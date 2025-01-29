Это будет путешествие в прошлое — к православным святым местам и одному из самых старых русских поселений. Вы побываете в Свято-Троицком монастыре, где хранятся нетленные мощи великого святого — молитвенника о земле Русской. В Старой Ладоге проникнетесь русским колоритом и полюбуетесь удивительными архитектурными ансамблями в обрамлении тихой природы.

Описание экскурсии

Путевые истории

По дороге вы узнаете об Ингерманландии и крепости Орешек, войнах, которые велись на приневских землях, Александре Невском и Петре I. Гид расскажет об обороне Ленинграда и легендарной Дороге жизни, а также других знаковых локациях региона. По пути мы пересечём несколько полноводных рек — Неву, Волхов, Сясь, Оять и Свирь, насладимся величием северных лесов.

Александро-Свирский монастырь

Вы побываете в монастыре, который называют Северной лаврой. Полюбуетесь памятниками архитектуры 16–19 веков и берегами Рощинского озера, заглянете в часовню, где произошло явление Святой Троицы. Узнаете о преподобном Александре Свирском и многочисленных случаях помощи святого и поймёте, почему его называют новозаветным Авраамом.

Старая Ладога

Поселение в 110 километрах от Петербурга — место величайших загадок российской истории. По мнению некоторых учёных, именно здесь располагалась первая столица Северной Руси, где начал правление князь Рюрик и проходили варяжские торговые пути. Вы увидите главные места этого удивительного города: крепость, монастыри и курганы. А ещё сможете совершить омовение в оборудованной купели древнего святого источника Параскевы Пятницы.

Организационные детали