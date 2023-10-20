Музей Фаберже

Что вас ждет

Экскурсия о знаменитом человеке, о таланте, который сделал ювелирное искусство России известным во всём мире.

Мы увидим работы мастеров в разных направлениях ювелирного дела, каждый найдет для себя что-то особенное в этом небольшом музее, до края наполненном разными проявлениями одного и того же вида искусства.

Помимо музейных экспонатов мы полюбуемся на великолепный, богато украшенный дворец с разными интерьерами, созданными будто бы вчера.

Важно знать:

В стоимость экскурсии включено:

услуги гида.

Туристы оплачивают самостоятельно:

стоимость билета — 1 100 ₽/чел.