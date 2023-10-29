В древнюю Старую Ладогу - на комфортабельном автомобиле

Посетить первую столицу Руси и услышать преданья старины глубокой

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Какая первая столица Руси? Думаете, Новгород? Многие историки готовы с вами поспорить.

Именно Старую Ладогу считают древнейшим городом России и первой официальной резиденцией Рюрика и его дружины. Приглашаем вас прикоснуться к этой интереснейшей странице истории. Прогуляться по старинной крепости под рассказы гида о Руси, Рюрике и Старой Ладоге.
В древнюю Старую Ладогу - на комфортабельном автомобиле
В древнюю Старую Ладогу - на комфортабельном автомобиле
В древнюю Старую Ладогу - на комфортабельном автомобиле
В древнюю Старую Ладогу - на комфортабельном автомобиле
В древнюю Старую Ладогу - на комфортабельном автомобиле
В древнюю Старую Ладогу - на комфортабельном автомобиле
В древнюю Старую Ладогу - на комфортабельном автомобиле
В древнюю Старую Ладогу - на комфортабельном автомобиле
В древнюю Старую Ладогу - на комфортабельном автомобиле
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Путь из Санкт-Петербурга до Старой Ладоги на автомобиле займёт около 2,5 часов. Там вы осмотрите с гидом Староладожскую церковь, расположившуюся на живописном берегу реки Волхов. Услышите увлекательную историю о цитадели и самой Старой Ладоге. Узнаете, каким веком датируется постройка и почему именно в этих краях Рюрик начал своё правление.

По желанию можно посетить мужской Никольский и женский Успенский монастыри, древние могильные курганы, в одном из которых лежит, может быть, Рюрик, а может, и Вещий Олег. На обед рекомендуем заглянуть в атмосферный ресторан «Князь Рюрик».

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены трансфер на кроссовере Lifan X60 и услуги гида
  • Программа будет интересна взрослым и школьникам от 10 лет
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы:

  • Вход на территорию Староладожской крепости — 50 руб. /чел.
  • Посещение местного археологического музея — 250 руб. /чел.
  • Вход в храм Святого Георгия — 100 руб. /чел.
  • Обед в ресторане — от 800 руб.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе метро «Площадь Восстания»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Индивидуальные
На машине
Можно с детьми
Для школьников
История и архитектура
Летние
Святые места
Выездные
На весь день
Соборы и храмы
Монастыри, церкви, храмы
Старая Ладога
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