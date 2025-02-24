Мои заказы

В древнюю Старую Ладогу - на комфортабельном автомобиле

Посетить первую столицу Руси и услышать преданья старины глубокой
Какая первая столица Руси? Думаете, Новгород? Многие историки готовы с вами поспорить.

Именно Старую Ладогу считают древнейшим городом России и первой официальной резиденцией Рюрика и его дружины. Приглашаем вас прикоснуться к этой интереснейшей странице истории. Прогуляться по старинной крепости под рассказы гида о Руси, Рюрике и Старой Ладоге.
4
3 отзыва
В древнюю Старую Ладогу - на комфортабельном автомобиле
В древнюю Старую Ладогу - на комфортабельном автомобиле
В древнюю Старую Ладогу - на комфортабельном автомобиле

Описание экскурсии

Путь из Санкт-Петербурга до Старой Ладоги на автомобиле займёт около 2,5 часов. Там вы осмотрите самостоятельно Староладожскую церковь, расположившуюся на живописном берегу реки Волхов. Услышите увлекательную историю о цитадели и самой Старой Ладоге. Узнаете, каким веком датируется постройка и почему именно в этих краях Рюрик начал своё правление.

По желанию можно посетить мужской Никольский и женский Успенский монастыри, древние могильные курганы, в одном из которых лежит, может быть, Рюрик, а может, и Вещий Олег. На обед рекомендуем заглянуть в атмосферный ресторан «Князь Рюрик».

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены трансфер на кроссовере Lifan X60 и услуги гида
  • Программа будет интересна взрослым и школьникам от 10 лет
  • Женщинам необходимо взять с собой платок для посещения храмов в монастырях
  • Экскурсию в Ладожской крепости проведут местные экскурсоводы

Дополнительные расходы:

  • Вход на территорию Староладожской крепости — 300 ₽/чел.
  • Посещение местного археологического музея — 300 ₽/чел.
  • Вход в храм Святого Георгия — 100 ₽/чел.
  • Обед в ресторане — от 800 ₽

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе метро «Площадь Восстания»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья
Наталья — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 646 туристов
Уже несколько лет проводим обзорные мотопрогулки по Петербургу и мотопутешествия по его окрестностям. Наши опытные водители станут для вас надёжными проводниками, покажут главные достопримечательности, развод мостов, красоту белых ночей и
читать дальшеуменьшить

ночного Петербурга. У нас много программ, но по вашему желанию составим индивидуальный маршрут. Также можем задействовать мотоциклы на вашем мероприятии и принимаем заявки на участие в мотопробегах в качестве пассажиров. С нами вы получите море ярких впечатлений!

Отзывы и рейтинг

4
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
1
Елизавета
Очень интересная экскурсия. Познавательно. Рекомендую всем любителям истории. Рассказ экскурсовода в крепости был насыщенным и содержательным. Зимой в крепости некоторые объекты не доступны для посещения. Будет повод приехать ещё раз в теплое время. Мы были на экскурсии в понедельник, было совсем мало других посетителей. В женском монастыре и вовсе было пусто.
Очень интересная экскурсия. Познавательно. Рекомендую всем любителям истории. Рассказ экскурсовода в крепости был насыщенным и содержательным.
Очень интересная экскурсия. Познавательно. Рекомендую всем любителям истории. Рассказ экскурсовода в крепости был насыщенным и содержательным.
Очень интересная экскурсия. Познавательно. Рекомендую всем любителям истории. Рассказ экскурсовода в крепости был насыщенным и содержательным.
Вам был полезен этот отзыв?
А
Очень интересная, познавательная экскурсия. Не утомительная, несмотря на двухчасовой переезд.
Прогулялись по Староладожской крепости под увлекательный рассказ профессионального гида.
Виды на реку Волхов действительно захватывающие, как и запахи на берегу.
Помимо крепости посетили
читать дальшеуменьшить

мужской и женский монастыри и древние могильные курганы, под которыми по одной из версий находится могила Вещего Олега.
Отдельное спасибо водителю - Игорь с комфортом домчал нас от Московского вокзала до Старой Ладоги за два с небольшим часа несмотря на начинающиеся пробки на выезде из Санкт-Петербурга, а на обратном пути доставил прямо к нашим апартаментам. Это было чрезвычайно удобно!
По дороге купили вкуснейшую наисвежайшую копченую рыбу.
Спасибо большое за комфортную и интересную поездку.

Вам был полезен этот отзыв?
а
Организатора на маршруте не было. Водитель - случайное лицо, поэтому оценивать его компетенции не корректно. Если использовать такси, и заказ экскурсии на месте, то выйдет явно дешевле, а эффект тот же.
Наталья
Наталья
Ответ организатора:
‎Добрый день! Мы приносим свои самые искренние извинения, что у вас оставила наша экскурсия только негативные эмоции. После экскурсии вы
читать дальшеуменьшить

дали нам положительную обратную связь, сейчас мы очень удивлены такому отзыву. Да, экскурсовод был начинающий, молодой, немного стеснительный, но он постарался провести все что необходимо по маршруту. Вас свозили по всем монастырям, показали все памятники, устроили экскурсию и доставили прямо до необходимого места. Мы учтём все ваши замечания и впредь постараемся их избежать.

Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

Похожие экскурсии на «В древнюю Старую Ладогу - на комфортабельном автомобиле»

Из Петербурга - в первую столицу Руси, Старую Ладогу
На машине
8 часов
55 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Петербурга - в первую столицу Руси, Старую Ладогу
Побывать у истоков государства, открыть историю цитадели со святынями 12 в. и навестить Вещего Олега
Начало: По договорённости
Завтра в 08:00
9 авг в 08:00
от 26 000 ₽ за всё до 4 чел.
Старая Ладога - первая столица Руси и музей прорыва блокады Ленинграда
На автобусе
9 часов
19 отзывов
Групповая
до 15 чел.
Старая Ладога - первая столица Руси и музей прорыва блокады Ленинграда
Прикоснуться к легендам первой столицы Руси в однодневном автобусном туре из Санкт-Петербурга
Начало: На Площади искусств
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:00
12 авг в 08:00
15 авг в 08:00
4480 ₽ за человека
Знакомство со Старой Ладогой - на мотоциклах и в мини-группе
На мотоцикле
7.5 часов
3 отзыва
Мини-группа
до 10 чел.
Знакомство со Старой Ладогой - на мотоциклах и в мини-группе
Побывать в древнейшей столице Руси и исследовать её крепость
Начало: В районе Невского проспекта
Расписание: ежедневно в 09:00
9 авг в 09:00
10 авг в 09:00
21 500 ₽ за человека
В древний Тихвин и Старую Ладогу из Санкт-Петербурга
На машине
13 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
В древний Тихвин и Старую Ладогу из Санкт-Петербурга
Зайти в старинные монастыри, посетить первую столицу Руси и увидеть знаковые места по пути
Начало: У метро «Улица Дыбенко»
11 авг в 07:00
12 авг в 07:00
от 43 900 ₽ за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Санкт-Петербурге
от 25 000 ₽ за экскурсию