Индивидуальная
до 5 чел.
Индивидуальная экскурсия по музею «Эрарта» в Санкт-Петербурге
Погрузитесь в мир современного искусства с профессиональным гидом-искусствоведом. Узнайте, как понимать и ценить актуальные произведения искусства
Начало: У входа в музей
Завтра в 11:00
11 дек в 11:00
8000 ₽ за всё до 5 чел.
Билеты
За современным искусством - в музей «Эрарта». Индивидуальная экскурсия
Если не полюбить, то хотя бы понять творения российских художников второй половины 20 и 21 вв
Начало: У музея «Эрарта»
Завтра в 11:00
11 дек в 11:00
8500 ₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Музей «Эрарта»: отражение времени в искусстве
Пройти пять этажей музейного крыла за час и немного разобраться в необычном и современном
Начало: В музее
11 дек в 18:00
17 дек в 15:00
1200 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ллариса25 ноября 2025Экскурсия произвела прекрасное впечатление. Эрудированность экскурсовода, желание донести информацию-выше всяких похвал. Рекомендую всем данную экскурсию.
- ЕЕкатерина21 ноября 2025Прекрасно посетили Эрарту с Дарьей. Дарья - замечательный проводник, без которого в Эрарте не обойтись, т. к. экспонатов очень много
- ДДарья15 ноября 2025Все хвалебные отзывы про Дарью - чистая правда!
Отличная экскурсия, на которой обычные предметы современного искусства становятся средством погружения в теорию современного искусства, его понимание и начало любви. Спасибо!!!!
- ААнна2 ноября 2025Никогда не понимала современное искусство, до встречи с Дарьей. Рекомендую посещать музей именно с ней, история создания произведений, скрытый смысл позволяют понять этих необычных мастеров
- ЮЮлия30 октября 2025Прекрасная экскурсия! Дарья просто влюбила нас в современное искусство) музей очень интересный, комфортный для посещения. Рекомендую!
- ААнастасия27 октября 2025Очень познавательно! Не специалист в искусстве, но - очень любопытна, всё новое и необычное привлекает!
Рада, что получила небольшое представление о том,"чем дышат" творцы-современники…
- ММария22 октября 2025Прекрасный экскурсовод и вообще приятная девушка! Интересная и понятная подача материала, думаю шанс влюбиться в современное искусство есть у каждого! Всем бы рекомендовала посетить Эрарту с этим гидом!
- ТТатьяна18 октября 2025Мы приехали в Питер на 3 дня и посещение Эрарты с Дарьей было самым ярким впечатлением за это время. Даже
- ИИгорь14 октября 2025Очень интересная экскурсия. Дарья дает очень интересные толкования тому, что видели. Огромное спасибо!
- ИИлья13 октября 2025Дарья спасибо вам большое! Экскурсия завораживает и дает эмоции для размышлений!
- ССветлана28 сентября 2025Большое спасибо Дарье за погружение в экспозицию музея Эрарта. Владельцы музея собрали очень интересную коллекцию современного искусства и смогли ее
- ООльга28 сентября 2025Дарья очень понравилась. Много интересного рассказала, 2 часа пролетели
- ЕЕлена7 сентября 2025Отлично 👍
- ННаталья6 сентября 2025Очень интересная экскурсия, рекомендую
- ЕЕлена26 августа 2025Экскурсия по Эрарте задумывалась для детей-подростков(15 лет), а в итоге родители тоже не могли оторваться от повествования)) Большое спасибо Дарье!
- ММарина25 августа 2025Отличная экскурсия, узнали много нового, еще раз большое спасибо, Дарье! Было интересно мне и моему сыну 8 лет. Всем советую к посещению!
- ДДарья24 августа 2025Дарья открыла нам музей Эрарта с новой стороны! Спасибо за экскурсию, все было очень интересно: новые знания о художниках, смыслах экспозиций и картинах.
Все было выше похвал!
- ААнна17 августа 2025Были на экскурсии семьей, с двумя подростками - 11 и 16 лет - всем понравилось! За 2 часа прошли по
- ЕЕлена15 августа 2025Дарья обладает удивительной способностью чувствовать собеседника, сонастроиться с его душевным состоянием и запросами, что очень ценно. Экскурсия прошла в размеренном темпе, при этом ёмко и информативно. Огромное спасибо Дарье за чуткость, внимательность и профессионализм.
- ИИрина9 августа 2025Очень интересный музей. Не ожидали. Экскурсия была сделана очень профессиональна, нас сразу заинтересовала Дарья своей подачей материала. Супер.
