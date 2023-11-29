Васильевский остров - приют муз и гениев

Групповая экскурсия в Санкт-Петербурге

Пройти по следам художников и узнать, кто устроил бунт против академической живописи

Васильевский остров стал местом притяжения художников, скульпторов и архитекторов после того, как тут появилась Академия художеств. Здесь творцы учились, работали и жили. Вы пройдёте их дорогами и посмотрите на их дома. Узнаете, с кем они дружили, на ком женились и где отдыхали. И услышите про саму альма-матер — академию трёх знатнейших искусств.
Васильевский остров - приют муз и гениев
Васильевский остров - приют муз и гениев
Васильевский остров - приют муз и гениев
Васильевский остров - приют муз и гениев
Васильевский остров - приют муз и гениев
Васильевский остров - приют муз и гениев
Васильевский остров - приют муз и гениев
Васильевский остров - приют муз и гениев

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1 300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — организатору на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Вы увидите:

  • Знаменитый дом-утюг, в котором в разное время проживали Куинджи, Крамской и Шишкин.
  • Дом Бенуа, жители которого внесли большой вклад в культуру Петербурга и всей России.
  • Дом, в одной из квартир которого жил и писал картины Иван Шишкин.

И узнаете:

  • Кем были художникки-передвижники и кто возглавил знаменитый «Бунт четырнадцати» против академизма.
  • Как сложилась судьба дочери Крамского Софьи, которую жених бросил перед свадьбой.
  • В чём особенность портрета «Неизвестная».
  • Где Илья Репин познакомился со своей первой женой.
  • И много другое!

Организационные детали

  • Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 12 лет.
  • Экскурсию можно провести в индивидуальном формате. Детали уточняйте в переписке.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у станции метро «Василеостровская»
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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