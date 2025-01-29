В Старую Ладогу и монастырь Александра Свирского

Ощутить атмосферу духовности в древней столице Руси и Северной лавре
Это будет путешествие в прошлое — к православным святым местам и одному из самых старых русских поселений.

Вы побываете в Свято-Троицком монастыре, где хранятся нетленные мощи великого святого — молитвенника о земле Русской.

В Старой Ладоге проникнетесь русским колоритом и полюбуетесь удивительными архитектурными ансамблями в обрамлении тихой природы.
В Старую Ладогу и монастырь Александра Свирского
В Старую Ладогу и монастырь Александра Свирского
В Старую Ладогу и монастырь Александра Свирского
Ближайшие даты:
29
янв30
янв31
янв1
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фев5
фев
Время начала: 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00

Описание экскурсии

Путевые истории

По дороге вы узнаете об Ингерманландии и крепости Орешек, войнах, которые велись на приневских землях, Александре Невском и Петре I. Гид расскажет об обороне Ленинграда и легендарной Дороге жизни, а также других знаковых локациях региона. По пути мы пересечём несколько полноводных рек — Неву, Волхов, Сясь, Оять и Свирь, насладимся величием северных лесов.

Александро-Свирский монастырь

Вы побываете в монастыре, который называют Северной лаврой. Полюбуетесь памятниками архитектуры 16–19 веков и берегами Рощинского озера, заглянете в часовню, где произошло явление Святой Троицы. Узнаете о преподобном Александре Свирском и многочисленных случаях помощи святого и поймёте, почему его называют новозаветным Авраамом.

Старая Ладога

Поселение в 110 километрах от Петербурга — место величайших загадок российской истории. По мнению некоторых учёных, именно здесь располагалась первая столица Северной Руси, где начал правление князь Рюрик и проходили варяжские торговые пути. Вы увидите главные места этого удивительного города: крепость, монастыри и курганы. А ещё сможете совершить омовение в оборудованной купели древнего святого источника Параскевы Пятницы.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены услуги гида и трансфер на автомобиле Nissan Qashqai, Renault Captur, Mitsubishi Outlander, Hyundai Cretа, Audi Q5 или машине аналогичной модели. По запросу предоставим бустер для детей
  • Дополнительно оплачиваются: экскурсия в монастыре Александра Свирского (по желанию) — 250 ₽ с человека, но не менее 2000 ₽ за экскурсию; билеты в музеи Старой Ладоги; обед — по желанию
  • По запросу можем организовать ночлег в паломнической гостинице монастыря или частном секторе. Подробности обсудим в личной переписке
  • Возможен трансфер из аэропорта или вокзала. Детали также уточняйте в переписке
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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