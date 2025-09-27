Мои заказы

Квест «Влюбиться в Петербург и умереть (от восторга!)»

Петербург очаровывает с первого взгляда. Квест откроет тайны города, подарит незабываемые истории и приключения в комфортном ритме
Петербург завораживает с первого взгляда и навсегда остаётся в сердце.

Квест «Влюбиться в Петербург и умереть (от восторга!)» предлагает путешествие по скрытым уголкам города, где каждый шаг сопровождается загадками и тайнами.

возможность увидеть город глазами его жителей, насладиться атмосферой дворов-колодцев и закрытых парадных.

Квест подходит для влюблённых пар, семей и компаний друзей, желающих провести время вместе и открыть для себя новый Петербург.

Участники могут выбрать удобный темп и разбить прохождение на несколько дней, а автор квеста всегда готов помочь с подсказками

4.9
41 отзыв

6 причин купить этот квест

  • 🔍 Тайные места города
  • 🧩 Увлекательные загадки
  • 👫 Идеально для пар
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Семейное приключение
  • 🎨 Арт-пространства для фото
  • 📚 Истории от местных жителей
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00

Что можно увидеть

  • Дворы-колодцы
  • Закрытые парадные
  • Арт-пространства

Описание квеста

Удивительные открытия. Вы будете исследовать закрытые парадные, дворы-колодцы и скрытые арт-пространства, которые словно созданы для фото и вдохновения.

Настоящее приключение. Разгадаете головоломки, шифры и загадки, отыщете секретные проходы и на каждом шагу будете ощущать себя первооткрывателем города.

Аутентичные истории. Посмотрите на Петербург глазами его жителей и погрузитесь в живую питерскую атмосферу.

Комфортный ритм. Насладитесь маршрутом в том темпе, который подходит именно вам — с остановками на чашку кофе, неспешными беседами и памятными снимками.

Кому подойдёт квест

• Влюблённым парам: тем, кто хочет добавить романтики и магии в совместные прогулки
• Молодым семьям: отличный повод провести время вместе — поиграть, исследовать город и узнать о нём новое
• Компаниям друзей: тем, кто готов к нестандартному и увлекательному приключению вдали от банальных маршрутов

Организационные детали

• Квест проходит без гида. В точке старта вы получаете от нас книгу с содержанием квеста и необходимым инвентарём
• В среднем прохождение квеста занимает от 4 до 5 часов, в зависимости от темпа и с учётом остановок на отдых и перекус
• По желанию прохождение квеста можно разбить на несколько дней
• Автор квеста остаётся на связи и будет подсказывать в затруднительных моментах

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Рядом со станцией метро «Пушкинская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей
Алексей — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 71183 туристов
Я петербуржец в четвёртом поколении — и все гиды моей команды отлично знают город, как и я. Мы трепетно относимся к характеру Петербурга и любим делиться секретами исторического центра. Влюблённым в город гостям расскажем, что таится за роскошными фасадами, и покажем, как проникнуть в нетривиальные парадные и эпатажные коммуналки.
Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 41 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
38
4
1
3
2
2
1

Фотографии от путешественников

Е
Елена
27 сен 2025
Очень интересно! С 12 до 18 не успели все пройти.
Мяченкова
Мяченкова
15 сен 2025
Отличный вариант для парочек или небольших компаний. Даже душный и вечно недовольный муж с интересом разгадывал загадки, искал парадные, дворы, и всякие интересные локации (спойлерить не буду) Однозначно рекомендую!!! Организаторы все продумали, в самом начале дают подробный инструктаж, ну и если в процессе были вопросы-оперативно на них отвечали.
Алексей
Алексей
15 сен 2025
В целом маршрут очень интересный.
Увидели много нового, неожиданного и красивого.

Из минусов.
1. Не во все локации уютно ходить. Чужие небольшие подъезды. Натыкались на недовольных жильцов. И их таки можно понять.
О
читать дальше

том, что потом придется отвозить материалы куда-то - нужно всё же предупреждать в описании квеста. Пройдя 16 км, тащиться куда-то ещё желания было мало.
2.1. Собственно, если убрать последнюю точку с книжным - маршрут можно было бы частично вообще закрутить в кольцо - и точка сдачи материалов была бы у одной из локаций.
3. Но всерьёз оценку я снизил банально за то, что с сервиса, через который шла основная часть оплаты, шли смс с просьбой об отзыве. И последняя смс пришла рано утром в воскресенье - ещё и 7 не было. А так хотелось выспаться.
4. Небольшие нестыковки с планом встретились, причем по подсказкам ощущение, что как минимум об одном затыке известно было - ибо в ответах финальная точка, а в загадке промежуточная - закрытая.

