Петербург завораживает с первого взгляда и навсегда остаётся в сердце.Квест «Влюбиться в Петербург и умереть (от восторга!)» предлагает путешествие по скрытым уголкам города, где каждый шаг сопровождается загадками и тайнами.Это

возможность увидеть город глазами его жителей, насладиться атмосферой дворов-колодцев и закрытых парадных. Квест подходит для влюблённых пар, семей и компаний друзей, желающих провести время вместе и открыть для себя новый Петербург. Участники могут выбрать удобный темп и разбить прохождение на несколько дней, а автор квеста всегда готов помочь с подсказками

Описание квеста

Удивительные открытия. Вы будете исследовать закрытые парадные, дворы-колодцы и скрытые арт-пространства, которые словно созданы для фото и вдохновения.

Настоящее приключение. Разгадаете головоломки, шифры и загадки, отыщете секретные проходы и на каждом шагу будете ощущать себя первооткрывателем города.

Аутентичные истории. Посмотрите на Петербург глазами его жителей и погрузитесь в живую питерскую атмосферу.

Комфортный ритм. Насладитесь маршрутом в том темпе, который подходит именно вам — с остановками на чашку кофе, неспешными беседами и памятными снимками.

Кому подойдёт квест

• Влюблённым парам: тем, кто хочет добавить романтики и магии в совместные прогулки

• Молодым семьям: отличный повод провести время вместе — поиграть, исследовать город и узнать о нём новое

• Компаниям друзей: тем, кто готов к нестандартному и увлекательному приключению вдали от банальных маршрутов

Организационные детали

• Квест проходит без гида. В точке старта вы получаете от нас книгу с содержанием квеста и необходимым инвентарём

• В среднем прохождение квеста занимает от 4 до 5 часов, в зависимости от темпа и с учётом остановок на отдых и перекус

• По желанию прохождение квеста можно разбить на несколько дней

• Автор квеста остаётся на связи и будет подсказывать в затруднительных моментах