Музей Фаберже - сокровища нации

Индивидуальная экскурсия в музей Фаберже: искусство и история в Санкт-Петербурге

Описание
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Ответы на вопросы
Мы увидим работы мастеров в разных направлениях ювелирного дела, каждый найдет для себя что-то особенное в этом небольшом музее, до края наполненном разными проявлениями одного и того же вида искусства.

Помимо музейных экспонатов мы полюбуемся на великолепный, богато украшенный дворец с разными интерьерами, созданными будто бы вчера.
Музей Фаберже - сокровища нации
Музей Фаберже - сокровища нации
Музей Фаберже - сокровища нации
Музей Фаберже - сокровища нации
Музей Фаберже - сокровища нации
Музей Фаберже - сокровища нации
Музей Фаберже - сокровища нации
Музей Фаберже - сокровища нации
Музей Фаберже - сокровища нации
Музей Фаберже - сокровища нации
Музей Фаберже - сокровища нации
Музей Фаберже - сокровища нации
Музей Фаберже - сокровища нации
Музей Фаберже - сокровища нации
Музей Фаберже - сокровища нации
Музей Фаберже - сокровища нации
Музей Фаберже - сокровища нации
Ближайшие даты:
20
окт
21
окт
23
окт
24
окт
25
окт
26
окт
27
окт
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даты

Что вас ожидает:

  • Рыцарский зал Ренессанс
  • Ореховый кабинет
  • Картинная галерея
  • Самая большая коллекция пасхальных яиц Фаберже в мире
  • Столовое подарочное серебро
  • Изделия покрытые эмалью гильоше, перегородчатой эмалью
  • Императорские подарки, отделанные драгоценными металлами и камнями
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ждет

Экскурсия о знаменитом человеке, о таланте, который сделал ювелирное искусство России известным во всём мире.
Мы увидим работы мастеров в разных направлениях ювелирного дела, каждый найдет для себя что-то особенное в этом небольшом музее, до края наполненном разными проявлениями одного и того же вида искусства.
Помимо музейных экспонатов мы полюбуемся на великолепный, богато украшенный дворец с разными интерьерами, созданными будто бы вчера.

Важно знать:

В стоимость экскурсии включено:

услуги гида.

Туристы оплачивают самостоятельно:

стоимость билета — 1 100 ₽/чел.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Стоимость билета — 1 100 ₽/чел
Место начала и завершения?
Санкт-Петербург, набережная Фонтанки, 21
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Музей Фаберже
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