Алексей
Алексей
Ответ организатора:
Алексей, добрый день!

Благодарим вас за такой детальный и взвешенный отзыв. Мы очень ценим, что вы отметили самую суть нашего квеста
читать дальше

— возможность открыть для себя неожиданные и живописные уголки города. Именно это мы и стремимся показать нашим гостям.

Позвольте пояснить несколько моментов, которые вы затронули.

Насчёт атмосферы локаций. Формат действительно намеренно переносит участников из глянцевого пространства в аутентичную городскую среду. Небольшие заходы в непарадные подъезды — это важная часть концепции, позволяющая ощутить настоящий дух Петербурга.

Касательно возврата реквизита. Использование физического реквизита является важной частью игрового опыта, а финальная точка маршрута — это смысловое завершение истории, а не просто окончание пути. Именно поэтому маршрут построен именно так, а не по кольцевому принципу.

О возможных изменениях в маршруте. Город постоянно меняется, и некоторые объекты могут быть временно недоступны. Мы заранее продумали альтернативные варианты, чтобы это не повлияло на впечатления от прохождения.

Мы понимаем ваше недоумение по поводу СМС-оповещения, однако это технический момент, который не связан непосредственно с содержанием и качеством квеста. Его главная ценность — в уникальных сюжетах, редких дворах и подлинной атмосфере, которую, судя по вашему отзыву, вы смогли прочувствовать в полной мере.

Для гостей, которые предпочитают более камерные и комфортные форматы с акцентом на уютные локации, у нас есть обзорные экскурсии. Возможно, они будут вам более интересны в будущем.

Ю
Юлия
4 сен 2025
Мы проходили квест 2 дня, с остановками на перекусить. Очень понравилось. Познавательно и интересно.
Алексей
Алексей
Ответ организатора:
Благодарим вас за отзыв! Ждём вас снова на наших других маршрутах
И
Иван
1 сен 2025
Был на разных квестах в разных городах, люблю это дело. Обычно как-то не привык оставлять отзывы, но тут промолчать просто не могу. Как-же грустно наблюдать за тем, как кто-то так
читать дальше

бессовестно делает свою работу… Столько неточностей, опечаток, слишком много нелогичных моментов, просто непозволительное. Уму не постижимо, как можно настолько на отвали сделать продукт и не удосужиться проверить текст перед печатью. И ещё, в конце маршрута вам говорят закинуть папку в магазин, «всего пару остановок на троллейбусе от финальной точки» - цитата организатора. Квест мне не зашёл и я не добрался до конца, так что пришлось ещё ехать обратно, а это ещё больше остановок:)))
Короче, если вы довольствуетесь малым - квест отлично вам подойдёт, а для тех, кто любит и ценит качество - однозначно не рекомендую!:) Друзья, окружайте себя качеством, не берите этот квест!

Алексей
Алексей
Ответ организатора:
Здравствуйте, Иван! Благодарим вас за развернутую обратную связь. Мы ценим вовлечённость.

Заметим важное: вы не прошли маршрут до финала. Оценивать целостность
читать дальше

квеста, логику подсказок и развязку, не дойдя до последних этапов, - некорректно. Многие элементы, которые кажутся нелогичными в середине, раскрываются в конце - это часть драматургии квеста.

Про «опечатки и неточности». Материалы квеста регулярно редактируются и обновляются. Без конкретных примеров ваши обобщения остаются личным впечатлением, а не проверяемым фактом. Мы всегда оперативно правим спорные места, когда получаем точные ссылки на задания или строки.

Понимаем, что формат самостоятельного квеста подходит не всем. Тем, кто предпочитает живое сопровождение и минимум чтения, мы рекомендуем наши прогулки с гидом - там другой темп и подача.
Если готовы поделиться конкретикой по «ошибкам», пришлите, пожалуйста, номера заданий - мы обязательно сделаем наш продукт ещё лучше.

Е
Елена
28 авг 2025
Были на квесте с семьей 20.08.25г., на с в условленном месте встретил гид Владимир и все подробно объяснил(всегда был на связи и помогал) В принципе нет ничего сложного в квесте,
читать дальше

подсказками пользовались 3 раза(1 раз не дочитали до конца информацию, 2 раз не нашли вход-его закрыли строительными лесами и 3 раз вышли не туда). В своем неспешном темпе прошли за 1,5 дня, с перерывами на обед, погулять и т. д. Первый раз гуляли 6 часов, на второй день 2,5.
Из минусов последняя треть маршрута напоминала "челночный бег" неоднократно возвращались на одну и ту же улицу к соседним домам(можно оптимизировать-мое мнение).
Много ходить! людям с больными ногами не рекомендую. Всем остальным наоборот, советую.

