Знакомясь с Санкт-Петербургом, мы восхищаемся Дворцовой и Исаакиевской площадями, Зимним дворцом и соборами.
Но знаете ли вы, где начал строиться город и какие здания были первыми? А где обитали первые жители? На экскурсии я отвечу на эти и многие другие вопросы.
Познакомлю вас с прошлым исторического района, который расположился в стороне от классических туристических маршрутов.
Но знаете ли вы, где начал строиться город и какие здания были первыми? А где обитали первые жители? На экскурсии я отвечу на эти и многие другие вопросы.
Познакомлю вас с прошлым исторического района, который расположился в стороне от классических туристических маршрутов.
Описание экскурсии
- Мы побываем на Иоанновском мосту и Троицкой площади Петроградской стороны
- Погуляем вдоль Петровской набережной
- Остановимся у домика Петра I и часовни Святой Живоначальной Троицы
- Увидим постройки той эпохи, которые сохранились до наших времён
Вы узнаете, где в Санкт-Петербурге находились первые:
- площадь
- жилой дом
- церковь
- мост
- трактир
- порт
Вы услышите:
- об истории земель, на которых стремительно рос город
- привычках и мечтаниях императора Петра Великого
- площади, которая на два столетия стала окраиной города, а затем возродилась вновь
Организационные детали
Экскурсию рекомендую для взрослых и детей от 12 лет.
ежедневно в 13:30
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе станции метро «Горьковская»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 13:30
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Галина — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 401 туриста
Неустанно поглощая литературу о Петербурге, я очень люблю делиться своими знаниями с каждым, кто пожелает присоединиться ко мне на прогулках сквозь века. Простота изложения, позитивный настрой и море увлекательной информацииЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Г
Галия
21 июл 2025
Спасибо Галине Семёновне за прекрасную экскурсию! Очень много мало упоминаемых фактов истории основания Санкт-Петербурга, это очень интересно! Вообще считаю что это должна быть первая экскурсия для знакомства с историей города. Гид максимально ёмко, но очень интересно предоставляет информацию, мы получили массу удовольствий от экскурсии!
Ю
Юлия
21 июл 2025
Интересная и познавательная экскурсия, спасибо за новые знания и впечатления. Экскурсовод досконально знает материал и умеет интересно рассказать. Рекомендую экскурсию!
К
Карчанова
20 июл 2025
В целом, экскурсия была интересной. Экскурсовод знает много историй и фактов о городе. Но стоит отметить, что экскурсовод часто путал названия мест, что иногда путало. При этом, общее впечатление от экскурсии все равно осталось положительным.
И
Инна
20 июл 2025
Очень насыщенная историческими фактами экскурсия! Галина готова ответить на любой возникающий вопрос и по маршруту обращает внимание на незаметные с первого взгляда, но интересные моменты, архитектуру, названия.
М
Михаил
16 июн 2025
Общее впечатление - великолепно! Галине удалось доставить удовольствие весьма искушенной и даже немного избалованной путешествиями группе друзей. С учетом того, что у нас в составе есть ребята, серьезно увлекающиеся историей, а экскурсия понравилась даже им, - это очень и очень круто! Одним словом - советуем всем. Михаил.
В
Вера
20 мар 2025
Очень интересная и необычная экскурсия. Я не первый раз в Питере, вроде много уже всего знакового видела, но даже не задумывалась, что большинство дворцов и площадей созданы значительно позже петровского времени. На экскурсии с Галиной удалось увидеть иной Петербург и погрузиться в первые годы его существования. Галина очень приятный и знающий экскурсовод. Спасибо!
Т
Татьяна
19 мар 2025
Галина оказалась милой женщиной со спокойным голосом. Она рассказывала о первой районе города с такой любовью, что понимаешь, как уважает Галина прошлое Петербурга. Много маленьких заметок, которые вырастают в красивый
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга
-
5%
Групповая
до 20 чел.
Петербург полусумасшедших
Исследовать неоднозначный район и узнать город через авторские ароматы
Начало: В районе метро «Спасская»
Расписание: в понедельник, вторник и пятницу в 15:00, в субботу в 11:00
Завтра в 15:00
11 ноя в 15:00
1188 ₽
1250 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Коломна: неизвестный Петербург
Погрузитесь в атмосферу старинной Коломны, где история оживает на каждом шагу. Узнайте, почему этот район привлекал богему 19 века
Начало: В районе станции метро «Адмиралтейская»
Завтра в 10:30
11 ноя в 17:30
6000 ₽ за всё до 4 чел.
Аудиогид
Роты - забытый район Петербурга. Аудиоэкскурсия
Прогуляться от Варшавского вокзала к Троицкому собору и узнать о месте, которого больше нет на карте
Начало: У Варшавского вокзала
Сегодня в 22:00
11 ноя в 08:30
1100 ₽ за экскурсию