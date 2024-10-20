Это экскурсия в тёплой дружеской атмосфере по главным достопримечательностям Тихвина.
Вы прикоснётесь к эпохам шведских сражений и петровских завоеваний, ощутите атмосферу духовности и оцените красоту этих мест. Посетите два монастыря и по желанию изучите усадьбу великого композитора.
Вы прикоснётесь к эпохам шведских сражений и петровских завоеваний, ощутите атмосферу духовности и оцените красоту этих мест. Посетите два монастыря и по желанию изучите усадьбу великого композитора.
Ближайшие даты:
Время начала: 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00
Описание экскурсии
Авторская путевая экскурсия
Множество важнейших достопримечательностей и рассказов ожидают вас по дороге в Тихвин:
- История блокадного Ленинграда. Не обойдём стороной одну из самых трагических страниц Великой Отечественной войны. Путь наш лежит вдоль Ладожского озера, того самого, благодаря которому Ленинград выстоял. Вы узнаете, как защитники города сумели протянуть по озеру тонкую нить жизни
- Шлиссельбург. На маленьком острове расположилась древнейшая крепость «Орешек». Вы услышите о её многочисленных осадах и знаменитых заключённых
- Старая Ладога. Конечно, здесь будет много интересной информации — недаром Старую Ладогу, которая образовалась в середине восьмого века, называют древнейшей столицей Руси, а также «матерью городов русских»
Прибытие в Тихвин
Вы проедете по улицам города, полюбуетесь видами со смотровой площадки Фишёвой горы и услышите о важнейших событиях, происходивших здесь. Также в нашей программе:
- Тихвинский Богородичный Успенский монастырь. Местный гид расскажет вам о тернистом пути обители. Вы рассмотрите архитектурный ансамбль монастыря и его внутреннее убранство, старинные фрески и запоминающуюся звонницу. И обязательно познакомитесь с главной святыней — Тихвинской иконой Божией Матери (первообраз), чтобы её увидеть, сюда ежегодно съезжаются тысячи верующих
- Антониево-Дымский монастырь, основанный в далёком 1243 году. Вы услышите историю преподобного Антония — основателя обители. И прочувствуете тихую, светлую атмосферу, которая царит здесь. А также увидите живописное Святое озеро, в тёплые месяцы желающие смогут в нём окунуться
- Дом-музей Н. А. Римского-Корсакова (по желанию). Музей находится в доме, в котором родился великий композитор. Вы узнаете о его семье, изучите подлинные партитуры и насладитесь музыкой, которая создавалась в стенах этого дома
Примерный тайминг экскурсии:
- 07:15 — отправление из Санкт-Петербурга
- 11:30 — экскурсия по Тихвинскому Богородичному Успенскому монастырю + свободное время на обед в трапезной (советуем отведать монастырский хлеб и квас)
- 14:00 — Антониево-Дымский монастырь + свободное время на берегу целительного озера
- 15:30 — усадьба Н. А. Римского-Корсакова.
- 16:30–17:00 — отправление в Санкт-Петербург
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле или минивэне
- Дополнительно оплачивается: экскурсия в Успенском монастыре — пожертвование 250 ₽ за чел., билет в музей Римского-Корсакова (без экскурсии) — 300 ₽ за чел.
- Дом-музей Н. А. Римского-Корсакова мы посещаем по желанию и возможности (зависит от наличия билетов) — напишите, пожалуйста, заранее, если вы бы хотели в него попасть
- Экскурсия возможна и для большего количества участников — подробности уточняйте в переписке
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Улица Дыбенко»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Элеонора — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 4574 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Элеонора, я аккредитованный гид, кандидат филологических наук и увлечённый местный житель. Я работаю с командой гидов-профессионалов, мы проводим экскурсии на своих автомобилях. Наша команда существуетЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Александр
20 окт 2024
Ездил с Натальей в Тихвин в формате мини-группы. Очень доволен. Интересный рассказ. Комфортный автомобиль. Рекомендую 👍
Н
Наталья
15 окт 2024
Экскурсия прошла на высшем уровне, наверное даже сложно придумать программу. Монастырь, Дом Римского Корсакова. По дороге мы узнали много всего интересного и нового про историю края. Еще раз огромное спасибо Наталье, за чудно проведеный день. Будем рекомендовать всем своим друзьям.
Светлана
5 окт 2024
Ездили в групповой тур с Натальей. Интересный рассказ, комфортный автомобиль, забота о каждом туристе. Мы отлично и с пользой провели время. Рекомендую👍👍👍
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
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