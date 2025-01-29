Вы побываете в Свято-Троицком монастыре, где хранятся нетленные мощи великого святого — молитвенника о земле Русской.
В Старой Ладоге проникнетесь русским колоритом и полюбуетесь удивительными архитектурными ансамблями в обрамлении тихой природы.
Описание экскурсии
Путевые истории
По дороге вы узнаете об Ингерманландии и крепости Орешек, войнах, которые велись на приневских землях, Александре Невском и Петре I. Гид расскажет об обороне Ленинграда и легендарной Дороге жизни, а также других знаковых локациях региона. По пути мы пересечём несколько полноводных рек — Неву, Волхов, Сясь, Оять и Свирь, насладимся величием северных лесов.
Александро-Свирский монастырь
Вы побываете в монастыре, который называют Северной лаврой. Полюбуетесь памятниками архитектуры 16–19 веков и берегами Рощинского озера, заглянете в часовню, где произошло явление Святой Троицы. Узнаете о преподобном Александре Свирском и многочисленных случаях помощи святого и поймёте, почему его называют новозаветным Авраамом.
Старая Ладога
Поселение в 110 километрах от Петербурга — место величайших загадок российской истории. По мнению некоторых учёных, именно здесь располагалась первая столица Северной Руси, где начал правление князь Рюрик и проходили варяжские торговые пути. Вы увидите главные места этого удивительного города: крепость, монастыри и курганы. А ещё сможете совершить омовение в оборудованной купели древнего святого источника Параскевы Пятницы.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены услуги гида и трансфер на автомобиле Nissan Qashqai, Renault Captur, Mitsubishi Outlander, Hyundai Cretа, Audi Q5 или машине аналогичной модели. По запросу предоставим бустер для детей
- Дополнительно оплачиваются: экскурсия в монастыре Александра Свирского (по желанию) — 250 ₽ с человека, но не менее 2000 ₽ за экскурсию; билеты в музеи Старой Ладоги; обед — по желанию
- По запросу можем организовать ночлег в паломнической гостинице монастыря или частном секторе. Подробности обсудим в личной переписке
- Возможен трансфер из аэропорта или вокзала. Детали также уточняйте в переписке
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды