17 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Уникальный тур по заведениям «для своих» с эксклюзивными коктейлями и общительными владельцами

Олег
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Олег – ваш гид
Я приглашаю вас в уникальный тур по барам Петербурга с концепцией «speakeasy» («говори тише»).

Вас ждут элегантные заведения «для своих» — такие места себя не афишируют (вход через туалетную кабинку, через дворы, через подвалы жилых домов), но являются эталоном коктейльного направления.

В них вы сможете не только попробовать потрясающие напитки, но и пообщаться с владельцами и персоналом и узнать, как воплощались в жизнь эти необычные идеи.
4100 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 4 часа
До 15 человек
Встреча Шведский пер.
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У этой экскурсии17 отзывов
5
Прогулка по «секретным» барам Санкт-Петербурга
Прогулка по «секретным» барам Санкт-Петербурга

Что вас ожидает

  • Презентация оригинальных вкусов и коктейлей на их основе Настойки, разработанные в тандеме с фитотерапевтами. Натуральные сиропы из редких трав и ягод. Домашний купаж элитных сортов. Эксклюзивный алкоголь, который поставляется контрабандой из других стран. И, конечно же, неподражаемое, индивидуальное приготовление напитков.
  • Знакомство с профессиональными барменами (владельцами заведений) Гостям будут представлены люди, которые титулованы мировыми брендами и признаны абсолютными профессионалами своего дела.
  • Интересные истории о напитках и людях Мы расскажем о формировании индустрии алкоголя в тех или иных регионах. Забавные случаи из жизни знаменитых людей, связанные с их любимыми напитками.

Организационные детали

  • Минимальное количество участников — один человек.
  • В указанную стоимость участия в туре для одного человека входят: комплимент в каждом баре от владельцев, знакомство с барменами заведений, помощь в организации маршрута.
  • Дополнительные расходы: остальные коктейли или еда — 1000 руб с человека (средний чек в каждом баре); по желанию — трансферы.
  • Есть возможность приобрести пакет — стоимость 9000 руб. с человека. В пакет входят: все коктейли в четырех барах; услуги гида; трансфер от отеля, между барами и обратно в отель; знакомство с барменами и личное обслуживание; помощь в организации досуга на следующие дни.
Прогулка по «секретным» барам Санкт-Петербурга
Прогулка по «секретным» барам Санкт-Петербурга
Прогулка по «секретным» барам Санкт-Петербурга
Прогулка по «секретным» барам Санкт-Петербурга
Прогулка по «секретным» барам Санкт-Петербурга
Прогулка по «секретным» барам Санкт-Петербурга
Прогулка по «секретным» барам Санкт-Петербурга

Экскурсия проводится ежедневно в 19:00 и 23:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Местов встречи для начала тура Шведский пер..
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Олег
Олег
Здравствуйте, меня зовут Олег Федоров и я истинный амбассадор своего города! «Вкусный и Нетривиальный Петербург», таким слоганом город представлен в моих экскурсиях. В силу опыта и определенного чувства вкуса имею понимание о любом направлении досуга в Северной столице! Экскурсии. Развлечения. Места. Заведения. Сервис. Частные события. Всеми этими знаниями и ресурсами я готов с радостью поделиться с вами, друзья. «Да прибудет с нами кураж и хороший вкус во веки веков!» (Д.Керуак)
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17 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

17 декабря 2019
Прекрасная прогулка по Барам, очень интересно провели время) спасибо!
25 августа 2019
Всем привет! Поехали с друзьями в Петербург отпраздновать День Рождения моей супруги. Размышляли, нужна ли нам экскурсия, так как компания дружная и слаженная, в эпоху интернета все можно найти самостоятельно и прекрасно провести время. Ради любопытства полистал предложения и на одном из них моя интуиция сказала: "НАДО БРАТЬ!". Это была экскурсия Олега "Прогулка по секретным барам Санкт-Петербурга".

Нам повезло, и у Олега на эти даты были свободные окна. Моя интуиция не обманула - это было потрясающе здорово. Олег с первых минут располагает к себе, ты сразу "выдыхаешь" и расслабляешься по поводу того, что ты можешь быть самим собой и чувствовать себя абсолютно комфортно и уютно в компании этого человека. Ты с первых минут понимаешь, что тебя ждет прекрасный вечер, полный интересных открытий, рассказов и, конечно, коктейлей.

Олег провел нас по заведениям, о существовании которых я бы никогда не догадался в самостоятельном путешествии. Знакомство с владельцами этих мест, интересные истории, байки, воспоминания - все это с теплотой и незабываемой атмосферой, ради которой стоило все это для себя открывать.

Мы не большие любители алкоголя, и можем отметить, что эта экскурсия не про алкоголь. Она про умение проводить время. Она про стихи, которые Олег читает прекрасно и с Душой. Она про еще один прекрасный день жизни, который нам повезло провести в этом прекрасном городе - Санкт-Петербурге в прекрасной компании Олега.

Спасибо тебе, Олег! Было здорово. Будем тебя рекомендовать друзьям и знакомым. И, конечно, сами, когда будем проездом, будем обращаться за твоими экскурсиями.

С уважением,
Антон Ковалевский и компания друзей
20 июля 2019
Лично для меня экскурсия Олега по барам выгодно выделяется среди других подобных экскурсий.
При выборе я преследовал следующие цели:
1. Конечно же выпить
2. Но не что угодно, а хороший алкоголь
3. В действительно интересных заведениях, чтобы открыть для себя что-то новое
4. Причем, сделать это в хорошей компании без безумного кутежа

И под руководством Олега получилось достичь всего перечисленного, а кроме того, узнать много интересного о коктейльной индустрии от человека, имеющего к ней самое прямое отношение. Бары, в которых мы побывали, вряд ли оставят кого-либо равнодушным. Пара мест сразу вошли в список любимых, в которые я обязательно вернусь, когда снова окажусь в Санкт-Петербурге.

И еще один немаловажный факт, которые тут многие отмечают - наутро нет похмелья даже после действительно большого количества выпитого.

Олег, спасибо!
31 августа 2018
Отлично провели время, очень рекомендую! И обязательно вернусь к Олегу за другими экскурсиями. Очень вкусные коктейли))
13 июля 2018
Спасибо Олегу за увлекательный поход. В следующий приезд обязательно посетим открытые заведения и бары. Рекомендую всем.
20 июня 2018
Очень душевный вышел вечер. Были большой девичьей компанией, и все передаем привет и спасибо Олегу. Вы посетите волшебные места, с качественными и интересными напитками, соответствующем дизайном и со своей особой атмосферой. То ради чего стоит возвращаться в Питер еще и еще. А самое большое волшебство было в том, что с утра все встали с легкой головой, хотя выпито было очень и очень много! Очень рекомендую эту экскурсию!!
20 мая 2018
Ради таких "секретных" баров хочется еще вернутся (и побыстрее) в Санкт-Петербург - вот такое послевкусие оставила данная экскурсия. Гид-виртуоз, общение с которым превзошло все ожидания, коктейли - невероятно вкусные и красивые, бары, в которые заходишь и попадаешь в другой мир. Олег, спасибо! Так держать!
9 апреля 2018
Все было отлично. Ожидания оправдались.
28 июня 2017
Одно слово - великолепно!
4 марта 2017
Олег - хороший человек и экскурсовод. Экскурсия замечательная и познавательная. Прекрасный вечер, не скучали ни секунды. Все очень прилично и приятно. Качественные напитки, необычные сочетания вкусов. Коренные жители спб узнали много нового и интересного о своём городе. Советуем всем кто дружит с алкоголем.
Ещё 7 отзывов

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