дети до 6 лет
|250 ₽
|Пенсионеры
|600 ₽
|Студенческий
|599 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает
За короткое время вы познакомитесь с историческим центром города и:
- его главными площадями — Исаакиевской, Дворцовой, Сенатской
- Невским проспектом и другими центральными улицами
- архитектурными памятниками — Дворцовым мостом, Казанским собором, Спасом на Крови, Зимним дворцом
- набережной Невы с видами на крейсер «Аврора» и Петропавловскую крепость
- Стрелкой Васильевского острова и Ростральными колоннами
Остановки предполагаются у Спаса на Крови, крейсера «Аврора» (по возможности) и на Исаакиевской площади.
Организационные детали
- Экскурсию проведёт профессиональный гид из нашей команды
- В автобусах действует свободная рассадка
ежедневно в 11:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на улице Думская
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 11:00Экскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роза — Организатор в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 8204 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Наша команда профессионалов предлагает увлекательные автобусные экскурсии по Санкт-Петербургу и пригородам. К вашим услугам опытные, увлеченные своим делом, гиды и современные комфортабельные автобусы. До встречи!
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