Алексей
Алексей
Ответ организатора:
Благодарим вас за столь подробный отзыв

Очень ценно, что вы поделились не только впечатлениями, но и полезными наблюдениями по маршруту. Рады,
читать дальше

что квест оказался для вашей семьи увлекательным приключением и позволил неспешно насладиться прогулкой по городу.

Спасибо за замечание о финальной части маршрута, мы всегда внимательно относимся к комментариям и пожеланиям наших гостей и по мере возможности вносим корректировки в маршруты, чтобы сделать их ещё удобнее и интереснее

Спасибо за рекомендацию — будем рады видеть вас снова на других маршрутах, которые подарят новые эмоции и открытия

Л
Людмила
16 авг 2025
Очень необычная экскурсия. Однозначно рекомендую всем прогуляться по Петербургу таким необычным способом: в своем темпе можно идти, делать перерывы на кофе, любоваться заинтересовавшими местами. Все было здорово.
Елена
Елена
14 авг 2025
Давно насмотрела в Трипстере квест по Санкт-Петербургу, да компании не было. Поэтому когда мы спонтанно с 10-летней дочкой собрались в Питер на три дня, первым делом забронировала именно квест! Прекрасное
читать дальше

решение!
1. Свобода в плане времени, ритма изучения локаций, перекусов. Рекомендую разделить маршрут на две, а лучше три части =дня. Тогда сохранится эффект новизны, азарт пройти и открыть тайный конвертик. (Мы прошли за два дня, устали).
2. Удобная папка с заданиями, наборами артефактов,ключей от загадочных дверей
(Правда,я бы с точки зрения дизайна сделала выбор в пользу простого легко читаемого шрифта, ибо в процессе на ходу много времени тратилось на разбор курсивного шрифта. Некоторые фото также напечатаны слишком темными, неразборчивыми).
3. Идея исследовать самостоятельно гениальна! Я уже бывала во многих этих локациях раньше, но приходилось отдельно читать факты, искать информацию, поджидать прохожих. Здесь же - короткие забавные факты, которые впечатываются в память, как и маршруты! Стало понятным лично мне расположение в пространстве, на карте. В принципе все расположены компактно, в центре.
4. Организаторы - создатели явно вложили душу в проект! Клиентоориентированность на очень высоком уровне! Всегда на связи, если есть вопросы. Также подстроились под нас и встретились раньше,чем запланировано. Чувствуется любовь к своему городу и делу в каждой букве, каждом сообщении.
Огромная вам благодарность.
Пара наблюдений:
Так как моей дочке быстро наскучили старые парадные с непонятными запахами, в отличии от меня, пришлось оперативно рассматривать детали и больше сосредотачиваться на разгадывании кодов, цифр и так далее, а также играть в игру "на что похож силуэт очередного двора колодца.
Поэтому замечтала пройти такой квест с подругами,чтобы уже насладиться по полной. Компания ребенку в виде ровесника не помешала бы.

Искренне рекомендую подобную форму знакомства с городом.
А организаторам и трипстере дальнейшего процветания.
Елена и Дарья

О
Ольга
14 авг 2025
Это было чудесное и атмосферное погружение в "непарадный" Петербург.
Спектр эмоций: от "АХ! КАКАЯ КРАСОТА!" до "АХ! КАКАЯ ЖАЛОСТЬ, ТАКАЯ БЫЛА КРАСОТА!"
Видели и мистику, и тлен с разрушением, и помпезно-буржуйские интерьеры,
читать дальше

лабиринты дворов с непредсказуемыми поворотами, всякие спрятанные чудеса, в общем все то, что сам не найдёшь, и в альбомах про царей и Юсуповых не прочитаешь. Очень классный формат, когда сам выбираешь темп и не зависишь ни от кого. Экскурсия реально очень длинная, за один день пройти можно только галопом; не надо к этому стремиться.
Пожелание: отказаться от скоросшивателя, это несолидно и ужасно неудобно: ветер листает страницы и раздувает файлики, читать можно только вдвоем и не везде. У каждого сумка, телефон, очки и зонтики, всякие другие предметы - ну неудобно 😄 Нужно выверить все грамматические ошибки и сверстать печатную книгу. Там и фото кадров из фильмов будут читаемыми, и пользоваться будет значительно приятнее (и нет, не приложение! Прелесть именно в офлайновости).
С удовольствием бы посетила такого же формата другие экскурсии; уже придумалось множество идей! Спасибо!

