Вы увидите:
Эрмитаж,
Стрелку Васильевского острова,
Петропавловскую крепость,
Летний сад,
Смольный собор,
6 разводных мостов.
Изюминка речной прогулки ночью — раскрывающиеся на ваших глазах пролеты величественных петербургских мостов над акваторией Невы.
Комфорт и безопасность
Исследовать город 🏙️ вы отправитесь на комфортабельном двухпалубном теплоходе. Он прошел необходимый технический контроль, оборудован удобными сиденьями и туалетом. Обе палубы (нижняя и верхняя) застеклены и закрыты на случай дождя и холода. На корме есть большая открытая терраса на свежем воздухе. Перемещение по теплоходу свободное, с любой палубы можно выйти на открытую, спуститься потанцевать 💃, послушать живую музыку или подняться на верхнюю. Посадочные места (столик) будет на той палубе, куда приобретены билеты 🎫 музыка
Для вас будет играть известная кавер-группа.
Что важно знать
Ночные прогулки проводятся независимо от того, осуществляется ли разводка мостов в эту ночь. Актуальную информацию о разводке мостов можно узнать на сайте «Мостотреста».
В дни государственных праздников мосты не разводят: 1, 9 мая и 12 июня.
Возьмите с собой теплые вещи — на воде ночью даже летом бывает прохладно.
Продолжительность программы — 2 часа 40 минут.
О мерах предосторожности, которые будут действовать:
на причалы и теплоходы допускаются пассажиры только в масках и перчатках
при входе на причал и теплоходы проводится термометрия всех пассажиров бесконтактными термометрами. При температуре тела выше 37, 2, а также отказавшиеся от измерения пассажиры на причал и теплоход не допускаются
запрещено проносить на борт теплохода еду и напитки. Работа баров, реализация еды и напитков на данный момент запрещена
индивидуальных пледов на теплоходах нет и не будет