Ужин-круиз с живой музыкой на теплоходе «Ряпушка» к Лахта центру

Приятный вечер с ужином и живой музыкой на борту теплохода-ресторана и знакомство с городом с уникального ракурса.

Вы увидите самые примечательные здания и виды Петербурга: Крестовский остров, Петропавловскую крепость, панораму Стрелки Васильевского Острова.
4.59
293 отзыва
Ужин-круиз с живой музыкой на теплоходе «Ряпушка» к Лахта центру
Ужин-круиз с живой музыкой на теплоходе «Ряпушка» к Лахта центру
Ужин-круиз с живой музыкой на теплоходе «Ряпушка» к Лахта центру
Ближайшие даты:
Время начала: 18:30

Описание круиза

Эти вопросы помогут вам сделать хорошее описание экскурсии: Напишите о деталях - Каков маршрут экскурсии? Напишите о нем настолько подробно, чтобы турист понял, что он увидит во время тура. - Что вы будете делать на экскурсии? Сделайте описание привлекательным: - Почему ваша экскурсия интересна? - В чем разница между вашей экскурсией и похожими на нее другими? - Почему пойти на экскурсию с вами путешественнику будет интереснее, чем самому гулять по городу с печатным путеводителем? Важная информация:
  • Тарифы «Ужин Standard» и «Ужин Premium» не распространяются на места vip категории и доступны для заказа не позднее 12:00 текущего дня.
  • Тариф VIP включает бутылку шампанского и комплимент от шеф-повара.

Ежедневно в 18:30

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Стоимость круиза

Тип билетаСтоимость
Взрослый1 800 ₽
Льготный (школьники старше 12 лет, студенты, инвалиды, пенсионеры, многодетные семьи, ветераны боевых действий)1 600 ₽
Детский от 3 до 12 лет1 000 ₽
Большой VIP-стол (8 персон на 1 билет)18 990 ₽
Билет + сет «Стандарт» со свининой4 000 ₽
Билет + сет «Стандарт» вегетарианский4 000 ₽
Билет + сет «Премиум» со свининой4 500 ₽
Билет + сет «Стандарт» с курицей4 000 ₽
Билет + сет «Премиум» с курицей4 500 ₽
Билет + сет «Премиум» с щукой4 500 ₽

Ответы на вопросы

Что включено
  • Путешествие на теплоходе
  • Музыкальная программа (джаз/блюз).
Что не входит в цену
  • Еда и напитки
  • Личные расходы.
Место начала и завершения?
Адмиралтейская наб., 10, причал «Адмиралтейство»
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 18:30
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Важная информация
  • При приобретении "Детского" и "Льготного" билета будьте готовы предъявить подтверждающие документы
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.6
Основано на 293 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
212
4
55
3
16
2
6
1
4
А
2 июня 2024
Добрый день! Круиз очень понравился. Музыка и еда отличная,шашлык из свинины вкусный. Спссибо организаторам.
Ш
4 ноя 2019
Теплоход вечер Нева музыкант персонал все супер
Y
3 ноя 2019
M
23 окт 2019
Экскурсия супер! Понравилось абсолютно все! Атмосфера, Музыка, обслуживание, очень вкусная еда.
r
18 окт 2019
А
16 окт 2019
d
15 окт 2019
Экскурсия отличная, все прекрасно!
N
14 окт 2019
S
12 окт 2019
Отличная кухня и атмосфера в целом
l
9 окт 2019
R
3 окт 2019
P
30 сен 2019
Все очень хорошо.
M
28 сен 2019
S
24 сен 2019
E
23 сен 2019
Очень понравилось.

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