Ю
Юлия
12 авг 2025
Мы проходили квест два дня))
Приходя домой, мы падали)
Конечно прерывались на обеды и другие мероприятия)
Но чтобы ходить комфортно, лучше запланировать 2 дня.
Было очень интересно узнать много нового, побывать в красивых местах,
читать дальше

куда самостоятельно вы никогда не пойдете и не попадете 🤫

На наш взгляд, некоторые маршруты не очень продуманы, приходилось пользоваться картами в телефоне, самостоятельно мы разобраться не могли)

Любимый Петербург открывается совершенно с новой стороны.
Но под конец мы поняли смысл названия «Влюбиться и … умереть»)))
От усталости))

Рекомендую

Анна
Анна
6 авг 2025
Идеальный формат для прогулок с детьми (мои 8 лет и 4 года) - идешь в своем темпе, занимаешь детей поиском каких-то объектов, младшего назначаешь хранителем ключей от парадных, и сам
читать дальше

узнаешь интересные факты - супер!
Маршрут прекрасен еще тем, что ты обходишь стороной бесконечные толпы туристов, курсирующих в самых популярных точках. При этом еще и делаешь шикарные фотографии в исторических и не только локациях.
Мы в своем темпе прошли маршрут за три дня, отвлекаясь на кораблики и другие активности.

Янина
Янина
4 авг 2025
Отличный квест, маршрут очень интересный, хорошо продуман, удобно, все рядом, нет больших расстояний между локациями. Все места очень интересные, у нас ушло несколько дней на прохождение квеста)) спасибо организатору что
читать дальше

позволил оставить книгу у себя на этот период. Мне такой формат нравится больше чем групповое хождение по парадным, где нет возможности целиком и полностью наслаждаться этой красотой. Все таки в группе сложно и кадр удачный поймать и в принципе рассмотреть все что интересует. Однозначно рекомендую тем кто хочет погрузиться в мир парадных, тут они на любой вкус!) плюс бонусом Витебский вокзал и интересные Питерские дворики с граффити. Хорошо что дополнен квест и исторической справкой, можно подробнее узнать о местах в которых вы побываете, ну и конечно массу шикарных фото сделаете 😁👍

З
Заворохина
3 авг 2025
Очень классный квест, сделанный с любовью. Мы проходили его с сыном 17 лет, полтора дня. И я считаю, что для него это было лучшее знакомство с настоящим Питером, гораздо лучшее
читать дальше

чем просто послушать экскурсию. Погружение полное, интересные локации, парадные такие какие они есть. Иногда до слез жалко, что они в удручающем состоянии; иногда гордо, что так красиво отремонтированы и сохраняется такая красота. Очень много интересной информации. Нам повезло и нас в квартиру Распутина провел сам ее хозяин, так как увидел, что мы читаем информацию в папке. Было здорово. За день квест пройти можно, но тогда не будет этого ощущения магии Питера и многие парадные в 17.00 уже закрыты. 2 дня оптимально. Организатор пришел вовремя, передал всю информацию. Жаль, конечно, что многие дома ремонтировались (фасады) и не удалось увидеть некоторые детали, но это никак не зависит от организаторов квеста. Спасибо за интереснейший экскурс и особенно за волшебные ключи от парадных, небольшие тайны и важные детали.

А
Анастасия
14 июл 2025
Я очень люблю квесты и гулять по городу, тут все сложилось. По сравнению с "Бегущим городом" загадок тут, конечно, совсем мало. С другой стороны, если бы загадок было больше, мы
читать дальше

бы не успели пройти весь маршрут (мы итак разделили его на 2 дня). Очень классно оформлен сам "путеводитель", много справочной информации, написанной простым языком. Особенно меня впечатлила возможность попадать в парадные - это настоящая находка для тех, кто хочет посмотреть на город не только через призму основных достопримечательностей. Очень жаль, что некоторые объекты посетить не удалось, т. к. они были закрыты лесами, однако это не вина организаторов (но возможность для них немного адаптировать экскурсию под текущие реалии и заодно подправить мелкие опечатки). В остальном все было здорово.

О
Ольга
8 июл 2025
Очень понравился квест! Это самое интересное событие, которое у меня было в Питере!))) Квест проходили вдвоем с дочкой-подростком, за целый день прошли 70% от всех локаций, остальные обошли на следующий день! Мы в восторге от маршрута и организации! Спасибо огромное организаторам за такой формат!

