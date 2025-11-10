Трудно поверить, но потомки великого архитектора Леонтия Бенуа до сих пор живут в своей фамильной квартире на Васильевском острове. Эта уникальная квартира, которая никогда не была коммуналкой, хранит подлинные черты дореволюционной эпохи и атмосферу жизни блистательной петербургской семьи. Чем удивит эта экскурсия? «Живой дом» с историей • Квартира Бенуа – это не просто музей, а место, где продолжается жизнь. С 1988 года сюда приходят гости, чтобы открыть для себя поразительно сохранившийся кабинет Леонтия Бенуа, музыкальный зал с роялем, арфой и фисгармонией, детские игрушки, гобелены, картины, лепнину и изысканную керамику.

В этом доме оживает история семьи, которую расскажет праправнучка архитектора Анастасия Бенуа-Мурзина или её помощники. Светский вечер у Бенуа • Семья Бенуа оставила яркий след в искусстве – архитектуре, живописи, графике, музыке и театре. Их дом до сих пор напоминает светский салон, где вас ждет особенная атмосфера.

• После осмотра экспозиции и экскурсии по залам вас ожидает светское чаепитие. Важная информация: