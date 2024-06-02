Тарифы «Ужин Standard» и «Ужин Premium» не распространяются на места vip категории и доступны для заказа не позднее 12:00 текущего дня.

Тариф VIP включает бутылку шампанского и комплимент от шеф-повара.

Эти вопросы помогут вам сделать хорошее описание экскурсии: Напишите о деталях - Каков маршрут экскурсии? Напишите о нем настолько подробно, чтобы турист понял, что он увидит во время тура. - Что вы будете делать на экскурсии? Сделайте описание привлекательным: - Почему ваша экскурсия интересна? - В чем разница между вашей экскурсией и похожими на нее другими? - Почему пойти на экскурсию с вами путешественнику будет интереснее, чем самому гулять по городу с печатным путеводителем? Важная информация: