  1. Россия
  2. Санкт-Петербург
  3. Экскурсии

Музыкальный круиз под разводными мостами! (танцевальная музыка)

4.3
1 отзыв
Спутник П.
Спутник П. – Гид из Санкт-Петербурга
Ночной круиз на теплоходе по каналам Невы.

Вы увидите культовые достопримечательности 🏛️ Северной столицы ⭐️ и проплывете под несколькими мостами, насладитесь волшебством петербургской ночи.

На борту будут звучать российские и мировые хиты.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 🌇Подходит для вечера
  • 🌃Ночная
  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 1 100 ₽ за экскурсию

    Заказать экскурсию
Музыкальный круиз под разводными мостами! (танцевальная музыка)

Что вы увидите

  • Эрмитаж
  • Стрелку Васильевского острова
  • Петропавловскую крепость
  • Летний сад
  • Смольный собор
  • 6 разводных мостов.

Вы увидите:

    Эрмитаж,
    Стрелку Васильевского острова,
    Петропавловскую крепость,
    Летний сад,
    Смольный собор,
    6 разводных мостов.
    Изюминка речной прогулки ночью — раскрывающиеся на ваших глазах пролеты величественных петербургских мостов над акваторией Невы.
    Комфорт и безопасность
    Исследовать город 🏙️ вы отправитесь на комфортабельном двухпалубном теплоходе. Он прошел необходимый технический контроль, оборудован удобными сиденьями и туалетом. Обе палубы (нижняя и верхняя) застеклены и закрыты на случай дождя и холода. На корме есть большая открытая терраса на свежем воздухе. Перемещение по теплоходу свободное, с любой палубы можно выйти на открытую, спуститься потанцевать 💃, послушать живую музыку или подняться на верхнюю. Посадочные места (столик) будет на той палубе, куда приобретены билеты 🎫 музыка
    Для вас будет играть известная кавер-группа.
    Что важно знать
    Ночные прогулки проводятся независимо от того, осуществляется ли разводка мостов в эту ночь. Актуальную информацию о разводке мостов можно узнать на сайте «Мостотреста».
    В дни государственных праздников мосты не разводят: 1, 9 мая и 12 июня.
    Возьмите с собой теплые вещи — на воде ночью даже летом бывает прохладно.
    Продолжительность программы — 2 часа 40 минут.

    О мерах предосторожности, которые будут действовать:

      на причалы и теплоходы допускаются пассажиры только в масках и перчатках
      при входе на причал и теплоходы проводится термометрия всех пассажиров бесконтактными термометрами. При температуре тела выше 37, 2, а также отказавшиеся от измерения пассажиры на причал и теплоход не допускаются
      запрещено проносить на борт теплохода еду и напитки. Работа баров, реализация еды и напитков на данный момент запрещена
      индивидуальных пледов на теплоходах нет и не будет
      Что входит
      • Ночная теплоходная прогулка
      • Живая музыка
      Что не входит
      • Услуги гидов
      • Личные расходы
      Начало и место завершения
      🚩 Английская набережная, д. 2

      Выберите дату для вашей экскурсии

      • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
      • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
      • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
      • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
      🕐 Показать доступные даты
      Спутник П.
      Спутник П.
      Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
      Напишите мне

      1 отзыв оставили туристы

      Спутник П. проводит ещё 5 экскурсий

      В Петергоф на метеоре и Нижний парк без очередей
      1 400
      5 часов
      В Петергоф на метеоре и Нижний парк без очередей
      28 отзывов
      Ночная прогулка под разводными мостами по рекам и каналам Петербурга
      900
      1.5 часа
      Ночная прогулка под разводными мостами по рекам и каналам Петербурга
      0 отзывов
      Прогулка на теплоходе «Северная Венеция»: реки, каналы и мосты
      700
      1.25 часа
      Прогулка на теплоходе «Северная Венеция»: реки, каналы и мосты
      0 отзывов
      Автобусная групповая экскурсия в Петергоф с посещением парка
      1 500
      4.5 часов
      Автобусная групповая экскурсия в Петергоф с посещением парка
      0 отзывов
      Северные острова с выходом в Финский залив
      850
      1.45 часа
      Северные острова с выходом в Финский залив
      0 отзывов

      Еще несколько необычных экскурсий в Санкт-Петербурге

      Доходные дома Петербурга через проходные дворы к парадным лестницам
      790
      2 часа
      Доходные дома Петербурга через проходные дворы к парадным лестницам
      2037 отзывов
      Весь центр Петербурга с крыши
      1 150
      1 час
      Весь центр Петербурга с крыши
      1503 отзыва
      Прогулка на теплоходе «Северная Венеция»: 5 рек и каналов, 30 мостов
      600
      1.25 часа
      Прогулка на теплоходе «Северная Венеция»: 5 рек и каналов, 30 мостов
      1198 отзывов
      Эрмитаж - Зимний дворец. Входной ваучер
      700
      2 часа
      Эрмитаж - Зимний дворец. Входной ваучер
      1169 отзывов
      Знакомство с Петербургом. Обзорная экскурсия на автобусе
      750
      1.5 часа
      Знакомство с Петербургом. Обзорная экскурсия на автобусе
      752 отзыва
      Большое путешествие — Петергоф, Кронштадт и форт Константин
      1 890
      10 часов
      Большое путешествие — Петергоф, Кронштадт и форт Константин
      734 отзыва