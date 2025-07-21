Мои заказы

Путешествие по первому району Петербурга

Узнать, где зарождался город и как жил на заре своего становления
Знакомясь с Санкт-Петербургом, мы восхищаемся Дворцовой и Исаакиевской площадями, Зимним дворцом и соборами.

Но знаете ли вы, где начал строиться город и какие здания были первыми? А где обитали первые жители? На экскурсии я отвечу на эти и многие другие вопросы.

Познакомлю вас с прошлым исторического района, который расположился в стороне от классических туристических маршрутов.
4.9
7 отзывов
Путешествие по первому району Петербурга© Галина
Путешествие по первому району Петербурга© Галина
Путешествие по первому району Петербурга© Галина
Ближайшие даты:
12
ноя13
ноя14
ноя16
ноя17
ноя18
ноя19
ноя
Время начала: 13:30

Описание экскурсии

  • Мы побываем на Иоанновском мосту и Троицкой площади Петроградской стороны
  • Погуляем вдоль Петровской набережной
  • Остановимся у домика Петра I и часовни Святой Живоначальной Троицы
  • Увидим постройки той эпохи, которые сохранились до наших времён

Вы узнаете, где в Санкт-Петербурге находились первые:

  • площадь
  • жилой дом
  • церковь
  • мост
  • трактир
  • порт

Вы услышите:

  • об истории земель, на которых стремительно рос город
  • привычках и мечтаниях императора Петра Великого
  • площади, которая на два столетия стала окраиной города, а затем возродилась вновь

Организационные детали

Экскурсию рекомендую для взрослых и детей от 12 лет.

ежедневно в 13:30

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе станции метро «Горьковская»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 13:30
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Галина
Галина — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 401 туриста
Неустанно поглощая литературу о Петербурге, я очень люблю делиться своими знаниями с каждым, кто пожелает присоединиться ко мне на прогулках сквозь века. Простота изложения, позитивный настрой и море увлекательной информации
читать дальше

— вот что ожидает вас на моих экскурсиях. Вместе мы обойдём город со всех сторон и откроем для себя его многоликость. Если вам нужен хороший проводник, человек, который «бережно возьмёт вас за руку», проведёт по городу и, как фокусник, будет доставать из шляпы интересные истории, то вам ко мне.

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
6
4
1
3
2
1
Г
Галия
21 июл 2025
Спасибо Галине Семёновне за прекрасную экскурсию! Очень много мало упоминаемых фактов истории основания Санкт-Петербурга, это очень интересно! Вообще считаю что это должна быть первая экскурсия для знакомства с историей города. Гид максимально ёмко, но очень интересно предоставляет информацию, мы получили массу удовольствий от экскурсии!
Спасибо Галине Семёновне за прекрасную экскурсию! Очень много мало упоминаемых фактов истории основания Санкт-Петербурга, это оченьСпасибо Галине Семёновне за прекрасную экскурсию! Очень много мало упоминаемых фактов истории основания Санкт-Петербурга, это оченьСпасибо Галине Семёновне за прекрасную экскурсию! Очень много мало упоминаемых фактов истории основания Санкт-Петербурга, это очень
Ю
Юлия
21 июл 2025
Интересная и познавательная экскурсия, спасибо за новые знания и впечатления. Экскурсовод досконально знает материал и умеет интересно рассказать. Рекомендую экскурсию!
К
Карчанова
20 июл 2025
В целом, экскурсия была интересной. Экскурсовод знает много историй и фактов о городе. Но стоит отметить, что экскурсовод часто путал названия мест, что иногда путало. При этом, общее впечатление от экскурсии все равно осталось положительным.
И
Инна
20 июл 2025
Очень насыщенная историческими фактами экскурсия! Галина готова ответить на любой возникающий вопрос и по маршруту обращает внимание на незаметные с первого взгляда, но интересные моменты, архитектуру, названия.
М
Михаил
16 июн 2025
Общее впечатление - великолепно! Галине удалось доставить удовольствие весьма искушенной и даже немного избалованной путешествиями группе друзей. С учетом того, что у нас в составе есть ребята, серьезно увлекающиеся историей, а экскурсия понравилась даже им, - это очень и очень круто! Одним словом - советуем всем. Михаил.
В
Вера
20 мар 2025
Очень интересная и необычная экскурсия. Я не первый раз в Питере, вроде много уже всего знакового видела, но даже не задумывалась, что большинство дворцов и площадей созданы значительно позже петровского времени. На экскурсии с Галиной удалось увидеть иной Петербург и погрузиться в первые годы его существования. Галина очень приятный и знающий экскурсовод. Спасибо!
Т
Татьяна
19 мар 2025
Галина оказалась милой женщиной со спокойным голосом. Она рассказывала о первой районе города с такой любовью, что понимаешь, как уважает Галина прошлое Петербурга. Много маленьких заметок, которые вырастают в красивый
читать дальше

узор. Сейчас мало кто задумывается о том, что было до.
Или как все было на самом деле.
Рассказ подкреплен различными иллюстрациями и картами. В спокойном темпе вы пройдете по точкам, на которых когда-то стояли здания, о существовании которых и не подозревали.

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга

От Сенной до Коломны: тени Петербурга и ароматы прошлого
Пешая
2.5 часа
-
5%
105 отзывов
Групповая
до 20 чел.
Петербург полусумасшедших
Исследовать неоднозначный район и узнать город через авторские ароматы
Начало: В районе метро «Спасская»
Расписание: в понедельник, вторник и пятницу в 15:00, в субботу в 11:00
Завтра в 15:00
11 ноя в 15:00
1188 ₽1250 ₽ за человека
Коломна: неизвестный Петербург
На машине
2 часа
9 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Коломна: неизвестный Петербург
Погрузитесь в атмосферу старинной Коломны, где история оживает на каждом шагу. Узнайте, почему этот район привлекал богему 19 века
Начало: В районе станции метро «Адмиралтейская»
Завтра в 10:30
11 ноя в 17:30
6000 ₽ за всё до 4 чел.
Роты - забытый район Петербурга. Аудиоэкскурсия
Пешая
2 часа
5 отзывов
Аудиогид
Роты - забытый район Петербурга. Аудиоэкскурсия
Прогуляться от Варшавского вокзала к Троицкому собору и узнать о месте, которого больше нет на карте
Начало: У Варшавского вокзала
Сегодня в 22:00
11 ноя в 08:30
1100 ₽ за экскурсию
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Санкт-Петербурге