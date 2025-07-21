Г Галия Спасибо Галине Семёновне за прекрасную экскурсию! Очень много мало упоминаемых фактов истории основания Санкт-Петербурга, это очень интересно! Вообще считаю что это должна быть первая экскурсия для знакомства с историей города. Гид максимально ёмко, но очень интересно предоставляет информацию, мы получили массу удовольствий от экскурсии!

Ю Юлия Интересная и познавательная экскурсия, спасибо за новые знания и впечатления. Экскурсовод досконально знает материал и умеет интересно рассказать. Рекомендую экскурсию!

К Карчанова В целом, экскурсия была интересной. Экскурсовод знает много историй и фактов о городе. Но стоит отметить, что экскурсовод часто путал названия мест, что иногда путало. При этом, общее впечатление от экскурсии все равно осталось положительным.

И Инна Очень насыщенная историческими фактами экскурсия! Галина готова ответить на любой возникающий вопрос и по маршруту обращает внимание на незаметные с первого взгляда, но интересные моменты, архитектуру, названия.

М Михаил Общее впечатление - великолепно! Галине удалось доставить удовольствие весьма искушенной и даже немного избалованной путешествиями группе друзей. С учетом того, что у нас в составе есть ребята, серьезно увлекающиеся историей, а экскурсия понравилась даже им, - это очень и очень круто! Одним словом - советуем всем. Михаил.

В Вера Очень интересная и необычная экскурсия. Я не первый раз в Питере, вроде много уже всего знакового видела, но даже не задумывалась, что большинство дворцов и площадей созданы значительно позже петровского времени. На экскурсии с Галиной удалось увидеть иной Петербург и погрузиться в первые годы его существования. Галина очень приятный и знающий экскурсовод. Спасибо!