Вы увидите:

Эрмитаж,

Стрелку Васильевского острова,

Петропавловскую крепость,

Летний сад,

Смольный собор,

6 разводных мостов.

Изюминка речной прогулки ночью — раскрывающиеся на ваших глазах пролеты величественных петербургских мостов над акваторией Невы.

Комфорт и безопасность

Исследовать город 🏙️ вы отправитесь на комфортабельном двухпалубном теплоходе. Он прошел необходимый технический контроль, оборудован удобными сиденьями и туалетом. Обе палубы (нижняя и верхняя) застеклены и закрыты на случай дождя и холода. На корме есть большая открытая терраса на свежем воздухе. Перемещение по теплоходу свободное, с любой палубы можно выйти на открытую, спуститься потанцевать 💃, послушать живую музыку или подняться на верхнюю. Посадочные места (столик) будет на той палубе, куда приобретены билеты 🎫 музыка

Для вас будет играть известная кавер-группа.

Что важно знать

Ночные прогулки проводятся независимо от того, осуществляется ли разводка мостов в эту ночь. Актуальную информацию о разводке мостов можно узнать на сайте «Мостотреста».

В дни государственных праздников мосты не разводят: 1, 9 мая и 12 июня.

Возьмите с собой теплые вещи — на воде ночью даже летом бывает прохладно.

Продолжительность программы — 2 часа 40 минут.

О мерах предосторожности, которые будут действовать:

на причалы и теплоходы допускаются пассажиры только в масках и перчатках

при входе на причал и теплоходы проводится термометрия всех пассажиров бесконтактными термометрами. При температуре тела выше 37, 2, а также отказавшиеся от измерения пассажиры на причал и теплоход не допускаются

запрещено проносить на борт теплохода еду и напитки. Работа баров, реализация еды и напитков на данный момент запрещена

индивидуальных пледов на теплоходах нет и не будет