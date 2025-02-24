Какая первая столица Руси? Думаете, Новгород? Многие историки готовы с вами поспорить. Именно Старую Ладогу считают древнейшим городом России и первой официальной резиденцией Рюрика и его дружины. Приглашаем вас прикоснуться к этой интереснейшей странице истории. Прогуляться по старинной крепости под рассказы гида о Руси, Рюрике и Старой Ладоге.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Путь из Санкт-Петербурга до Старой Ладоги на автомобиле займёт около 2,5 часов. Там вы осмотрите самостоятельно Староладожскую церковь, расположившуюся на живописном берегу реки Волхов. Услышите увлекательную историю о цитадели и самой Старой Ладоге. Узнаете, каким веком датируется постройка и почему именно в этих краях Рюрик начал своё правление.

По желанию можно посетить мужской Никольский и женский Успенский монастыри, древние могильные курганы, в одном из которых лежит, может быть, Рюрик, а может, и Вещий Олег. На обед рекомендуем заглянуть в атмосферный ресторан «Князь Рюрик».

Организационные детали

В стоимость экскурсии включены трансфер на кроссовере Lifan X60 и услуги гида

Программа будет интересна взрослым и школьникам от 10 лет

Женщинам необходимо взять с собой платок для посещения храмов в монастырях

Экскурсию в Ладожской крепости проведут местные экскурсоводы

Дополнительные расходы: