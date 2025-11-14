Скрытые локации, куда не попадёшь сам. Эта прогулка открывает тайную сторону города: от дворов-призраков до крыш с видом на все купола. Берите друзей и камеру, навстречу незабываемым впечатлениям!
Описание экскурсииСкрытые локации, куда не попадёшь сам. Эта прогулка открывает тайную сторону города: от дворов-призраков до крыш с видом на все купола.
Каждый день с 11 до 18
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
- Билеты на панорамную площадку
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Загородный проспект, 2
Завершение: Панорамная площадка на системе крыш лофт-проект Этажи, Лиговский проспект, 74
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день с 11 до 18
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
