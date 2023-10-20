Индивидуальная экскурсия в музей Фаберже: искусство и история в Санкт-Петербурге
Мы увидим работы мастеров в разных направлениях ювелирного дела, каждый найдет для себя что-то особенное в этом небольшом музее, до края наполненном разными проявлениями одного и того же вида искусства.
Помимо музейных экспонатов мы полюбуемся на великолепный, богато украшенный дворец с разными интерьерами, созданными будто бы вчера.
Помимо музейных экспонатов мы полюбуемся на великолепный, богато украшенный дворец с разными интерьерами, созданными будто бы вчера.
Ближайшие даты:
20
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21
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Что вас ожидает:
- Рыцарский зал Ренессанс
- Ореховый кабинет
- Картинная галерея
- Самая большая коллекция пасхальных яиц Фаберже в мире
- Столовое подарочное серебро
- Изделия покрытые эмалью гильоше, перегородчатой эмалью
- Императорские подарки, отделанные драгоценными металлами и камнями
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ждет
Экскурсия о знаменитом человеке, о таланте, который сделал ювелирное искусство России известным во всём мире.
Мы увидим работы мастеров в разных направлениях ювелирного дела, каждый найдет для себя что-то особенное в этом небольшом музее, до края наполненном разными проявлениями одного и того же вида искусства.
Помимо музейных экспонатов мы полюбуемся на великолепный, богато украшенный дворец с разными интерьерами, созданными будто бы вчера.
Важно знать:
В стоимость экскурсии включено:
услуги гида.
Туристы оплачивают самостоятельно:
стоимость билета — 1 100 ₽/чел.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Что не входит
- Стоимость билета — 1 100 ₽/чел
- Место начала и завершения?
- Санкт-Петербург, набережная Фонтанки, 21
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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