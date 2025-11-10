Трудно поверить, но потомки великого архитектора Леонтия Бенуа до сих пор живут в своей фамильной квартире на Васильевском острове.
Описание экскурсии
Трудно поверить, но потомки великого архитектора Леонтия Бенуа до сих пор живут в своей фамильной квартире на Васильевском острове. Эта уникальная квартира, которая никогда не была коммуналкой, хранит подлинные черты дореволюционной эпохи и атмосферу жизни блистательной петербургской семьи. Чем удивит эта экскурсия? «Живой дом» с историей • Квартира Бенуа – это не просто музей, а место, где продолжается жизнь. С 1988 года сюда приходят гости, чтобы открыть для себя поразительно сохранившийся кабинет Леонтия Бенуа, музыкальный зал с роялем, арфой и фисгармонией, детские игрушки, гобелены, картины, лепнину и изысканную керамику.
В этом доме оживает история семьи, которую расскажет праправнучка архитектора Анастасия Бенуа-Мурзина или её помощники. Светский вечер у Бенуа • Семья Бенуа оставила яркий след в искусстве – архитектуре, живописи, графике, музыке и театре. Их дом до сих пор напоминает светский салон, где вас ждет особенная атмосфера.
• После осмотра экспозиции и экскурсии по залам вас ожидает светское чаепитие. Важная информация:
- Экскурсию по квартире для вас проведёт директор музея или её помощники;
- пожалуйста, оплатите весь остаток стоимости экскурсии после бронирования – тогда мы сможем вовремя забронировать для вас места;
- здесь можно сделать фотопортреты в исторических интерьерах;
- подарите эту экскурсию своим друзьям – просто напишите нам, и мы всё-всё организуем:).
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Квартиру Леонтия Бенуа
- Сохранные исторические интерьеры со старинной мебелью и изысканными деталями: керамикой, игрушками, фото и украшениями
- Подлинные живописные полотна, среди которых нет разве что шедевра Леонардо да Винчи "Мадонна с цветком" отсюда он переехал в Эрмитаж и превратился в "Мадонну Бенуа":
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
3-я линия ВО, дом 20
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
- Экскурсию по квартире для вас проведёт директор музея или её помощники
- Пожалуйста, оплатите весь остаток стоимости экскурсии после бронирования - тогда мы сможем вовремя забронировать для вас места
- Здесь можно сделать фотопортреты в исторических интерьерах
- Подарите эту экскурсию своим друзьям - просто напишите нам, и мы всё-всё организуем:
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
