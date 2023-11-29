Пройти по следам художников и узнать, кто устроил бунт против академической живописи
Васильевский остров стал местом притяжения художников, скульпторов и архитекторов после того, как тут появилась Академия художеств. Здесь творцы учились, работали и жили. Вы пройдёте их дорогами и посмотрите на их дома. Узнаете, с кем они дружили, на ком женились и где отдыхали. И услышите про саму альма-матер — академию трёх знатнейших искусств.
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1 300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — организатору на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает
Вы увидите:
- Знаменитый дом-утюг, в котором в разное время проживали Куинджи, Крамской и Шишкин.
- Дом Бенуа, жители которого внесли большой вклад в культуру Петербурга и всей России.
- Дом, в одной из квартир которого жил и писал картины Иван Шишкин.
И узнаете:
- Кем были художникки-передвижники и кто возглавил знаменитый «Бунт четырнадцати» против академизма.
- Как сложилась судьба дочери Крамского Софьи, которую жених бросил перед свадьбой.
- В чём особенность портрета «Неизвестная».
- Где Илья Репин познакомился со своей первой женой.
- И много другое!
Организационные детали
- Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 12 лет.
- Экскурсию можно провести в индивидуальном формате. Детали уточняйте в переписке.
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у станции метро «Василеостровская»
- Когда и сколько длится?
- Когда: По выбранному вами времениЭкскурсия длится около 1.5 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Людмила — ваш гид в Санкт-Петербурге
Всем привет, я Люда, историк по призванию и профессии. История — это не только сухие даты. За каждым событием стоит целая вереница весёлых, трогающих, драматических, а иногда и пугающих событий. После моих авторских экскурсий вы по-другому посмотрите на события и людей. А ещё Петербург — город эпох. Я разбираю историю Петербурга на части: Петровский Петербург, Екатерининский, Александровский, Пушкинский… Всех не перечесть. Я помогу вам сориентироваться в море имён и событий.
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