Какая первая столица Руси? Думаете, Новгород? Многие историки готовы с вами поспорить.
Именно Старую Ладогу считают древнейшим городом России и первой официальной резиденцией Рюрика и его дружины. Приглашаем вас прикоснуться к этой интереснейшей странице истории. Прогуляться по старинной крепости под рассказы гида о Руси, Рюрике и Старой Ладоге.
Именно Старую Ладогу считают древнейшим городом России и первой официальной резиденцией Рюрика и его дружины. Приглашаем вас прикоснуться к этой интереснейшей странице истории. Прогуляться по старинной крепости под рассказы гида о Руси, Рюрике и Старой Ладоге.
Описание экскурсии
Путь из Санкт-Петербурга до Старой Ладоги на автомобиле займёт около 2,5 часов. Там вы осмотрите самостоятельно Староладожскую церковь, расположившуюся на живописном берегу реки Волхов. Услышите увлекательную историю о цитадели и самой Старой Ладоге. Узнаете, каким веком датируется постройка и почему именно в этих краях Рюрик начал своё правление.
По желанию можно посетить мужской Никольский и женский Успенский монастыри, древние могильные курганы, в одном из которых лежит, может быть, Рюрик, а может, и Вещий Олег. На обед рекомендуем заглянуть в атмосферный ресторан «Князь Рюрик».
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены трансфер на кроссовере Lifan X60 и услуги гида
- Программа будет интересна взрослым и школьникам от 10 лет
- Женщинам необходимо взять с собой платок для посещения храмов в монастырях
- Экскурсию в Ладожской крепости проведут местные экскурсоводы
Дополнительные расходы:
- Вход на территорию Староладожской крепости — 300 ₽/чел.
- Посещение местного археологического музея — 300 ₽/чел.
- Вход в храм Святого Георгия — 100 ₽/чел.
- Обед в ресторане — от 800 ₽
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе метро «Площадь Восстания»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 646 туристов
Уже несколько лет проводим обзорные мотопрогулки по Петербургу и мотопутешествия по его окрестностям. Наши опытные водители станут для вас надёжными проводниками, покажут главные достопримечательности, развод мостов, красоту белых ночей и
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Очень интересная экскурсия. Познавательно. Рекомендую всем любителям истории. Рассказ экскурсовода в крепости был насыщенным и содержательным. Зимой в крепости некоторые объекты не доступны для посещения. Будет повод приехать ещё раз в теплое время. Мы были на экскурсии в понедельник, было совсем мало других посетителей. В женском монастыре и вовсе было пусто.
Вам был полезен этот отзыв?
А
Очень интересная, познавательная экскурсия. Не утомительная, несмотря на двухчасовой переезд.
Прогулялись по Староладожской крепости под увлекательный рассказ профессионального гида.
Виды на реку Волхов действительно захватывающие, как и запахи на берегу.
Помимо крепости посетили
Прогулялись по Староладожской крепости под увлекательный рассказ профессионального гида.
Виды на реку Волхов действительно захватывающие, как и запахи на берегу.
Помимо крепости посетили
Вам был полезен этот отзыв?
а
Организатора на маршруте не было. Водитель - случайное лицо, поэтому оценивать его компетенции не корректно. Если использовать такси, и заказ экскурсии на месте, то выйдет явно дешевле, а эффект тот же.
Наталья
Ответ организатора:
Добрый день! Мы приносим свои самые искренние извинения, что у вас оставила наша экскурсия только негативные эмоции. После экскурсии вы
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии на «В древнюю Старую Ладогу - на комфортабельном автомобиле»
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Петербурга - в первую столицу Руси, Старую Ладогу
Побывать у истоков государства, открыть историю цитадели со святынями 12 в. и навестить Вещего Олега
Начало: По договорённости
Завтра в 08:00
9 авг в 08:00
от 26 000 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
до 15 чел.
Старая Ладога - первая столица Руси и музей прорыва блокады Ленинграда
Прикоснуться к легендам первой столицы Руси в однодневном автобусном туре из Санкт-Петербурга
Начало: На Площади искусств
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:00
12 авг в 08:00
15 авг в 08:00
4480 ₽ за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Знакомство со Старой Ладогой - на мотоциклах и в мини-группе
Побывать в древнейшей столице Руси и исследовать её крепость
Начало: В районе Невского проспекта
Расписание: ежедневно в 09:00
9 авг в 09:00
10 авг в 09:00
21 500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
В древний Тихвин и Старую Ладогу из Санкт-Петербурга
Зайти в старинные монастыри, посетить первую столицу Руси и увидеть знаковые места по пути
Начало: У метро «Улица Дыбенко»
11 авг в 07:00
12 авг в 07:00
от 43 900 ₽ за всё до 4 чел.
от 25 000 ₽ за экскурсию