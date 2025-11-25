Мои заказы

Выставки современного искусства – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 3 экскурсии в категории «Выставки современного искусства» в Санкт-Петербурге, цены от 1200 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
В музей «Эрарта» с гидом-искусствоведом
2 часа
96 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Индивидуальная экскурсия по музею «Эрарта» в Санкт-Петербурге
Погрузитесь в мир современного искусства с профессиональным гидом-искусствоведом. Узнайте, как понимать и ценить актуальные произведения искусства
Начало: У входа в музей
Завтра в 11:00
11 дек в 11:00
8000 ₽ за всё до 5 чел.
За современным искусством - в музей «Эрарта». Индивидуальная экскурсия
2 часа
23 отзыва
Билеты
За современным искусством - в музей «Эрарта». Индивидуальная экскурсия
Если не полюбить, то хотя бы понять творения российских художников второй половины 20 и 21 вв
Начало: У музея «Эрарта»
Завтра в 11:00
11 дек в 11:00
8500 ₽ за всё до 6 чел.
Музей «Эрарта»: отражение времени в искусстве
1 час
3 отзыва
Мини-группа
до 10 чел.
Музей «Эрарта»: отражение времени в искусстве
Пройти пять этажей музейного крыла за час и немного разобраться в необычном и современном
Начало: В музее
11 дек в 18:00
17 дек в 15:00
1200 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • л
    лариса
    25 ноября 2025
    В музей «Эрарта» с гидом-искусствоведом
    Экскурсия произвела прекрасное впечатление. Эрудированность экскурсовода, желание донести информацию-выше всяких похвал. Рекомендую всем данную экскурсию.
  • Е
    Екатерина
    21 ноября 2025
    В музей «Эрарта» с гидом-искусствоведом
    Прекрасно посетили Эрарту с Дарьей. Дарья - замечательный проводник, без которого в Эрарте не обойтись, т. к. экспонатов очень много
    читать дальше

    и, просматривая каждый, можно потратить все силы, не добравшись до самых интересных. Дарья же неспешно водила нас по этажам, мы обсуждали работы современных авторов, дискутировали, искали истину. Мы не успели устать, но успели наполниться. Сам музей относительно новый, хорошо организованный - с кафе на третьем этаже, где можно выпить кофе, съесть десерт, передохнуть и идти вникать дальше. Были с двумя детьми (10 и 14 лет) - им традиционно современное искусство "заходит" и они в восторге от Дарьи. Спасибо:)

  • Д
    Дарья
    15 ноября 2025
    В музей «Эрарта» с гидом-искусствоведом
    Все хвалебные отзывы про Дарью - чистая правда!
    Отличная экскурсия, на которой обычные предметы современного искусства становятся средством погружения в теорию современного искусства, его понимание и начало любви. Спасибо!!!!
  • А
    Анна
    2 ноября 2025
    В музей «Эрарта» с гидом-искусствоведом
    Никогда не понимала современное искусство, до встречи с Дарьей. Рекомендую посещать музей именно с ней, история создания произведений, скрытый смысл позволяют понять этих необычных мастеров
  • Ю
    Юлия
    30 октября 2025
    В музей «Эрарта» с гидом-искусствоведом
    Прекрасная экскурсия! Дарья просто влюбила нас в современное искусство) музей очень интересный, комфортный для посещения. Рекомендую!
  • А
    Анастасия
    27 октября 2025
    В музей «Эрарта» с гидом-искусствоведом
    Очень познавательно! Не специалист в искусстве, но - очень любопытна, всё новое и необычное привлекает!

    Рада, что получила небольшое представление о том,"чем дышат" творцы-современники…
  • М
    Мария
    22 октября 2025
    В музей «Эрарта» с гидом-искусствоведом
    Прекрасный экскурсовод и вообще приятная девушка! Интересная и понятная подача материала, думаю шанс влюбиться в современное искусство есть у каждого! Всем бы рекомендовала посетить Эрарту с этим гидом!
  • Т
    Татьяна
    18 октября 2025
    В музей «Эрарта» с гидом-искусствоведом
    Мы приехали в Питер на 3 дня и посещение Эрарты с Дарьей было самым ярким впечатлением за это время. Даже
    читать дальше

    мой весьма далекий от современного искусства муж сказал, что, благодаря Дарье, он понял, насколько современное искусство может быть интересным. Лично у меня после экскурсии не было упадка сил как обычно после посещения музеев, а наоборот, я наполнилась энергией и зарядилась положительными впечатлениями. Благодарю Дарью за это волшебство!

