разместить так, чтобы интересно было пройти по всем этажам. Многие экспонаты заставляют задуматься и искать собственные версии изображенных в них событий. Комментарии Дарьи были всегда очень к месту, она очень чутко реагировала на все вопросы и обращала наше внимание на самое интересное. После экскурсии осталось очень приятное послевкусие, думаю, что мы еще вернемся (теперь это самый любимый музей моей дочери-подростка).

Музей довольно большой, есть множество временных интересных выставок, ближе к середине дня народу в музее стало многовато. Есть кафе, довольно симпатичное, свободных мест много, можно спокойно перекусить. В специальных зонах можно сделать красивые фото (но за нахождение там нужно доплатить). Имеются небольшой сувенирный магазинчик и художественная галерея, где можно купить работы современных художников (ценник на работы вполне солидный).

Рекомендуем всем этот замечательный музей, а Дарье желаем всевозможных успехов и передаем нашу огромную благодарность.