Мы поговорим о сложных и подчас трагических отношениях поэта и эпохи. Уникальность жизненного пути Ахматовой — в сознательном выборе остаться, в отказе от эмиграции.
Этот выбор позволил ей однажды написать: «Я была тогда с моим народом, там, где мой народ, к несчастью, был». Мы рассмотрим повседневную сторону жизни поэтессы и, конечно, будем читать её стихи.
Описание экскурсии
- Мы вспомним ключевые вехи жизни Анны Андреевны, связывая их с городскими адресами и строками её стихов
- Начнём от площади Искусств, рядом с которой было кабаре «Бродячая собака»
- Пройдём к Фонтанному дому, во дворе которого Ахматова прожила дольше всего
- Увидим дома, где в 1920–30 годы она жила у друзей
- Завершим прогулку у памятника Анне Ахматовой — на том самом месте, которое она сама обозначила в своём стихотворении
Вы услышите:
- С кем из друзей Анна Андреевна чаще встречалась и какое впечатление производила на окружение
- Какие эпизоды из её жизни сохранились в мемуарах современников — и какие штрихи они добавляют к её портрету
- Почему в «Поэме без героя» действительно нет героя
- Почему Ахматова не хотела покидать Фонтанный дом и переезжать в новостройки
Организационные детали
Всем участникам выдаются персональные радиогиды — вы будете слышать каждое слово гида.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Искусств
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 1634 туристов
Я не совсем обычный гид. Для меня проведение экскурсий — это, прежде всего, встреча с единомышленниками, интересующимися вопросами истории. Широкий кругозор, увлечённость, постоянный поиск новой информации по уже известным вопросам, незацикленность на одной теме, взгляд на исторический факт или событие как на совокупность многомерных слоёв общественной и культурной жизни — вот мой творческий метод разработки экскурсий.
