17 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Всем привет! Поехали с друзьями в Петербург отпраздновать День Рождения моей супруги. Размышляли, нужна ли нам экскурсия, так как компания дружная и слаженная, в эпоху интернета все можно найти самостоятельно и прекрасно провести время. Ради любопытства полистал предложения и на одном из них моя интуиция сказала: "НАДО БРАТЬ!". Это была экскурсия Олега "Прогулка по секретным барам Санкт-Петербурга".



Нам повезло, и у Олега на эти даты были свободные окна. Моя интуиция не обманула - это было потрясающе здорово. Олег с первых минут располагает к себе, ты сразу "выдыхаешь" и расслабляешься по поводу того, что ты можешь быть самим собой и чувствовать себя абсолютно комфортно и уютно в компании этого человека. Ты с первых минут понимаешь, что тебя ждет прекрасный вечер, полный интересных открытий, рассказов и, конечно, коктейлей.



Олег провел нас по заведениям, о существовании которых я бы никогда не догадался в самостоятельном путешествии. Знакомство с владельцами этих мест, интересные истории, байки, воспоминания - все это с теплотой и незабываемой атмосферой, ради которой стоило все это для себя открывать.



Мы не большие любители алкоголя, и можем отметить, что эта экскурсия не про алкоголь. Она про умение проводить время. Она про стихи, которые Олег читает прекрасно и с Душой. Она про еще один прекрасный день жизни, который нам повезло провести в этом прекрасном городе - Санкт-Петербурге в прекрасной компании Олега.



Спасибо тебе, Олег! Было здорово. Будем тебя рекомендовать друзьям и знакомым. И, конечно, сами, когда будем проездом, будем обращаться за твоими экскурсиями.



С уважением,

Антон Ковалевский и компания друзей