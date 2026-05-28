Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Предлагаю отправиться в увлекательное путешествие по Курортному району на северном побережье Финского залива, включая такие места, как Сестрорецк, Репино, Комарово и Зеленогорск.



Здесь вас ожидают живописные песчаные дюны, густые массивы смолистых сосен и исторические деревянные дачи и поселения, которые когда-то были излюбленными местами для отдыха выдающихся деятелей искусства и культуры. Присоединяйтесь, чтобы узнать захватывающие истории этих уникальных уголков природы!

Александр Ваш гид в Санкт-Петербурге

Описание экскурсии На северное побережье Финского залива В пути мы поговорим о петровском времени, о значении Финляндской железной дороги и окунемся в дачную атмосферу «Русской Финляндии». Нас ждут песчаные дюны, смолистые сосны и сохранившиеся деревянные дачи. По желанию, можно посетить с экскурсией Музей-шалаш, где вам расскажут о политической, культурной и повседневной жизни Петрограда и его жителей в 1917 г. Сестрорецк — это город, где воплотились замыслы Петра I. Сестрорецк становится одной из малых резиденций императора и центром оружейного производства. Мы увидим корпуса оружейного завода, и памятник первой подводной лодке петровского времени. Именно в Сестрорецке начиналась та курортная и дачная жизнь, которую воспевали поэты Серебряного века. Мы пересечём старую границу с Финляндией. И дальше нас ждут старые дачные посёлки Оллила, Куокала, Келломяки. Здесь проводили лето и богатые петербуржцы, и творческая интеллигенция: М. Горький, К. Чуковский, Ю. Анненский, О. Мандельштам и и др. Владимир Маяковский, гуляя по пляжу, сочинял поэму «Облако в штанах». Мы обязательно выйдем на этот пляж и полюбуемся заливом «всех оттенков серебра». В Куокале творил великий художник Илья Репин. Виллу «Пенаты» в поселке Репино (бывшая Куокала) можно посетить с экскурсией, или просто прогуляться по дорожкам парка, и подойти к могиле художника. Не так много осталось старинных деревянных дач начала XX века с высокими башенками, просторными верандами с разноцветными стеклами и резными наличниками. Именно такая дача принадлежала фрейлине Анне Вырубовой. Теперь — это загородный ресторан, внутри которого все напоминает прошлое: массивные буфеты, кружевные занавески, камин. Здесь вы можете заказать обед и ощутить вкус дачной жизни. Далее наш путь лежит в поселок Комарово — Келломяки. Он всегда являлся и является местом для поддержания здоровья и творческих сил русской интеллигенции. Мы сделаем остановку около «Зеленой Будки» — так называла свою дачу Анна Андреевна Ахматова. К ней приезжали в то время начинающие литераторы — Иосиф Бродский, Анатолий Найман, Василий Аксенов, Андрей Битов. По дорожкам поселка гуляли братья Стругацкие и придумали загадочную «зону» для «Пикника на обочине». Помимо деревянных дач, в Комарово будет интересно посещение музея «Келломяки-Комарово» и «Комаровского некрополя». Кладбище небольшое, на нем нашли свой последний приют знаменитые дачники поселка. Завершим экскурсию у могилы Анны Ахматовой. При желании мы можем продлить экскурсию посещением Зеленогорска. Зеленогорск — маленький городок — входит в состав Курортного района Петербурга. С XVI века это поселение называлось Терийоки. А в начале ХХ века становится частью Великого княжества Финляндского. Здесь много сохранилось от «финского прошлого»: и планировка города, и дореволюционные постройки, и атмосфера приморского курорта. Дачные Терийоки притягивали к себе ярких и творческих людей. Прогуливаясь по центральному парку Зеленогорска, мы вспомним, как труппа Мейерхольда устраивали здесь театральные сезоны, и как проводила в Терийоках летний досуг столичная публика. Главная аллея парка выходит на Золотой пляж, рядом — яхт-клуб, открытый еще в 1909 г по инициативе адмирала Скрыдлова. В парке много интересных памятников. В центре аллеи стоят ботинки неизвестного дачника, ближе к морю — главный контрабандист Терийок. Во время войн пострадали главные доминанты Зеленогорска — храмы. Ещё в начале ХХ века здесь строят Лютеранскую кирху, и, пожалуй, самую красивую Православную церковь на Карельском перешейке — Казанскую. Сейчас оба храма восстановлены. И популярность этого курортного городка напоминает курортный бум в начале прошлого века. Узнайте ещё больше на экскурсии и оцените красоту мест, сохранивших в себе невероятную историю!