  • И
    Игорь
    14 октября 2025
    В музей «Эрарта» с гидом-искусствоведом
    Очень интересная экскурсия. Дарья дает очень интересные толкования тому, что видели. Огромное спасибо!
  • И
    Илья
    13 октября 2025
    В музей «Эрарта» с гидом-искусствоведом
    Дарья спасибо вам большое! Экскурсия завораживает и дает эмоции для размышлений!
  • С
    Светлана
    28 сентября 2025
    В музей «Эрарта» с гидом-искусствоведом
    Большое спасибо Дарье за погружение в экспозицию музея Эрарта. Владельцы музея собрали очень интересную коллекцию современного искусства и смогли ее
    читать дальше

    разместить так, чтобы интересно было пройти по всем этажам. Многие экспонаты заставляют задуматься и искать собственные версии изображенных в них событий. Комментарии Дарьи были всегда очень к месту, она очень чутко реагировала на все вопросы и обращала наше внимание на самое интересное. После экскурсии осталось очень приятное послевкусие, думаю, что мы еще вернемся (теперь это самый любимый музей моей дочери-подростка).
    Музей довольно большой, есть множество временных интересных выставок, ближе к середине дня народу в музее стало многовато. Есть кафе, довольно симпатичное, свободных мест много, можно спокойно перекусить. В специальных зонах можно сделать красивые фото (но за нахождение там нужно доплатить). Имеются небольшой сувенирный магазинчик и художественная галерея, где можно купить работы современных художников (ценник на работы вполне солидный).
    Рекомендуем всем этот замечательный музей, а Дарье желаем всевозможных успехов и передаем нашу огромную благодарность.

    Большое спасибо Дарье за погружение в экспозицию музея Эрарта. Владельцы музея собрали очень интересную коллекцию современного
  • О
    Ольга
    28 сентября 2025
    В музей «Эрарта» с гидом-искусствоведом
    Дарья очень понравилась. Много интересного рассказала, 2 часа пролетели
  • Е
    Елена
    7 сентября 2025
    В музей «Эрарта» с гидом-искусствоведом
    Отлично 👍
  • Н
    Наталья
    6 сентября 2025
    В музей «Эрарта» с гидом-искусствоведом
    Очень интересная экскурсия, рекомендую
  • Е
    Елена
    26 августа 2025
    В музей «Эрарта» с гидом-искусствоведом
    Экскурсия по Эрарте задумывалась для детей-подростков(15 лет), а в итоге родители тоже не могли оторваться от повествования)) Большое спасибо Дарье!
    читать дальше

    Для тех, кто в Эрарте первый раз - прям обязательная экскурсия. Мы были там и раньше, но с рассказом Дарьи совсем по-другому воспринимается- однозначно рекомендуем

  • М
    Марина
    25 августа 2025
    В музей «Эрарта» с гидом-искусствоведом
    Отличная экскурсия, узнали много нового, еще раз большое спасибо, Дарье! Было интересно мне и моему сыну 8 лет. Всем советую к посещению!
  • Д
    Дарья
    24 августа 2025
    В музей «Эрарта» с гидом-искусствоведом
    Дарья открыла нам музей Эрарта с новой стороны! Спасибо за экскурсию, все было очень интересно: новые знания о художниках, смыслах экспозиций и картинах.
    Все было выше похвал!
  • А
    Анна
    17 августа 2025
    В музей «Эрарта» с гидом-искусствоведом
    Были на экскурсии семьей, с двумя подростками - 11 и 16 лет - всем понравилось! За 2 часа прошли по
    читать дальше

    основной экспозиции музея, конечно только основные-яркие моменты, но для первого раза достаточно) уверена, что без экскурсии было бы очень плохо.. действительно современное искусство нуждается в комментариях)
    Однозначно рекомендую!! Интеллигентная, спокойная подача информации, хороший темп рассказа. Узнали для себя много нового, вернемся)

  • Е
    Елена
    15 августа 2025
    В музей «Эрарта» с гидом-искусствоведом
    Дарья обладает удивительной способностью чувствовать собеседника, сонастроиться с его душевным состоянием и запросами, что очень ценно. Экскурсия прошла в размеренном темпе, при этом ёмко и информативно. Огромное спасибо Дарье за чуткость, внимательность и профессионализм.
  • И
    Ирина
    9 августа 2025
    В музей «Эрарта» с гидом-искусствоведом
    Очень интересный музей. Не ожидали. Экскурсия была сделана очень профессиональна, нас сразу заинтересовала Дарья своей подачей материала. Супер.

