Обзорная автобусная экскурсия по Санкт-Петербургу позволяет за 1,5 часа увидеть главные достопримечательности города.
Туристы смогут насладиться видами Дворцовой площади, Зимнего дворца, Спаса на Крови и Казанского собора. Остановки предусмотрены у Спаса на Крови и Исаакиевской площади. Профессиональный гид расскажет об истории города и его знаменитых жителях. Удобная свободная рассадка в автобусах обеспечивает комфортное путешествие
Туристы смогут насладиться видами Дворцовой площади, Зимнего дворца, Спаса на Крови и Казанского собора. Остановки предусмотрены у Спаса на Крови и Исаакиевской площади. Профессиональный гид расскажет об истории города и его знаменитых жителях. Удобная свободная рассадка в автобусах обеспечивает комфортное путешествие
7 причин купить эту экскурсию
- 🚌 Комфортная поездка на автобусе
- 🏛️ Знакомство с главными достопримечательностями
- 📚 Интересные истории от профессионального гида
- 🕒 Экономия времени
- 📸 Возможность сделать красивые фотографии
- 🌆 Наслаждение видами города
- 👥 Подходит для всех возрастов
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Оптимальное время для экскурсии по Санкт-Петербургу - с мая по сентябрь, когда город оживает под теплыми лучами солнца. В это время комфортная погода позволяет наслаждаться прогулками по историческому центру, а продолжительные световые дни дают возможность увидеть больше достопримечательностей. Летние месяцы особенно привлекательны благодаря знаменитым белым ночам, создающим уникальную атмосферу.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Дворцовая площадь
- Зимний дворец
- Спас на Крови
- Казанский собор
- Исаакиевская площадь
- Крейсер «Аврора»
- Петропавловская крепость
- Стрелка Васильевского острова
- Ростральные колонны
Описание экскурсии
За короткое время вы познакомитесь с историческим центром города и:
- его главными площадями — Исаакиевской, Дворцовой, Сенатской
- Невским проспектом и другими центральными улицами
- архитектурными памятниками — Дворцовым мостом, Казанским собором, Спасом на Крови, Зимним дворцом
- набережной Невы с видами на крейсер «Аврора» и Петропавловскую крепость
- Стрелкой Васильевского острова и Ростральными колоннами
Остановки предполагаются у Спаса на Крови, крейсера «Аврора» (по возможности) и на Исаакиевской площади.
Организационные детали
- В автобусах действует свободная рассадка
- Экскурсию проведёт профессиональный гид из нашей команды
В центре города ведутся ремонтные работы, поэтому остановки на экскурсии могут измениться.
ежедневно в 10:00 и 18:00
Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
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Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|900 ₽
|Дети 7-17 лет
|700 ₽
|Дети до 6 лет
|350 ₽
|Пенсионеры
|800 ₽
|Студенческий
|800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Думская
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00 и 18:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роза — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 14916 туристов
Наша команда профессионалов предлагает увлекательные автобусные экскурсии по Санкт-Петербургу и пригородам. К вашим услугам опытные, увлечённые своим делом гиды и современные комфортабельные автобусы. До встречи!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 66 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Спасибо большое за такую потрясающую экскурсию! экскурсовод Кира просто волшебница)
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А
все супер! очень понравилась экскурсия и как ее провели!
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И
Очень хорошая экскурсия. Чистый автобус, приятный водитель и экскурсовод. В автобусе было тепло… все понравилось. Рекомендую
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Экскурсия по самым знаковым местам, познавательно и очень интересно. Мы поехали на экскурсию сразу же по приезду в город. Спасибо экскурсоводу Елене за интересную подачу информации.
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М
Экскурсия понравилась. Проехали по всем знаковым местами Санкт-Петербурга.
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Классная экскурсия даже для тех, кто бывал в Санкт-Петербурге.
В теплом комфортабельном автобусе прокатиться по знаковым местам, посмотреть на красоты, послушать историю города - всегда хорошо!
Очень понравилась гид Евгения, просто восторг!
Обязательно с ней прокатимся ещё!
В теплом комфортабельном автобусе прокатиться по знаковым местам, посмотреть на красоты, послушать историю города - всегда хорошо!
Очень понравилась гид Евгения, просто восторг!
Обязательно с ней прокатимся ещё!
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