Посетить первую столицу Руси и услышать преданья старины глубокой
Какая первая столица Руси? Думаете, Новгород? Многие историки готовы с вами поспорить.
Именно Старую Ладогу считают древнейшим городом России и первой официальной резиденцией Рюрика и его дружины. Приглашаем вас прикоснуться к этой интереснейшей странице истории. Прогуляться по старинной крепости под рассказы гида о Руси, Рюрике и Старой Ладоге.
Именно Старую Ладогу считают древнейшим городом России и первой официальной резиденцией Рюрика и его дружины. Приглашаем вас прикоснуться к этой интереснейшей странице истории. Прогуляться по старинной крепости под рассказы гида о Руси, Рюрике и Старой Ладоге.
Ближайшие даты:
29
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Путь из Санкт-Петербурга до Старой Ладоги на автомобиле займёт около 2,5 часов. Там вы осмотрите с гидом Староладожскую церковь, расположившуюся на живописном берегу реки Волхов. Услышите увлекательную историю о цитадели и самой Старой Ладоге. Узнаете, каким веком датируется постройка и почему именно в этих краях Рюрик начал своё правление.
По желанию можно посетить мужской Никольский и женский Успенский монастыри, древние могильные курганы, в одном из которых лежит, может быть, Рюрик, а может, и Вещий Олег. На обед рекомендуем заглянуть в атмосферный ресторан «Князь Рюрик».
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены трансфер на кроссовере Lifan X60 и услуги гида
- Программа будет интересна взрослым и школьникам от 10 лет
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы:
- Вход на территорию Староладожской крепости — 50 руб. /чел.
- Посещение местного археологического музея — 250 руб. /чел.
- Вход в храм Святого Георгия — 100 руб. /чел.
- Обед в ресторане — от 800 руб.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе метро «Площадь Восстания»
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 396 туристов
Обзорными мото-прогулками по Петербургу и мото-путешествиями по его окрестностям наша команда занимается уже 5 лет. Но опыт наших водителей намного больше. Они станут вашими надежными проводниками, гидами и телохранителями, покажут главные достопримечательности и развод мостов, красоту белых ночей и ночного Петербурга. У нас много программ, но по вашему желанию мы составим индивидуальный маршрут. Также можем задействовать мотоциклы на вашем мероприятии и принимаем заявки на ваше участие в мотопробегах в качестве пассажиров. С нами вы получите море ярких впечатлений!!!
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